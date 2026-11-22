Per quattro mesi, la linea ufficiale sventolata dai vertici dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Montedomini e dai banchi di Palazzo Vecchio è stata un monolite di rassicurazioni: "è tutto regolare". Poi, all'improvviso, il castello retorico è crollato. L’Ente ha infatti depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Firenze, facendo trapelare l'esistenza di presunte "manovre sospette" e pesanti anomalie nei criteri dei bandi per le locazioni e nell'assegnazione dei lavori di manutenzione del proprio ingente patrimonio immobiliare.

Questo repentino e drastico cambio di rotta trasforma le precedenti dichiarazioni d'inviolabilità amministrativa in un intricato caso politico e giudiziario. La vicenda mette a nudo una spaccatura profonda tra l'autotutela burocratica dell'Asp e l'improrogabile dovere di vigilanza dell'amministrazione comunale. Di seguito, i quattro aspetti più sorprendenti ed emblematici emersi dall'inchiesta che sta scuotendo le istituzioni fiorentine.

Il boomerang dell'esposto: la linea ufficiale crolla

Dal 18 luglio fino a metà novembre, il Consiglio di Amministrazione di Montedomini, la sindaca e la Giunta comunale hanno liquidato sistematicamente le criticità sollevate dalle opposizioni, dalla stampa e dall'associazione Salviamo Firenze come mere "strumentalizzazioni". L'improvvisa rivelazione dell'esposto presentato dalla stessa Asp stravolge questo schema. Secondo i rappresentanti di Firenze Democratica (Cecilia Del Re e Leonardo Calistri) e il Presidente della Commissione Controllo, Paolo Bambagioni, l'iniziativa giudiziaria dimostra che i dubbi sollevati non erano attacchi pretestuosi, ma denunce fondate su crepe reali: "Con l'esposto presentato in Procura, i vertici di Montedomini ammettono nei fatti ciò che fino a ieri avevano negato nelle sedi istituzionali: all'interno dell'Asp esistono criticità nella gestione degli immobili."

Nei fatti, l'impianto difensivo si infrange contro una domanda inevitabile sulla catena di comando: come è stato possibile che certe prassi irregolari si consolidassero nell'amministrazione dell'Ente senza che gli organi preposti se ne accorgessero? Bambagioni ha esplicitamente richiamato le responsabilità non solo del CdA e di Palazzo Vecchio, ma anche della direzione generale e degli organi di revisione, che avrebbero dovuto intercettare i segnali d'allarme prima che le carte finissero in Procura. Da parte loro, i vertici di Montedomini provano a ribaltare la prospettiva, definendo l'esposto come "effetto e non causa" delle verifiche interne avviate a tutela del patrimonio pubblico, ricordando che la segnalazione non costituisce un accertamento definitivo di reato.

Le verifiche interne, ostentate dall'Ente come prova di efficienza amministrativa, finiscono così per trasformarsi in un vero e proprio boomerang politico. Ciò che per mesi è stato bollato come allarmismo di parte trova oggi un riscontro formale negli atti inviati ai magistrati, smentendo la linea dell'infallibilità gestionale.

Trasparenza: le porte aperte, ma non agli atti

La narrazione di un'istituzione dalle "porte aperte" e votata alla massima trasparenza stride fortemente con la prassi burocratica opposta alle richieste ufficiali di controllo. In un arco temporale di quattro mesi — dal primo esplodere del caso il 18 luglio fino all'annuncio dell'esposto il 18 novembre — le istanze di accesso alla documentazione presentate dai consiglieri comunali hanno urtato contro reiterati muri di gomma.

Firenze Democratica ha denunciato due specifici dinieghi: "È il contrario della trasparenza. Proprio se c'è un'indagine, i Consiglieri devono poter controllare di più, non di meno. Se c'è una mela marcia, la si trova con le carte in mano, non negandole a chi ha il dovere di vigilare."

Il primo riguardava la richiesta di copia di due contratti mancanti ma citati nei verbali della commissione immobili. Il secondo diniego ha colpito un'iniziativa congiunta promossa il 26 ottobre da Firenze Democratica insieme ai consiglieri d'opposizione Massimo Sabatini (Lista Schmidt), Angela Sirello e Matteo Chelli (Fratelli d'Italia). I consiglieri avevano richiesto atti estremamente precisi: i bandi di gara per la manutenzione edile, l'elenco dettagliato degli affidamenti e le somme liquidate anno per anno a due specifiche società. La risposta dell'Ente è stata una bocciatura netta, motivata con la presunta natura "reiterativa" della richiesta, il rischio di un "controllo generalizzato" e la compresenza delle indagini delegate alla Guardia di Finanza.

Impedire il sindacato ispettivo dei consiglieri facendo scudo con le indagini della Polizia Giudiziaria costituisce un cortocircuito logico e democratico. L'avvio di un accertamento penale non può trasformarsi in un alibi burocratico per secretare le carte ed eludere la verifica politica sull'impiego del patrimonio pubblico.

Capro espiatorio, od omesso controllo? Il nodo delle responsabilità

Un ulteriore elemento emerso dalle ricostruzioni dell'esposto riguarda il tentativo di circoscrivere le irregolarità a presunte condotte illecite di singoli dipendenti dell'Ente. Questa strategia è stata duramente censurata da Firenze Democratica, che vi individua il rischio di una manovra tattica: scaricare le colpe verso il basso, individuando capri espiatori della struttura operativa per sollevare da ogni addebito il Consiglio di Amministrazione e i vertici politici.

La Commissione Controllo ha voluto sgombrare il campo da questo equivoco, spostando l'attenzione dall'eventuale responsabilità penale del singolo dipendente alla tenuta dell'intero sistema di governance. L'organo presieduto da Bambagioni ha chiesto conto alla Giunta comunale — in qualità di socio unico o principale dell'Asp — di relazionare nel dettaglio sulle attività di indirizzo e vigilanza effettivamente svolte nel tempo su Montedomini: "Chi amministra patrimonio pubblico risponde non solo davanti ai giudici per eventuali illeciti, ma anche davanti alla città e al Consiglio comunale per l'omesso controllo."

La tutela delle risorse pubbliche non si esaurisce nell'accertamento giudiziario dei singoli reati individuali. Esiste una distinzione netta tra la responsabilità penale e la responsabilità d'indirizzo: chi ha il compito di vigilare sulla cosa pubblica non può trincerarsi dietro le presunte infedeltà dei sottoposti senza rispondere dell'omessa vigilanza e della mancata attivazione dei presidi di controllo interno.

L'articolo 43 del TUEL: controllo consiliare vs indagine giudiziaria

La vicenda Montedomini ha fatto emergere con chiarezza una fondamentale incomprensione del diritto amministrativo e delle prerogative istituzionali. Come sottolineato con forza dai consiglieri d'opposizione Sabatini, Sirello e Chelli, l'esistenza di un'inchiesta della Procura non sospende l'efficacia dell'articolo 43 del Testo Unico degli Enti Locali, che garantisce ai consiglieri il diritto d'accesso a tutte le notizie e ai documenti utili all'espletamento del mandato.

La distinzione dei ruoli è netta: la Magistratura opera in qualità di inquirente per accertare eventuali reati e punire i colpevoli; i consiglieri comunali operano in veste di controllori della correttezza amministrativa e dell'interesse pubblico. Per ripristinare le corrette prerogative ispettive, la Commissione Controllo ha richiesto formale deposito dell'elenco completo degli atti trasmessi da Montedomini all'autorità giudiziaria, unitamente ai verbali di tutte le verifiche interne condotte dall'Ente.

«Le opposizioni, su Montedomini e sulla denuncia presentata in Procura dalla stessa Asp, stanno solo facendo confusione. Non solo, infatti, il compito di vigilanza sull’Asp non spetta al Comune, ma i consiglieri, sulla denuncia, stanno cercando di presentare come un’ammissione di colpa quella che è, invece, una decisione autonoma degli organi di Montedomini di mettere alcuni fatti a disposizione della magistratura. Una denuncia non accerta gli illeciti e non stabilisce le responsabilità.

Questo compito spetta alla magistratura. Attribuire oggi responsabilità al Consiglio di amministrazione, ai dipendenti o al Comune significa anticipare conclusioni che nessuno, ad oggi, è in condizione di trarre. Non consentiremo che il legittimo confronto politico si trasformi in un processo parallelo o interferisca con il lavoro della Procura. Da parte nostra, abbiamo piena fiducia nell’operato della magistratura. Trasparenza e rispetto della magistratura non sono principi alternativi.

Devono essere garantiti entrambi, senza omissioni e senza strumentalizzazioni» replica Luca Milani, capogruppo PD.

L'avvio di un'indagine penale non indebolisce il ruolo del Consiglio comunale, ma lo rende al contrario ancora più urgente. È proprio quando emergono ombre sulla gestione dei beni collettivi che il controllo democratico dell'assemblea cittadina deve potersi esercitare con la massima incisività, in modo del tutto autonomo rispetto ai tempi e ai percorsi della giustizia penale.

Il caso Montedomini giunge dopo quattro mesi di rassicurazioni e dinieghi a un punto di non ritorno. Il passaggio repentino dalle attestazioni di "piena regolarità" al deposito di un esposto penale apre squarci inquietanti sulla gestione delle risorse della città e sulla tenuta dei meccanismi di verifica dell'amministrazione fiorentina.

Resta ora da capire se le istituzioni cittadine sapranno fare piena luce su questa complessa vicenda, garantendo quella trasparenza radicale che per mesi è stata promossa a parole ma smentita nei fatti.