I convocati viola contro il Venezia, tutti zitti prima della partita

Nessuna conferenza stampa, serve solo fare risultato dopo tre sconfitte consecutive.
Una gara delicata, su un campo difficile e contro un Venezia che in casa proverà a spingere forte. Per Paolo Vanoli è un esordio-bis che sa già di esame: invertire la rotta e ridare fiducia a un gruppo che nelle ultime settimane è sembrato smarrito.
La lista dei convocati viola per la partita in casa del Venezia, che si giocherà domani venerdì 11 settembre con inizio alle ore 20,45.
Approfondimenti
ATTA Arthur Eric Kolawolé
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
FERNANDES SANTOS LOPES Viery
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
PONGRAČIĆ Marin
RANIERI Luca
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor
La partita sarà arbitrata dal signor Francesco Fourneau di Roma.
Per la Fiorentina, più che una partita, un tentativo di ripartenza.
Intanto,ACF Fiorentina comunica lo staff tecnico di Mister Vanoli:
- Head Coach: Paolo Vanoli
- Assistant Coach: Daniele Cavalletto
- Technical Collaborator: Damià Abella
- Technical Collaborator: Francesco Bordin
- Set Pieces: Marco Zuccher
- Head of Performance: Giampiero Ascenzi
- Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza
- Head of Goalkeepers: Claudio Filippi
- Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini
- Head Of Football Analysis: Simone Contran
- Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo
- Match Analyst: Simone Formica
- Drone: Andrea Tordi