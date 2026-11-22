In città travolte dalla pressione turistica e dalla saturazione del mercato immobiliare libero, la gestione dei beni comuni non è una questione burocratica: è una scelta politica fondamentale. Il patrimonio immobiliare pubblico deve servire a far cassa o a rispondere ai bisogni sociali concreti della comunità?

È su questo terreno di scontro che si gioca il caso dell’ASP Montedomini a Firenze. L'antico ente pubblico si trova oggi al centro di un acceso dibattito tra opacità amministrativa, tentazioni speculative e rivendicazioni di trasparenza.

Tra procedure d'asta discutibili, vertenze legali al TAR e clamorose smentite in aula, la vicenda Montedomini interroga direttamente il modello di città che si vuole costruire. La gestione delle risorse pubbliche deve tornare a essere uno strumento di coesione e riscatto sociale, invece di piegarsi a logiche meramente contabili.

Il caso di Via Maccari 103: 13 euro decidono il destino dell'accoglienza

La vicenda dell'immobile in Via Maccari 103 svela anomalie inquietanti nelle procedure di assegnazione dell'ente. La commissione di valutazione riunita il 16 luglio 2026 ha aggiudicato l'immobile a una ditta manutentrice già contrattualizzata da Montedomini.

L'aggiudicazione è avvenuta per appena 13 euro in più rispetto all'offerta presentata dalla cooperativa Chicco di Grano, attiva nell'accoglienza di donne vittime di violenza. L'apertura delle buste, come denunciato, è avvenuta a porte chiuse.

In risposta a un question time in Consiglio comunale, l'Assessore Paulesu ha confermato che a quella commissione partecipava anche un componente designato direttamente dall'Assessorato al Welfare: «Per il lavoro prezioso che svolge a sostegno delle donne vittime di violenza, ma anche per aver trovato il coraggio, le energie e le risorse necessarie per contestare una decisione ritenuta ingiusta e portarla davanti alla giustizia amministrativa. Non tutti avrebbero avuto la forza di farlo.

E il loro gesto rappresenta una lezione importante per tutti, soprattutto in un clima nel quale troppo spesso sembra prevalere la tentazione di annebbiare le responsabilità, di lasciare che il tempo cancelli le domande e che il silenzio prenda il posto della trasparenza. Perché il patrimonio pubblico non appartiene a chi lo amministra, ma alla collettività. E quando quel patrimonio ha una vocazione sociale, difenderla non è una possibilità tra le tante: è un dovere.»

Dopo il ricorso della cooperativa, il TAR Toscana ha sospeso l'atto. Di fronte a un vizio così palese, l'amministrazione non ha proceduto all'annullamento in autotutela, preferendo invece costituirsi in giudizio per difendere la decisione.

Il corto circuito di via Faenza 44: dalla vocazione sociale agli affitti brevi

Ancora più paradossale è il caso dell'immobile di Via Faenza 44. Nel verbale del 30 aprile 2024, prima ancora di procedere all’apertura dell’unica busta pervenuta, il direttore verbalizzava la destinazione a finalità sociali dell'immobile.

A vincere l'asta è stata tuttavia una società la cui attività d'impresa risiede negli affitti turistici, soggetto che si era già aggiudicato un appartamento di Montedomini in Via Guelfa 77 per la medesima destinazione extra-alberghiera.

In Consiglio comunale, l'Assessore Paulesu ha negato l'esistenza della destinazione sociale originaria, contraddicendo apertamente i verbali ottenuti dall'opposizione tramite accesso agli atti.

L'assessore ha poi ammesso la risoluzione del contratto, ma ha taciuto su un punto cruciale: quando e perché si sia arrivati a questa tardiva marcia indietro su una procedura palesemente viziata?

La resistenza civile e il dovere della trasparenza

La pressione politica e il costante monitoraggio in Consiglio comunale dimostrano che orientare l'azione pubblica verso il bene comune è possibile. È il caso dell'operazione sul Complesso di Sant’Agnese in Via Guelfa.

Inserito nel DUP metropolitano a seguito di un question time del capogruppo PD Luca Milani e di un ordine del giorno di maggioranza in 5 punti per il rilancio dell'ASP, l'accordo tra Città Metropolitana e Comune prevede l'acquisizione dell'immobile per sottrarlo al degrado.

Il progetto integrerà il recupero dell'ex convento di Sant'Orsola e delle botteghe artigiane di Via Guelfa, garantendo la realizzazione di 25 alloggi di edilizia residenziale sociale.

L'intervento dimostra che esiste un'alternativa virtuosa: recuperare il patrimonio pubblico per offrire case a canone calmierato a chi non accede all'edilizia popolare e soffre i prezzi insostenibili del mercato privato.

Le vicende di Montedomini dimostrano che il patrimonio pubblico richiede una vigilanza democratica ininterrotta. Quando gli immobili della collettività vengono sottratti alla loro vocazione sociale o assegnati attraverso procedure opache, a perdere è l'intera cittadinanza.

La rigenerazione di Sant'Agnese conferma che la buona politica si fa imponendo la trasparenza e costringendo le istituzioni a servire i bisogni primari dei residenti, a partire dal diritto all'abitare.