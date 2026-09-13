Carburanti alle stelle: l'illusione della proroga

Il quotidiano degli italiani si scontra con un paradosso irritante: mentre i palazzi del potere annunciano con orgoglio nuovi interventi e scadenze, il display della pompa di benzina continua a segnare cifre da record storico. La sensazione di impotenza davanti a un pieno sempre più proibitivo non è solo una percezione soggettiva, ma il risultato di una navigazione a vista che sembra aver smarrito la bussola della stabilità economica, lasciando cittadini e imprese prigionieri di un'attesa infinita.

In questo scenario, i proclami di aiuto si scontrano con una realtà dove i prezzi ignorano i provvedimenti-tampone. Analizzare perché la strategia attuale stia fallendo è un dovere: siamo di fronte a un sistema che preferisce il rinvio alla soluzione, mentre il bilancio delle famiglie viene eroso non solo dal carburante, ma da un contesto economico dove l'unica certezza sembra essere il profitto di pochi a scapito dei molti.

L'attuale gestione del caro carburanti si è trasformata in quello che potremmo definire un accanimento. Siamo arrivati alla quindicesima proroga del taglio delle accise sul diesel (finanziata con 102 milioni di fondi di bilancio), con una scadenza fissata al 17 settembre. È un circolo vizioso: nell'attesa di definire i "beneficiari" degli aiuti mirati per il trimestre ottobre-dicembre, è quasi certo che assisteremo a una sedicesima o diciassettesima estensione farsa per coprire i buchi temporali.

I dati elaborati dal Codacons certificano il fallimento dei piccoli interventi settoriali. La situazione ha superato i livelli di allerta della crisi del 2022, rendendo evidente che le misure parziali non sono più sufficienti. Ecco la fotografia dei prezzi medi correnti che umilia i bilanci familiari:

Rete ordinaria : la benzina ha sfondato la barriera dei 2,10 euro al litro.

la benzina ha sfondato la barriera dei 2,10 euro al litro. Rete autostradale: si è raggiunto l'inquietante picco di 2,192 euro al litro, polverizzando il precedente record storico di 2,184 euro di marzo 2022.

L'insufficienza dell'azione governativa è nei numeri: limitarsi a una riduzione di 17 centesimi al litro per il solo gasolio è come cercare di svuotare l'oceano con un secchiello, specialmente con il petrolio stabilmente sopra i 100 dollari al barile. Ignorare la benzina significa colpire indiscriminatamente la mobilità privata e i costi della logistica, trasformando un bene essenziale in un lusso insostenibile.

Di fronte a una dinamica ormai fuori controllo, Confimprenditori punta il dito contro l'assenza di una visione strutturale. Invece di perdersi in un labirinto burocratico di bonus temporanei e proroghe settimanali, la soluzione risiede in un intervento drastico: il Price Cap.

Fissare queste soglie non servirebbe solo a calmierare i prezzi, ma obbligherebbe a una verifica trasparente dei margini speculativi. Senza un limite certo, il mercato rimane una giungla dove le variazioni delle quotazioni internazionali diventano il pretesto per rincari ingiustificati che soffocano il sistema produttivo.

Le promesse per il periodo ottobre-dicembre si basano ancora una volta su "aiuti mirati" che rischiano di arrivare troppo tardi. La storia delle quindici proroghe dimostra che il governo sta solo cercando di non affondare, ignorando che l'economia reale sta già imbarcando acqua da troppo tempo. Mentre si discute di platee di beneficiari, l'inflazione continua a mordere e il potere d'acquisto evapora.