Roma, 13 novembre 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie, dei giunti di dilatazione e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

- dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci;

- dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud;

- dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze sud;in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci;

- dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiusa in entrata verso Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze Scandicci.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme, verso Firenze. L'area di servizio "Fabro est", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di lunedì 16 e di martedì 17, fino alla riapertura dell'area di servizio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per il traffico locale, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire indicazioni per Ponticelli/Chiusi scalo/Chianciano e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi Chianciano, verso Firenze; per le lunghe percorrenze e per i veicoli pesanti, anticipare l'uscita alla stazione di Orte, al km 491+300, percorrere la E45 verso Perugia, il Raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 verso Firenze alla stazione di Valdichiana, verso Firenze.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

- dalle 21:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 novembre, sarà chiusa l'area di servizio "Peretola nord", situata nel tratto compreso tra Sesto Fiorentino e Firenze ovest, verso Pisa;

- dalle 21:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiusa l'area di servizio "Peretola sud", situata nel tratto compreso tra Firenze ovest e Sesto Fiorentino, verso Firenze.

Sempre sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:in entrata verso Pisa: Chiesina Uzzanese;in uscita per chi proviene da Firenze: Pistoia.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.