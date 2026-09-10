I convocati viola contro il Venezia, tutti zitti prima della partita

Nessuna conferenza stampa, serve solo fare risultato dopo tre sconfitte consecutive.

Una gara delicata, su un campo difficile e contro un Venezia che in casa proverà a spingere forte. Per Paolo Vanoli è un esordio-bis che sa già di esame: invertire la rotta e ridare fiducia a un gruppo che nelle ultime settimane è sembrato smarrito.

La lista dei convocati viola per la partita in casa del Venezia, che si giocherà domani venerdì 11 settembre con inizio alle ore 20,45.

Approfondimenti Il ritorno di Vanoli in un calendario che non concede appello

ATTA Arthur Eric Kolawolé

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (G)

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

DE GEA QUINTANA David (G)

DRAGUSIN Radu-Matei

FAGIOLI Nicolò

FERNANDES SANTOS LOPES Viery

GNONTO Degnand Wilfried

GOMES BETUNCAL Norberto Bercique

JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro

LEZZERINI Luca (G)

MASTANTUONO Franco

NDOUR Cher

NETO LOPES João Mário

NJIE Alieu Badara

OULAI Christ Ravynel Inao

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo

PEREIRA GONÇALVES Pedro António

PONGRAČIĆ Marin

RANIERI Luca

VALDEPEÑAS TALAVERA Victor

La partita sarà arbitrata dal signor Francesco Fourneau di Roma.

Per la Fiorentina, più che una partita, un tentativo di ripartenza.

Intanto,ACF Fiorentina comunica lo staff tecnico di Mister Vanoli: