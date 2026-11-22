Le piattaforme di prenotazione online sono ancora considerate da una parte del dibattito pubblico come mere vetrine digitali o semplici intermediari orientati alla vendita di camere d'albergo? Guardando oltre la superficie e analizzando le metriche di flusso, la realtà economica svela un quadro ben diverso: il turismo intermediato digitale non è un accessorio commerciale, bensì un vero e proprio motore economico di tipo sistemico.

A confermarlo in modo univoco sono le evidenze contenute nell'European Economic Impact Report, l'indagine condotta da Booking.com in collaborazione con Oxford Economics per il 2025. I dati dimostrano come la spesa del viaggiatore digitale non rimanga confinata dentro le mura degli alloggi, ma si ramifichi capillarmente nell'economia reale del Paese. Un impatto che parte dalle grandi cifre macroeconomiche nazionali e si riflette direttamente sulle scelte operative dei singoli territori, come dimostra il caso emblematico della Provincia di Siena.

Analizzando la catena del valore attivata dai turisti che prenotano tramite canali digitali, emerge con chiarezza il cosiddetto "effetto spillover": la quota maggioritaria della spesa turistica genera ricadute dirette ben oltre il perimetro delle strutture ricettive.

I dati del rapporto attestano infatti che il 49% del budget speso dai visitatori internazionali e persino il 61% della spesa dei viaggiatori domestici finisce direttamente in settori extra-alberghieri. Nel dettaglio, le risorse economiche immesse nel circuito turistico vanno ad alimentare:

Commercio locale: dagli esercizi di vicinato al dettaglio artigianale diffuso nei borghi e nelle città d'arte.

dagli esercizi di vicinato al dettaglio artigianale diffuso nei borghi e nelle città d'arte. Rete dei trasporti: inclusi i servizi di mobilità pubblica locale, i noleggi e le connessioni territoriali.

inclusi i servizi di mobilità pubblica locale, i noleggi e le connessioni territoriali. Cultura e patrimonio: biglietteria museale, mostre, monumenti e siti storici gestiti sul territorio.

biglietteria museale, mostre, monumenti e siti storici gestiti sul territorio. Intrattenimento e ristorazione: la filiera enogastronomica, gli eventi e la fruizione di esperienze locali.

I numeri dell'indotto non lasciano spazio all'ambiguità: le piattaforme digitali non prosciugano le economie locali a favore della sola ricettività, ma agiscono come un catalizzatore finanziario capace di distribuire valore al tessuto commerciale e culturale delle comunità d'accoglienza.

Spostando l'analisi sul piano macroeconomico, il contributo quantitativo generato in Italia nel 2025 attraverso i viaggi intermediati da Booking.com misura il peso strategico del settore per l'intero sistema Paese.

L'impatto economico complessivo è sintetizzato da indicatori netti e trasparenti:

36,7 miliardi di euro di spesa diretta generata nel corso del 2025.

di spesa diretta generata nel corso del 2025. 84,8 miliardi di euro di attività economica complessiva attivata nell'economia italiana.

di attività economica complessiva attivata nell'economia italiana. 483.000 posti di lavoro sostenuti lungo l'intera catena del valore.

sostenuti lungo l'intera catena del valore. Oltre 16,9 miliardi di euro distribuiti sotto forma di retribuzioni ai lavoratori.

distribuiti sotto forma di retribuzioni ai lavoratori. Oltre 17 miliardi di euro di entrate fiscali destinate direttamente alle casse dello Stato.

Questo apporto di risorse fiscali e l'elevata capacità di assorbimento occupazionale confermano come l'ecosistema del turismo digitale rappresenti un pilastro strutturale per la tenuta dei conti pubblici e il sostegno dell'occupazione nazionale.

Se le grandi cifre descrivono l'impatto complessivo, la tecnologia digitale gioca un ruolo decisivo anche sul piano microeconomico, modificando la competitività del modello ricettivo italiano.

L'accesso alle piattaforme online consente alle strutture indipendenti e alle piccole realtà a conduzione familiare di posizionarsi istantaneamente sui mercati globali. Per il tessuto turistico italiano — storicamente frammentato e caratterizzato da micro-ricettività, B&B e residenze d'epoca — i canali digitali azzerano barriere d'ingresso promozionali altrimenti insormontabili di fronte ai grandi gruppi internazionali.

La digitalizzazione si configura così come un potente fattore di democratizzazione del mercato: garantisce visibilità paritaria, permette anche ai piccoli operatori di attrarre flussi ad alta capacità di spesa da ogni continente e preserva l'identità autentica dell'accoglienza diffusa italiana.

Un riscontro sull'operatività locale è anche il tema dell'evento Punto Turismo, organizzato da Confesercenti Siena insieme ad Assohotel il 26 novembre 2026.

Nel corso dei lavori, Cristiana Muscas (Market team manager Toscana di Booking.com) e Federico Cristallini (Account manager) hanno presentato i consuntivi dei flussi intermediati nel 2026 e le proiezioni strategiche per il 2027 nella Provincia di Siena. La discussione metterà in luce come l'integrazione tra l'analisi dei dati di domanda, le soluzioni di Intelligenza Artificiale e il tracciamento dei trend internazionali sia oggi indispensabile per profilare i mercati, intercettare le nuove esigenze dei viaggiatori e valorizzare le peculiarità del territorio.

La seconda parte del convegno si focalizza sull'altra grande urgenza del comparto: il reperimento, la motivazione e la gestione del capitale umano nelle imprese ricettive e della ristorazione.

Analitica dei dati e capitale umano sono, di fatto, le due facce della stessa medaglia operativa. Se gli algoritmi e l'IA ottimizzano la visibilità online e la previsione dei flussi, sono poi la competenza e la motivazione del personale a trasformare quella domanda in un'esperienza d'accoglienza reale e sostenibile sul territorio.

"Offriremo una panoramica strategica che intreccia i trend globali del turismo e l’impatto dell’intelligenza artificiale con un’analisi della domanda nella Provincia di Siena. Proporremo anche spunti pratici volti a rafforzare la visibilità online, intercettare i nuovi bisogni dei viaggiatori e valorizzare le specificità del territorio" afferma Cristiana Muscas, Market team manager Toscana di Booking.com

"Torniamo ad offrire una rarissima occasione per proseguire un dialogo costruttivo con il principale fornitore di clientela intermediata – avremo anche i primi dati autentici consuntivi e previsionali, con profilazione dei turisti e dei mercati, con i quali gli operatori turistici potranno orientare politiche commerciali e di marketing per l’immediato futuro" dichiara Antonio Munafò, Presidente provinciale di Assohotel.

Il quadro economico del 2025 e le indicazioni operative emerse sul campo dimostrano che il turismo moderno richiede una sintesi equilibrata tra macro-dati, innovazione tecnologica e capitale umano. La capacità di generare 84,8 miliardi di euro di indotto e sostenere quasi mezzo milione di occupati testimonia l'efficacia degli strumenti digitali, ma il successo di lungo periodo rimarrà legato alla capacità dei territori di gestire le proprie risorse con consapevolezza strategica.