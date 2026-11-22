Mettetevi comodi, allacciate le cinture e, soprattutto, aggiornate i navigatori: per chiunque debba attraversare Firenze durante la settimana del 15 e 16 novembre, la parola d'ordine è una sola: strategia. La nostra città si prepara a vivere una vera e propria "settimana calda" sul fronte della viabilità urbana, tra l'avanzamento decisivo dei cantieri della tranvia verso Bagno a Ripoli, asfaltature notturne da bollino rosso e scavi a catena per i nuovi allacciamenti delle reti fognarie ed elettriche.

Dalle direttrici d'accesso all'Oltrarno fino ai valichi collinari verso la Val di Pesa, il reticolo dei cantieri toccherà punti nevralgici di quasi tutti i quartieri. Niente panico, però: da fiorentini siamo abituati alle sfide del traffico. Per evitarvi di rimanere intrappolati nell'ennesima coda da cantiere, abbiamo distillato le ordinanze del Comune e i dati tecnici in un prontuario pratico di sopravvivenza stradale.

⚡ Bugiardino rapido per quartieri

Gavinana / Viale Europa: Asfaltature notturne in viale Giannotti (16-21 nov, 21-05) con deviazioni alternate in uscita/ingresso. Dalle 14:00 di lunedì 16 cambia l'assetto in viale Europa (chiuso il "torna indietro") e riapre l'incrocio Paradiso-Giannotti-Erbosa.

Asfaltature notturne in viale Giannotti (16-21 nov, 21-05) con deviazioni alternate in uscita/ingresso. Galluzzo / Pozzolatico: Chiusure notturne (21-06) e sensi unici alternati diurni su via Nuova di Pozzolatico dal 16 nov al 4 dic. Scorciatoia consigliata: Autostrada A1 tra Firenze Sud e Firenze Impruneta.

Chiusure notturne (21-06) e sensi unici alternati diurni su via Nuova di Pozzolatico dal 16 nov al 4 dic. Scorciatoia consigliata: Autostrada A1 tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Oltrarno / Porta Romana / Centro: Via Romana chiusa dal 16 al 20 nov (blocco mezzi >3,5t). Via del Podestà chiusa fino al 30 nov (blocco mezzi >2,1m). Via Foscolo interrotta a fasi dal 16 al 22 nov. Addobbi di Natale in piazza Signoria dal 15 nov.

Via Romana chiusa dal 16 al 20 nov (blocco mezzi >3,5t). Via del Podestà chiusa fino al 30 nov (blocco mezzi >2,1m). Isolotto / Novoli / Centro Storico: Interdizioni temporanee diurne per cavi Terna (15 nov) e traslochi veloci in Corso Italia (16 nov), via del Leone (17 nov) e via Cherubini (20 nov).

Per chi vive nella zona del Galluzzo o deve scollinare verso Pozzolatico e l'Impruneta, la viabilità di confine subirà una profonda rivoluzione. Da lunedì 16 novembre prendono il via i lavori di riasfaltatura definitiva in via Nuova di Pozzolatico. Gli interventi più impattanti verranno realizzati di notte (orario 21:00-06:00), ma le ripercussioni si faranno sentire anche sotto la luce del sole. Il cantiere si articolerà in tre momenti ben distinti:

Fase 1 (dal 16 al 21 novembre): Chiusura totale notturna del tratto compreso tra via di Lanciola e il confine comunale.

Chiusura totale notturna del tratto compreso tra via di Lanciola e il confine comunale. Fase 2 (dal 23 novembre al 4 dicembre): Chiusura notturna della circolazione tra via di Lanciola e via delle Cave di Monteripaldi. Attenzione alla finestra di tregua: Il cantiere farà una pausa con strada regolarmente aperta dalle ore 6:00 di sabato 28 novembre alle ore 21:00 di lunedì 30 novembre. Impatto diurno (Fasi 1 e 2): Durante il giorno, tra via delle Cave di Monteripaldi e il confine comunale, non ci sarà la chiusura totale ma saranno attivi restringimenti di carreggiata regolati da senso unico alternato .

Chiusura notturna della circolazione tra via di Lanciola e via delle Cave di Monteripaldi. Fase 3 (dalle 21:00 del 23 novembre alle 6:00 del 4 dicembre): Restringimenti a tratti con senso unico alternato tra via Silvani e via delle Cave di Monteripaldi.

Per chi parte da via Silvani ed è diretto in uscita città verso fuori comune, il percorso alternativo di superficie prevede il passaggio da via Nuova di Pozzolatico, via delle Cave di Monteripaldi, via di Monte Cuccioli e via del Ponte a Iozzi (e viceversa per chi rientra verso via Silvani da fuori comune).

💡 Visti i tempi d'attesa previsti ai sensi unici alternati diurni e le deviazioni collinari strette, la soluzione più intelligente per evitare il collo di bottiglia di Pozzolatico è trattare l'Autostrada A1 come una vera tangenziale urbana. Inseritevi al casello di Firenze Sud e uscite a Firenze Impruneta (o viceversa): pagherete un piccolo pedaggio, ma salverete il fegato e le tempistiche.

I cantieri per la linea 3.2.1 della tranvia entrano nel vivo a Gavinana. Qui la sfida si gioca su due fronti: la stesura dell'asfalto definitivo su viale Giannotti (eseguita rigorosamente di notte) e il cambio di assetto diurno del cantiere in viale Europa.

Viale Giannotti: asfaltature notturne (ore 21:00 - 05:00)

I lavori nel tratto tra via Caponsacchi e via Traversari sono separati in due macro-blocchi cronologici per non paralizzare l'intero quartiere:

🔴 Blocco 1: Corsia in Uscita Città (da lunedì 16 a mercoledì 18 novembre)

Notte 1: Chiusura tra via Caponsacchi e piazza Elia Dalla Costa (all'altezza di via Uguccione della Faggiola). Scatta il senso unico in piazza Elia Dalla Costa da viale Giannotti a via di Ripoli (lato civico 31) in direzione viale Giannotti.

Chiusura tra via Caponsacchi e piazza Elia Dalla Costa (all'altezza di via Uguccione della Faggiola). Scatta il senso unico in piazza Elia Dalla Costa da viale Giannotti a via di Ripoli (lato civico 31) in direzione viale Giannotti. Notte 2: Divieto di transito nel cuore di piazza Elia Dalla Costa (dal fronte di via Uguccione della Faggiola al fronte di via del Bandino).

Divieto di transito nel cuore di piazza Elia Dalla Costa (dal fronte di via Uguccione della Faggiola al fronte di via del Bandino). Notte 3: Chiusura tra piazza Elia Dalla Costa (fronte via del Bandino) e via Traversari. Quest'ultima diventa strada senza uscita nel tratto tra via di Ripoli e viale Giannotti.

🔵 Blocco 2: Corsia in Ingresso Città (da mercoledì 18 a sabato 21 novembre)

Notte 1: Chiusura tra via Traversari e via del Bandino. Senso unico in via del Bandino (da via Datini verso viale Giannotti) e revoca della corsia preferenziale BUS in via Datini (da via Erbosa a piazza Gualfredotto).

Chiusura tra via Traversari e via del Bandino. Senso unico in via del Bandino (da via Datini verso viale Giannotti) e revoca della corsia preferenziale BUS in via Datini (da via Erbosa a piazza Gualfredotto). Notte 2: Chiusura tra via del Bandino e via Uguccione della Faggiola. Resta revocata la preferenziale in via Datini, mentre via Ser Lapo Mazzei diventa strada senza uscita da via Datini a viale Giannotti.

Chiusura tra via del Bandino e via Uguccione della Faggiola. Resta revocata la preferenziale in via Datini, mentre via Ser Lapo Mazzei diventa strada senza uscita da via Datini a viale Giannotti. Notte 3: Chiusura del tratto via Uguccione della Faggiola-via Caponsacchi. Confermata la revoca della preferenziale in via Datini; via Bocchi diventa strada senza uscita da via Datini verso viale Giannotti.

☀️ Viale Europa: la svolta del pomeriggio

Attenzione all'orologio: dalle ore 14:00 di lunedì 16 novembre cambia il layout del cantiere all'altezza di piazza Nencini-largo Novello. Le lavorazioni si allargano al centro della carreggiata: questo comporta la chiusura del collegamento diretto verso via Gran Bretagna/via di Villamagna e la soppressione del "torna indietro" per i veicoli da viale Giannotti diretti verso il centro.

Contestualmente riapre l'incrocio via del Paradiso-viale Giannotti-via Erbosa. Chi esce da via del Paradiso potrà tirare dritto su via Erbosa (recuperando così il collegamento verso via Gran Bretagna e la direttrice in ingresso centro) oppure svoltare a destra su viale Europa verso l'uscita città.

Tra le luci di Natale che iniziano a vedersi in centro e gli allacciamenti ai sottoservizi pubblici in Oltrarno, la raccomandazione principale è prestare attenzione ai limiti fisici di ingombro e peso imposti dalle ordinanze.

Piazza Signoria e atmosfera natalizia: Da domenica 15 novembre scatta la chiusura al transito per il montaggio degli addobbi lungo la direttrice via dei Magazzini (tra via Condotta e piazza Signoria) e piazza Signoria (tra via dei Magazzini e via dei Gondi).

Da domenica 15 novembre scatta la chiusura al transito per il montaggio degli addobbi lungo la direttrice via dei Magazzini (tra via Condotta e piazza Signoria) e piazza Signoria (tra via dei Magazzini e via dei Gondi). Via del Podestà (Allaccio elettrico SIET): Da lunedì 16 fino al 30 novembre strada chiusa nel tratto tra via Barni e via dei Cremani. Scatta il divieto d'accesso per i mezzi più larghi di 2,1 metri da via Martellini e via Ser Lapo Gavacciani.

Da lunedì 16 fino al 30 novembre strada chiusa nel tratto tra via Barni e via dei Cremani. Via Romana (Scavo fognario Publiacqua): Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre chiude il tratto compreso tra via da' Mori e via Santa Maria. Il segmento via Santa Maria-via del Campuccio passa a senso unico in direzione di via Santa Maria. Off-limits per i camionisti e i furgoni sopra i 35 quintali . Percorso alternativo 1: Da via dei Serragli per raggiungere via Romana-via del Campuccio-piazza San Felice si deve passare da via del Campuccio e poi immettersi su via Romana. Percorso alternativo 2: Dai viali di circonvallazione (viale Pratolini/viale Ariosto) diretti in via Romana si passa da piazza Tasso, si imbocca via del Campuccio e ci si immette su via Romana.

Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre chiude il tratto compreso tra via da' Mori e via Santa Maria. Il segmento via Santa Maria-via del Campuccio passa a senso unico in direzione di via Santa Maria. Off-limits per i camionisti e i furgoni sopra i . Via Foscolo (Riasfaltatura): Dal 16 al 22 novembre strada bloccata. Si parte col divieto dal civico 66 a via Santa Maria a Marignolle (con divieto di transito dal civico 32 a via Pindemonte) e si prosegue poi nel tratto compreso tra piazzale di Porta Romana e via Pindemonte.

Dal 16 al 22 novembre strada bloccata. Via dei Federighi (Ponteggi): Cantiere lampo lunedì 16 e martedì 17 novembre nel tratto tra via della Vigna Nuova e via dei Palchetti (deviazione su via della Vigna Nuova-via dei Palchetti).

A completare il quadro stradale ci sono i cantieri "mordi e fuggi" per manutenzioni rapide, traslochi e interventi con autoscale.

I cavi di Terna (Domenica 15 novembre): Proseguono le operazioni notturne e festive per il recupero dei cavi dismessi. Dalle ore 8:00 alle 17:00 di domenica si verificheranno brevi interdizioni al traffico in via del Saletto (tra via Canova e il civico 4/3), via Canova (tra via Chiusi e il civico 164) e piazzetta Sansepolcro (tra via Gubbio e via Chiusi).

Proseguono le operazioni notturne e festive per il recupero dei cavi dismessi. Dalle ore 8:00 alle 17:00 di domenica si verificheranno brevi interdizioni al traffico in via del Saletto (tra via Canova e il civico 4/3), via Canova (tra via Chiusi e il civico 164) e piazzetta Sansepolcro (tra via Gubbio e via Chiusi). Corso Italia (Lunedì 16 novembre): Orario 9:00-16:00, strada chiusa tra via Magenta e piazza Vittorio Veneto per trasloco. In via Magenta si viaggia a senso unico verso via Solferino. Itinerario alternativo: piazza Vittorio Veneto-lungarno Vespucci-via Magenta-via Solferino-viale Fratelli Rosselli.

Orario 9:00-16:00, strada chiusa tra via Magenta e piazza Vittorio Veneto per trasloco. Via del Leone (Martedì 17 novembre): Orario 9:00-17:00, strada interrotta tra via della Chiesa e via dell'Orto per trasloco. Deviazione: piazza Tasso-viale Pratolini-viale Ariosto-Borgo San Frediano-piazza del Carmine-piazza Piattellina.

Orario 9:00-17:00, strada interrotta tra via della Chiesa e via dell'Orto per trasloco. Deviazione: piazza Tasso-viale Pratolini-viale Ariosto-Borgo San Frediano-piazza del Carmine-piazza Piattellina. Piazza del Grano e Via Castellani (17-19 novembre): Chiusura della direttrice per intervento con piattaforma aerea. Per raggiungere piazza dei Giudici la deviazione passa da via dei Neri-via della Mosca-piazza Mentana-lungarno Diaz.

Chiusura della direttrice per intervento con piattaforma aerea. Via Cherubini (Venerdì 20 novembre): Strada chiusa tra via Modena e via Venezia per trasloco. Se dovete raggiungere via Cherubini nel tratto Modena-Venezia passate da via La Marmora-via Modena; per il tratto Venezia-Micheli la rotta è via Micheli-via Capponi-via Venezia.

Affrontare la viabilità fiorentina nei prossimi giorni richiederebbe quasi una laurea ad honorem in mobilità urbana. Tra grandi opere strutturali come la tranvia – destinate a cambiare il volto del trasporto pubblico per i prossimi trent'anni – e gli indispensabili micro-interventi sulle reti di luce e acqua, la sensazione per chi si mette al volante è spesso quella di attraversare un campo da gioco a ostacoli.