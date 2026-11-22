Mettete in conto qualche imprevisto se avete pianificato un viaggio lungo l'arteria principale del Paese nel fine settimana tra il 20 e il 23 novembre 2026. Attraversare lo snodo fiorentino dell'A1 Milano-Napoli, in particolare nel tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello, potrebbe trasformarsi in un test d'astuzia per evitare code e rallentamenti oltre la norma.

La buona notizia è che non ci troviamo di fronte all'ennesimo disagio provocato da un'emergenza improvvisa. Quello in arrivo è un vero e proprio "weekend da bollino rosso" pianificato per far compiere un salto in avanti decisivo all'infrastruttura: il passaggio di consegne a un nuovo tracciato autostradale, pietra angolare dei lavori per la terza corsia.

Pianificare con cura le proprie mosse, conoscere le uscite da evitare e padroneggiare la mappa delle deviazioni strategiche è l'unico modo per non rimanere bloccati. Ecco tutto quello che c'è da sapere per trasformare un weekend critico in un viaggio senza brutte sorprese.

Nel fine settimana dal 20 al 23 novembre 2026 prende il via la seconda e più imponente fase per l'apertura al traffico di ben 4 chilometri complessivi di nuova sede autostradale (compresi tra il km 314+400 e il km 317+600). Si tratta del completamento dell'opera iniziata a fine ottobre, quando era stato inaugurato il primo chilometro.

La sfida ingegneristica e logistica è straordinaria: spostare il flusso veicolare su altri 3 chilometri di nuova carreggiata in una finestra temporale ristrettissima, concentrando gli sforzi nel corso della notte per ridurre al minimo l'impatto sul traffico diurno.

Per consentire le lavorazioni in totale sicurezza, Autostrade per l'Italia ha concordato con gli Enti Locali una sequenza serrata di stop temporanei:

Venerdì 20 novembre (dalle 22:00 alle 06:00 di sabato 21): chiusura del tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Nord (Bologna). Variabile meteo: In caso di bel tempo, gli operai attiveranno una deviazione di carreggiata che garantirà una corsia per senso di marcia continuativa dalle 22:00 di venerdì alle 22:00 di sabato.

chiusura del tratto tra in direzione Nord (Bologna). Variabile meteo: In caso di bel tempo, gli operai attiveranno una deviazione di carreggiata che garantirà una corsia per senso di marcia continuativa dalle 22:00 di venerdì alle 22:00 di sabato. Sabato 21 novembre (dalle 22:00 alle 06:00 di domenica 22): chiusura totale ed ermetica del tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni (sia verso Roma sia verso Bologna).

chiusura totale ed ermetica del tratto tra in entrambe le direzioni (sia verso Roma sia verso Bologna). Fasce diurne (06:00-22:00 di sabato e domenica) e notte tra domenica e lunedì: la circolazione non si ferma, ma viaggerà su una sola corsia per senso di marcia. Per agevolare i rientri della domenica sera, dalle 14:00 alle 22:00 di domenica 22 novembre verrà messa a disposizione un'ulteriore corsia verso nord.

L'intervento al cuore dell'A1 genera un vero e proprio effetto domino sugli svincoli e sulle infrastrutture connesse della cintura fiorentina. Per evitare di ritrovarsi di fronte a sbarramenti inattesi, ecco la mappa sintetica dei blocchi notturni:

Firenze Scandicci e Parcheggio Villa Costanza Ovest Orario chiusura: Dalle 22:00 di venerdì 20 alle 06:00 di sabato 21 novembre (lavori di pavimentazione). Limitazioni: Stazione di Scandicci chiusa in ingresso verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Chiuso anche il parcheggio di Villa Costanza Ovest in direzione Roma. Uscite ed entrate alternative: Per entrare verso Roma utilizzare Firenze Impruneta ; per uscire da Bologna utilizzare Firenze Nord . Regole per Villa Costanza: Per accedere all'area sosta, uscire a Firenze Impruneta e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna. Nessun problema invece per chi si trova già all'interno del parcheggio: potrà immettersi regolarmente in A1 verso sud.

Firenze Impruneta Orario chiusura: Dalle 22:00 di sabato 21 alle 06:00 di domenica 22 novembre (manutenzione ai giunti di dilatazione). Limitazioni: Stazione chiusa in uscita per chi proviene da Bologna. Alternativa consigliata: Uscire alla stazione di Firenze Scandicci .

Aree di Servizio Chianti Est e Chianti Ovest Chianti Est (direzione Nord): Chiusa dalle 20:00 di venerdì 20 alle 06:00 di sabato 21 (tuttavia, se le condizioni meteo permetteranno la deviazione di carreggiata, l'area resterà regolarmente aperta fino alle 22:00 di sabato). Nuova chiusura confermata dalle 20:00 di sabato 21 alle 06:00 di domenica 22. Chianti Ovest (direzione Sud): Chiusa dalle 20:00 di sabato 21 alle 06:00 di domenica 22 novembre.



Durante le ore centrali di sabato e domenica i tempi di percorrenza sul tracciato ordinario saliranno inevitabilmente. Per questo motivo, il Tronco di Firenze ha predisposto una task force con presidi h24, pattuglie aggiuntive e soccorso meccanico pronto all'intervento, oltre a tracciare precise "vie di fuga".

Ecco come aggirare i cantieri in base alla lunghezza del vostro viaggio:

Verso Nord (Direzione Firenze / Bologna)

Brevi percorrenze (traffico locale): Uscire alla stazione di Incisa Reggello , seguire la segnaletica gialla per "Bologna" lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Firenze Sud .

Uscire alla stazione di , seguire la segnaletica gialla per "Bologna" lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a . Lunghe percorrenze (attraversamento regionale): La vera valvola di sfogo è anticipare l'uscita a Valdichiana (km 385+400), imboccare il Raccordo Siena-Bettolle (SS715) in direzione Siena, proseguire sul Raccordo Siena-Firenze (RA3) verso Firenze e rientrare in autostrada alla stazione di Firenze Impruneta.

Verso Sud (Direzione Roma)

Brevi percorrenze (traffico locale): Uscire alla stazione di Firenze Sud , seguire i cartelli gialli con indicazione "Roma" sulla viabilità secondaria e rientrare in A1 a Incisa Reggello .

Uscire alla stazione di , seguire i cartelli gialli con indicazione "Roma" sulla viabilità secondaria e rientrare in A1 a . Lunghe percorrenze (attraversamento regionale): Uscire in anticipo alla stazione di Firenze Impruneta (km 295+500), percorrere il Raccordo Siena-Firenze (RA3) verso Siena, svoltare sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) in direzione Bettolle e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

L'uso combinato dei raccordi senesi (RA3 e SS715) rappresenta una vera e propria corsia preferenziale esterna per chi deve semplicemente transitare tra il Nord e il Centro Italia, bypassando del tutto il nodo fiorentino.

Le limitazioni e i disagi del fine settimana non saranno stati invano. A partire dalla mattina di lunedì 23 novembre 2026, la nuova configurazione dell'A1 diventerà pienamente operativa: la circolazione tornerà a scorrere su due corsie per senso di marcia, ma questa volta lungo i 4 chilometri del moderno tracciato completato.

Questo maxi-intervento dimostra quanto sia complessa la convivenza tra i grandi flussi di traffico quotidiani e la necessità irrinunciabile di modernizzare le dorsali del Paese.