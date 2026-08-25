Turisti libanesi rapinati dell'orologio di lusso a Prato

Federalberghi Prato esprime “forte preoccupazione” per il grave episodio avvenuto nella notte fra domenica e lunedì ai danni di due ospiti libanesi di una struttura ricettiva del territorio. I turisti, infatti, sono stati vittima di una violenta rapina proprio davanti all'ingresso dell'albergo. Tre i malviventi in azione che alla fine sono riusciti a impossessarsi di un orologio di lusso, dal valore dichiarato di 70.000 euro.

In attesa delle indagini delle autorità competenti, l'organizzazione che rappresenta in provincia gli albergatori e le imprese del settore turistico-ricettivo, pone nuovamente al centro dell'attenzione del dibattito pubblico il tema fondamentale della sicurezza di chi soggiorna a Prato. “Un fatto di questa gravità e violenza non riguarda soltanto la struttura coinvolta o le persone che lo hanno subito – sottolinea il vicepresidente di Federalberghi Prato, Davide Bonari -. Riguarda l’immagine complessiva del territorio.

Chi sceglie Prato per turismo, lavoro o affari deve poter soggiornare e muoversi in città sentendosi sicuro, anche nelle ore serali e notturne”.Federalberghi Prato chiede quindi al Comune e alle autorità competenti di valutare un rafforzamento dei controlli nelle aree maggiormente frequentate dagli ospiti delle strutture ricettive, con particolare attenzione agli accessi agli hotel, ai parcheggi, alle principali direttrici di collegamento e alle fasce orarie notturne. L’organizzazione ritiene inoltre utile aprire un confronto operativo con le strutture ricettive per raccogliere segnalazioni, individuare le zone più sensibili e valutare eventuali misure di prevenzione.

“Gli alberghi continueranno naturalmente a investire nei propri sistemi di sicurezza e videosorveglianza - aggiunge Bonari -. Ma la sicurezza dello spazio urbano non può essere demandata alle singole imprese. È un elemento essenziale dell’accoglienza e della competitività turistica della città”.Federalberghi Prato fin da ora ribadisce la propria disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale e con le autorità competenti affinché questo episodio diventi anche l’occasione per rafforzare concretamente la sicurezza degli ospiti e degli operatori del settore.