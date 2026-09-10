Fiorentina

I convocati viola contro il Venezia, tutti zitti prima della partita

Nessuna conferenza stampa, serve solo fare risultato. Ecco il nuovo staff tecnico

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
10 Settembre 2026 17:55
I convocati viola contro il Venezia, tutti zitti prima della partita

Nessuna conferenza stampa, serve solo fare risultato dopo tre sconfitte consecutive.

Una gara delicata, su un campo difficile e contro un Venezia che in casa proverà a spingere forte. Per Paolo Vanoli è un esordio-bis che sa già di esame: invertire la rotta e ridare fiducia a un gruppo che nelle ultime settimane è sembrato smarrito.

La lista dei convocati viola per la partita in casa del Venezia, che si giocherà domani venerdì 11 settembre con inizio alle ore 20,45.

Approfondimenti

ATTA Arthur Eric Kolawolé

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (G)

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

DE GEA QUINTANA David (G)

DRAGUSIN Radu-Matei

FAGIOLI Nicolò

FERNANDES SANTOS LOPES Viery

GNONTO Degnand Wilfried

GOMES BETUNCAL Norberto Bercique

JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro

LEZZERINI Luca (G)

MASTANTUONO Franco

NDOUR Cher

NETO LOPES João Mário

NJIE Alieu Badara

OULAI Christ Ravynel Inao

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo

PEREIRA GONÇALVES Pedro António

PONGRAČIĆ Marin

RANIERI Luca

VALDEPEÑAS TALAVERA Victor

La partita sarà arbitrata dal signor Francesco Fourneau di Roma.

 Per la Fiorentina, più che una partita, un tentativo di ripartenza.

Intanto,ACF Fiorentina comunica lo staff tecnico di Mister Vanoli:

  • Head Coach: Paolo Vanoli
  • Assistant Coach: Daniele Cavalletto
  • Technical Collaborator: Damià Abella
  • Technical Collaborator: Francesco Bordin
  • Set Pieces: Marco Zuccher
  • Head of Performance: Giampiero Ascenzi
  • Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza
  • Head of Goalkeepers: Claudio Filippi
  • Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini
  • Head Of Football Analysis: Simone Contran
  • Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo
  • Match Analyst: Simone Formica
  • Drone: Andrea Tordi

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