La Guardia di Finanza di Firenze, su disposizione della Procura, ha acquisito a Palazzo Vecchio nelle scorse ore alcuni documenti relativi alle assegnazioni degli immobili di Montedomini finiti sulle piattaforme di locazione turistica. Il tutto, a seguito di un esposto presentato dal Comitato Salviamo Firenze.

“Oggi apprendiamo - dichiarano i consiglieri dei gruppi di centrodestra in Consiglio Comunale Fratelli d’Italia, Lista Schmidt, Forza Italia, Lega e Gruppo Misto-Noi Moderati - che la tanto decantata autonomia di Montedomini, dietro la quale il Comune si trincera da mesi, evidentemente non convince più nessuno. Neppure la Guardia di Finanza, che infatti è andata ad acquisire documenti proprio negli uffici comunali.

Ora non è più soltanto l'opposizione a chiedere di fare chiarezza. E forse è arrivato il momento che Palazzo Vecchio smetta di nascondersi dietro l'autonomia dell'ente.

Sarà la magistratura a fare il proprio lavoro, ma politicamente una domanda resta: il Comune dov'era mentre veniva gestito il patrimonio immobiliare di Montedomini?

Perché l'autonomia non cancella i doveri di vigilanza e controllo. E soprattutto non può diventare un alibi per sottrarsi alle responsabilità politiche”, concludono i consiglieri dei gruppi di centrodestra.

L'OSSERVAZIONE DI LOCCHI (FI)

SUL NUMERO DI CASE VENDUTE

“Da un mio recente accesso agli atti, emerge un dato particolare riguardo la gestione o meglio la vendita delle proprietà di Montedomini. Infatti, nel 2022 non viene venduto nessun immobile e nel 2021 risulta la vendita di due case in Via Pisacane a Viareggio per un totale di 512.200 euro, e nel 2023 ancora solo una casa in Via Monteverdi per 237.000 euro.

Dal 2024, invece, le vendite salgono notevolmente con ben quattro case vendute in Via Soldani, due in Via Maccari ed una in Via Baldesi, per un totale di euro 1.062.221. Nel 2025 vengono altresì vendute la Colonia Barellai a Calambrone per euro 1.125.000, un immobile ancora in Via Maccari a 193.523 euro ed uno in Via Vittorio Emanuele a 176.101 euro per un totale di euro 1.494.624. Infine, quest’anno, nel primo semestre una sola vendita in Via Maccari per euro 240.265. Insomma, i dati parlano chiaramente di un importante aumento delle vendite – e quindi di incassi – dal 2024 ad oggi.

Il che potrebbe essere stata anche una scelta di gestione per finanziare l’Ente stesso, per valorizzarlo e per redistribuire la rendita dell’ASP come ebbe a dire il Presidente Frittelli, riferendosi al perché degli affitti turistici, però una domanda sorge spontanea: perché tutta questa necessità di avere questi introiti supplementari dal 2024 ad oggi senza per altro che queste entrate siano ricadute come benefici, ad esempio, sulla quota sociale dell’RSA? La quota sociale dell’RSA Montedomini, infatti, è di euro 59,10 al giorno, allineata a diverse altre RSA fiorentine ma anche più alta di altre e quindi, in sostanza, i cittadini che usufruiscono di questa struttura, in che modo traggono beneficio da tutto ciò? Dov’è la valorizzazione dell’Ente tanto sbandierata?

Ricordo che una conduzione attenta, oculata, con una riduzione delle spese dell’ASP fra il 2009 ed il 2014 portò ad un risanamento del bilancio che era in perdita ed addirittura ad un positivo di oltre 1.000.000 di euro nell’ultimo bilancio del 2013, e tutto ciò senza fare affitti turistici. Quindi ancora una volta la domanda è: perché, dal 2014 ad oggi, ASP Montedomini ha questa impellente necessità di aumentare gli introiti?”.

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia Alberto Locchi