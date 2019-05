Apertura della stagione estiva alla Limonaia di Villa Strozzi

Dal 26 maggio reading di poesia e letteratura, performance di danza, spettacoli teatrali, musica dal vivo (jazz, blues, world music ...), esposizioni, mostre, installazioni di arte pubblica, e come novità di questa stagione le attività perbambini

Ci siamo, l’estate è alle porte ( o almeno dovrebbe esserlo) e la Limonaia di Villa Strozzi aprirà a breve la sua programmazione estiva. Fra le caratteristiche della proposta progettuale saranno favorite quelle a forte impatto sul pubblico e il programma culturale includerà eventi e iniziative rivolte alle diverse fasce di età (bambini, famiglie, giovani), attività di animazione e intrattenimento di tipo culturale, quali, a titolo esemplificativo, reading di poesia e letteratura, performance di danza, spettacoli teatrali, musica dal vivo (jazz, blues, world music, etc.), esposizioni, mostre, installazioni di arte pubblica. Le attività culturali si svolgeranno prevalentemente nell’area adiacente alla Limonaia, che sarà dotato dei servizi e degli allestimenti necessari alla realizzazione delle iniziative. All’interno della Limonaia saranno invece organizzate le mostre, le istallazioni, laboratori, workshop e serate a tema.

Giovedì 23 maggio ore 18:00

VI ASPETTIAMO PER L’INAUGURAZIONE CHE DALLE ORE 18:00 AVRÀ TANTE SORPESE PER TUTTI VOI

Sarà presentato il progetto “La Limonaia dei piccoli” un programma dedicato ai bambini e le loro famiglie. Atelier e laboratori sul riciclo e l’ecologia e con gli animali.

MARTEDÌ, GIOVEDÌ e DOMENICA di ogni mese!

Il primo evento avrà inizio domenica 26 MAGGIO ☀️

PROGRAMMA:

Martedì dalle 17.30 alle 19.00 —> ecologia, arte e sostenibilità.

Domenica dalle 10.30 alle 13.00 —> ecologia, arte e sostenibilità.

Giovedì dalle 17.30 alle 19.00 —> pet teraphy: conoscere gli animali.

In collaborazione con: Accademia Cinofila Fiorentina e Factory Athena

Ore 21.30

LA LIMONAIA • OPENING PARTY // FREE ENTRY

La Limomaia di Villa Strozzi completamente rinnovata.

Per l’occasione un OPENING PARTY accompagnati dalle novità della stagione

Live band

The Lads

Bluemotion Eventi

InVibe ViaggiEvento

Move On

Paz-zia

Giampy XX

Notti Magiche - Italians do hits better

Giampy XX

Nicola Frangioni

A seguire Dj setVocalistTHE LADS – ACOUSTIC POWER QUARTET

Liam Thomas | tastiere e voce

Michael Natelle | chitarra e voce

Jules Franciu | cajon

Jakes the Phinax | basso e voce

La migliore cover band dei Beatles in Toscana! Soddisfazione garantita!

I Lads sono una band di ragazzi uniti dalla passione comune per quello che viene considerato il più iconico e rivoluzionario quartetto della storia Rock, i Beatles. Dal vivo propongono brani che spaziano attraverso tutta la discografia dei quattro di Liverpool, dai grandi classici della Beatlemania fino alle più sofisticate pietre miliari musicali che hanno cambiato per sempre il mondo della musica moderna.

Nonostante la giovane età del gruppo, i Lads vantano già numerose serate nei club dell’area fiorentina e non, tra cui Rex Club, Fiorino sull’Arno, Liberamente (Barberino M.llo) e molti altri.

Venerdì 24 maggio dalle ore 19:00

HOT VIBES • La Limonaia // Free entry

La Limonaia presenta la sua rassegna di eventi estivi dedicati alla musica di tendenza e alle sonorità elettroniche più popolari che ci hanno accompagnato negli ultimi 15 anni.

Una selezione curata da artisti local che si alterneranno dal tramonto in una delle location più spettacolari della nostra città.

Garden Stage : 19.00 - 00.00

Un “aperitivo elettronico” che avrà come protagonista un cocktail diverso ad ogni edizione.

Venerdì 24 Maggio sarà la volta di

ORANGE SPRITZ

il cocktail da aperitivo più bevuto d’Italia, riproposto in numerose varianti create dai nostri barman, accompagnato da musica ambient & chill out.

Music Design by:

Lorenzo Vichi

I successi elettronici che hanno conquistato le dancefloor e le classifiche di tutto il mondo mixate alle new entry delle ultime settimane

MUSIC FROM:

Tale of us, Caribou, Solomun, The Martinez Brothers, Damian Lazarus, The Black Madonna, Kolsch, Jamie Jones, Stephan Bodzin, Purple Disco Machine, Kollective Trumtrasse, Kink, Steffi, Ellen Allien, Marek Hemman, Oliver Koletzki, Butch, Patrick Topping, & many more…

Sabato 25 maggio dalle ore 23:00

BACK TO THE 90'S • OPENING SEASON • LA LIMONAIA

Ritorniamo a far ballare Firenze per l'OPENING PARTY BACK TO THE 90’s • La Limonaia

La vera festa anni 90 Made in Florence per chi ama vivere la musica, i sorrisi e il divertimento!!!

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO INGRESSO VIA PISANA

Martedì 28 maggio ore 21:00

SOUL TROUBLES

Elena Romano| Voce

Francesco Giubasso | Chitarra

Federico Calabretta | Tastiere

Angelo Terranova | Basso

Elia Ciuffini | Batteria

I SoulTroubles sono una band di Firenze che partendo dalla comune passione per Soul e Black music propone, una personale reinterpretazione di questi generi. La forma

https://www.facebook.com/SoulTroubles.Band.Florence/

Mercoledì 29 maggio

Ore 20:00 inside

CENA CON DELITTO • LA RIDICULOSA HISTORIA DI GULLIELMO

Cena con Delitto – Teatro Interattivo con Cena

La Compagnia del Giallo presenta un nuovo spettacolo: una cena con delitto in stile medievale. Una compagnia di guitti girovaghi approdano in una delle tante piazze del paese, per allietare il gentile pubblico in cambio di un pezzo di pane e di un letto. Tra sghiribizzi, sberleffi, risa e tanto vino prende il via la commedia di questi maldestri attori ma il divertimento presto s'interrompe quando avviene che uno degli attori muore in circostanze misteriose.

La cena sarà servita al tavolo, 30€ a persona. Solo su prenotazione tel 3316295400 lalimonaiastrozzi@gmail.com

Mercoledì 29 maggio

ore 21:00 outside

AFFLUENTI & FRIENDS

Ensemble Editore

Fabrizio Mocata | Accompagnamento musicale alle tastiere

Con Jonathan Rizzo, Marco Incardona e Edoardo Olmi.

Poeti e poetesse di “Affluenti”

Ospiti della serata, da Torino, Domenico Garofalo e da Palermo, Roberto Crinò.

Le nuove tendenze della poesia e della letteratura oggi a Firenze.

Il progetto di “Affluenti Nuova Poesia fiorentina” nasce dalla necessità di dare voce alla Firenze poetica di oggi, specchio di una realtà sociale e culturale sempre più cosmopolita. Caratteristica peculiare di questo progetto è infatti la forte presenza (non esclusiva) di poeti e poetesse legati/e alla città di Firenze (e dintorni) per motivi di studio/lavoro, migrazione ed esistenza, le cui vicende e le cui poetiche si incontrano - e spesso si mischiano - da un lato, con la storia di Firenze stessa, dall'altro con le più interessanti voci del vivaio locale attuale.

“Affluenti” nasce dall'incontro al Pisa Book Festival del 2015 fra Matteo Chiavarone direttore della casa editrice Ensemble e Marco Incardona. Da lì la proposta di fare un'antologia di poesia a Firenze a cui si aggiunge il poeta Edoardo Olmi che già aveva conosciuto Ensemble nel 2012. Il primo incontro fra i poeti scelti per l'antologia è stato nell'aprile del 2016. L'antologia è uscita poi a novembre, mettendo in evidenza l'esistenza di una "Firenze cosmopolita" desiderosa di dare voce a un vero e proprio progetto di "Nuova poesia fiorentina" dove il potenziale di acquisizione si incontra col vivaio e con la storia locali. Nel 2018, questo progetto è diventato una collana editoriale vera e propria all'interno di Ensemble, portando i valori di sperimentazione e di incontro fra culture non più solo a Firenze ma in ogni parte d'Italia e del Mondo. Nell'autunno del 2019 è prevista l'uscita di una nuova antologia.

Giovedì 30 maggio

CHIRINGUITO GARDEN • OPENING SEASON // FREE ENTRY

Tutti i giovedì a partire dal 30 maggio.