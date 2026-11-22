L'accessibilità economica dell'abitazione è diventata una delle sfide sociali ed economiche più complesse nell'Italia contemporanea. Negli ultimi anni, l'inarrestabile corsa dei prezzi nelle principali aree urbane ha tracciato un solco sempre più profondo tra il puro valore di mercato degli immobili e la loro fondamentale funzione sociale. Comprare o affittare casa non è più soltanto una scelta di vita, ma una corsa ad ostacoli finanziaria in cui il territorio si frammenta in micro-mercati sempre più divergenti, lasciando famiglie e lavoratori esposti a dinamiche espulsive.

Mentre il settore privato trasforma i piccoli tagli abitatitivi in asset speculativi ad altissima rendita, le istituzioni pubbliche si trovano a un bivio cruciale. Sempre più spesso, tuttavia, la gestione del patrimonio immobiliare pubblico finisce per mutuare le medesime metriche del mercato privato, indebolendo l'unico vero baluardo a tutela delle fasce vulnerabili. Parallelamente, la spinta rialzista delle grandi metropoli produce un "effetto spillover" sui capoluoghi di provincia e sulle periferie, innescando polarizzazioni e redistribuzioni della domanda abitativa a volte imprevedibili.

Analizzare i dati e i casi emblematici emersi dalle ultime rilevazioni nazionali e locali — con un focus analitico su Firenze e Lucca — consente di ricostruire il mosaico di queste trasformazioni e di porre una domanda non più rinviabile: quale modello urbano stiamo concretamente costruendo?

Secondo le ultime rilevazioni dell'indice Idealista, Firenze ha toccato il suo massimo storico nel settore residenziale usato raggiungendo un valore medio di 4.827 €/m², frutto di un'ulteriore crescita mensile dello 0,6%. Questa cifra colloca il capoluogo toscano ai vertici nazionali, ma la media generale nasconde una polarizzazione interna estremamente marcata, dove il valore di un immobile varia in modo drastico nello spazio di poche centinaia di metri.

È quanto emerge dalla mappatura puntuale dello stradario cittadino elaborata da Quadrivo, che ha misurato 1.127 vie fiorentine evidenziando un divario economico impressionante. Al vertice della classifica si trova Piazza della Repubblica con un prezzo medio di 9.100 €/m², il che si traduce in una spesa stimata di circa 728 mila euro per un appartamento standard di 80 metri quadri. All'estremo opposto si colloca Via del Ferrale, dove per una metratura identica (80 mq) sono sufficienti circa 200 mila euro.

Il rapporto tra la via più prestigiosa e quella più economica è di 3,6 volte. Questo scarto posiziona Firenze al 34° posto su 104 capoluoghi italiani nella graduatoria nazionale per ampiezza del divario interno tra le strade. Tale dislivello evidenzia come la capacità finanziaria degli acquirenti non selezioni semplicemente i quartieri, ma perimetri in modo chirurgico singole vie e piazze, separando micro-mercati che viaggiano a velocità e su target del tutto incomunicabili.

Man mano che i prezzi del mercato privato diventano inaccessibili, la rete di protezione pubblica rappresenterebbe l'ultimo baluardo per arginare l'emarginazione abitativa. Tuttavia, quando la pubblica amministrazione adotta logiche contabili privatistiche, il paradosso si trasforma in un fattore di esclusione sistemica. È quanto illustrato dal caso dell'assegnazione dell'alloggio di via Maccari 103 (quartiere Isolotto a Firenze), di proprietà dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Firenze Montedomini.

L'immobile è stato aggiudicato a un'impresa edile che ha presentato un'offerta superiore di appena 13 euro al mese (circa 160 euro all'anno) rispetto a quella avanzata dalla cooperativa sociale Chicco di Grano, una realtà che accoglie donne uscite da situazioni di violenza e che nello stesso stabile gestisce già un appartamento per persone fragili.

L'operazione presenta aspetti finanziari e procedurali altamente controintuitivi:

Lo scomputo dei lavori: Il bando prevede che l'ASP contribuisca alla ristrutturazione dell'immobile stanziando 45.000 euro (42.000 euro per le opere edili e 3.000 euro per la cucina), da scalare integralmente dal canone d'affitto (stimato intorno agli 850 euro al mese).

Il bando prevede che l'ASP contribuisca alla ristrutturazione dell'immobile stanziando (42.000 euro per le opere edili e 3.000 euro per la cucina), da scalare integralmente dal canone d'affitto (stimato intorno agli 850 euro al mese). Mancato incasso per 4 anni: Considerando sei mesi di azzeramento del canone per l'esecuzione dei lavori e il successivo scomputo fino a concorrenza dei 45.000 euro, l'ente pubblico non incasserà un solo euro per i primi quattro anni di contratto . Di conseguenza, la differenza di 13 euro mensili non garantisce alcun effettivo vantaggio economico o di cassa al bilancio pubblico.

Considerando sei mesi di azzeramento del canone per l'esecuzione dei lavori e il successivo scomputo fino a concorrenza dei 45.000 euro, l'ente pubblico . Le responsabilità di governance: L'assegnazione al massimo rialzo è derivata dall'inserimento dell'immobile nel "Gruppo A" (destinato al mercato). Tuttavia, il regolamento aziendale del 2018 consentiva già di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con parametri sociali, modalità peraltro già utilizzata dall'ASP nel 2023 per tre alloggi in via dell'Albero.

La vicenda rivela un netto scarto tra la gestione operativa e l'indirizzo politico. La legge regionale toscana 43/2004 attribuisce infatti al Comune di Firenze il potere di adottare atti di indirizzo verso l'ASP Montedomini, di cui nomina tre consiglieri su cinque oltre a esprimere un componente nella Commissione Immobili. Ciononostante, un ordine del giorno depositato il 4 settembre per impegnare la Giunta a varare tali indirizzi sociali prima della riscrittura del regolamento è rimasto inatteso per due mesi, mentre la scadenza del 30 ottobre indicata dalla maggioranza per aggiornare le regole è trascorsa senza modifiche. La firma del contratto con l'impresa è stata temporaneamente sospesa in attesa della camera di consiglio del TAR fissata per il 19 novembre.

La criticità politica dell'operazione è sintetizzata chiaramente nella presa di posizione di Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune):

"Metterne all’asta un appartamento fra un’impresa e una cooperativa che accoglie donne vittime di violenza, e assegnarlo a chi offre tredici euro in più, significa lasciare che un ente pubblico di assistenza ragioni come un proprietario qualsiasi."

L'inaccessibilità economica dei grandi nuclei metropolitani innesca inevitabilmente una pressione migratoria verso i capoluoghi di provincia vicini, generando dinamiche di "spillover" o spostamento demografico. Emblematico è il caso di Lucca, che la rilevazione di Casa.it identifica come il capoluogo toscano più caro dopo Firenze per l'acquisto di un appartamento, con una media richiesta di 439.439 € (3.089 €/m²) e una crescita del +7,7% su base annua. Un'attrazione alimentata non solo dal valore storico ma anche da grandi eventi internazionali come il Lucca Comics & Games, capaci di amplificare la visibilità e la pressione turistico-immobiliare sulla città.

Se il Centro Storico si conferma la zona più onerosa in assoluto con una quotazione media di 618.294 € (+6,5% su base annua), l'analisi di dettaglio rivela che il mercato lucchese non sta crescendo in modo omogeneo, bensì attraverso una marcata polarizzazione interna.

Da un lato, si assiste all'esplosione delle quotazioni in specifiche frazioni e aree periferiche ben collegate, dove si sposta la domanda espulsa dai prezzi del centro:

Montuolo, Cerasomma, Fagnano: si attesta come la zona con il picco di crescita più vertiginoso, registrabile in un +66,9% su base annua (prezzo medio richiesto 208.000 €).

si attesta come la zona con il picco di crescita più vertiginoso, registrabile in un su base annua (prezzo medio richiesto 208.000 €). Monte San Quirico, Mutigliano, Torre: +33,4% (media di 292.000 €).

(media di 292.000 €). Pontetetto, Sorbano Del Giudice: +25,2% (media di 181.625 €).

(media di 181.625 €). Aumenti a doppia cifra hanno interessato anche le zone di San Concordio, Stazione, Mugnano (+15%), San Filippo, Arancio (+13,3%) e Tempagnano, Picciorana, Antraccoli (+12,5%).

Dall'altro lato, i dati smentiscono l'idea di un rincaro generalizzato dell'intera provincia: in ben 5 delle 16 zone analizzate si sono verificati sensibili cali di prezzo. Le flessioni più accentuate colpiscono le aree rurali o meno servite, come Aquilea e Moriano, che registrano un calo del -23,6% (attestandosi a 107.542 €, il valore medio più basso del comune), Brancoli, Palmata, Piaggione (-13,8% a 152.862 €), Balbano, Nozzano (-11,6% a 205.833 €), San Marco, San Vito (-6,4% a 243.387 €) e Santa Maria a Colle, Chiatri, Stabbiano, Maggiano (-1% a 181.488 €).

Questo fenomeno dimostra che la fuga verso le periferie non redistribuisce la ricchezza in modo uniforme, ma genera micro-bolle speculative in aree satelliti strategiche, lasciando invece in declino i contesti periferici sprovvisti di servizi adeguati.

I dati esaminati compongono un quadro coerente e preoccupante. Nelle metropoli come Milano e Firenze, la finanziarizzazione dei piccoli immobili da compravendita spinge le famiglie verso mercati locativi saturi e insostenibili. Nei capoluoghi di provincia come Lucca, l'esubero di domanda genera una polarizzazione periferica, creando micro-bolle in alcune frazioni e abbandono in altre. In questo scenario di costante contrazione dell'accessibilità privata, il ritiro delle amministrazioni e degli enti pubblici dai propri obiettivi sociali rischia di spezzare definitivamente la rete di protezione per la popolazione meno abbiente.

Quando persino le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona arrivano a subordinare funzioni sociali primarie a marginali rialzi d'asta, rinunciando all'uso di leve e criteri di indirizzo a loro piena disposizione, la funzione pubblica dell'abitare perde la sua efficacia costitutiva. Senza un cambio di rotta nella governance del territorio e nella gestione del patrimonio pubblico, l'equilibrio tra libero mercato, rendita immobiliare e diritto alla casa appare sempre più compromesso.