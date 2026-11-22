Mettetevi comodi, allacciate le cinture e, soprattutto, aggiornate i navigatori: per chiunque debba attraversare Firenze durante la settimana del 15 e 16 novembre, la parola d'ordine è una sola: strategia. La nostra città si prepara a vivere una vera e propria "settimana calda" sul fronte della viabilità urbana, tra l'avanzamento decisivo dei cantieri della tranvia verso Bagno a Ripoli, asfaltature notturne da bollino rosso e scavi a catena per i nuovi allacciamenti delle reti fognarie ed elettriche.
Dalle direttrici d'accesso all'Oltrarno fino ai valichi collinari verso la Val di Pesa, il reticolo dei cantieri toccherà punti nevralgici di quasi tutti i quartieri. Niente panico, però: da fiorentini siamo abituati alle sfide del traffico. Per evitarvi di rimanere intrappolati nell'ennesima coda da cantiere, abbiamo distillato le ordinanze del Comune e i dati tecnici in un prontuario pratico di sopravvivenza stradale.
⚡ Bugiardino rapido per quartieri
- Gavinana / Viale Europa: Asfaltature notturne in viale Giannotti (16-21 nov, 21-05) con deviazioni alternate in uscita/ingresso.
Dalle 14:00 di lunedì 16 cambia l'assetto in viale Europa (chiuso il "torna indietro") e riapre l'incrocio Paradiso-Giannotti-Erbosa.
- Galluzzo / Pozzolatico: Chiusure notturne (21-06) e sensi unici alternati diurni su via Nuova di Pozzolatico dal 16 nov al 4 dic. Scorciatoia consigliata: Autostrada A1 tra Firenze Sud e Firenze Impruneta.
- Oltrarno / Porta Romana / Centro: Via Romana chiusa dal 16 al 20 nov (blocco mezzi >3,5t). Via del Podestà chiusa fino al 30 nov (blocco mezzi >2,1m).
Via Foscolo interrotta a fasi dal 16 al 22 nov. Addobbi di Natale in piazza Signoria dal 15 nov.
- Isolotto / Novoli / Centro Storico: Interdizioni temporanee diurne per cavi Terna (15 nov) e traslochi veloci in Corso Italia (16 nov), via del Leone (17 nov) e via Cherubini (20 nov).
Per chi vive nella zona del Galluzzo o deve scollinare verso Pozzolatico e l'Impruneta, la viabilità di confine subirà una profonda rivoluzione. Da lunedì 16 novembre prendono il via i lavori di riasfaltatura definitiva in via Nuova di Pozzolatico. Gli interventi più impattanti verranno realizzati di notte (orario 21:00-06:00), ma le ripercussioni si faranno sentire anche sotto la luce del sole. Il cantiere si articolerà in tre momenti ben distinti:
- Fase 1 (dal 16 al 21 novembre): Chiusura totale notturna del tratto compreso tra via di Lanciola e il confine comunale.
- Fase 2 (dal 23 novembre al 4 dicembre): Chiusura notturna della circolazione tra via di Lanciola e via delle Cave di Monteripaldi.
- Attenzione alla finestra di tregua: Il cantiere farà una pausa con strada regolarmente aperta dalle ore 6:00 di sabato 28 novembre alle ore 21:00 di lunedì 30 novembre.
- Impatto diurno (Fasi 1 e 2): Durante il giorno, tra via delle Cave di Monteripaldi e il confine comunale, non ci sarà la chiusura totale ma saranno attivi restringimenti di carreggiata regolati da senso unico alternato.
- Fase 3 (dalle 21:00 del 23 novembre alle 6:00 del 4 dicembre): Restringimenti a tratti con senso unico alternato tra via Silvani e via delle Cave di Monteripaldi.
Per chi parte da via Silvani ed è diretto in uscita città verso fuori comune, il percorso alternativo di superficie prevede il passaggio da via Nuova di Pozzolatico, via delle Cave di Monteripaldi, via di Monte Cuccioli e via del Ponte a Iozzi (e viceversa per chi rientra verso via Silvani da fuori comune).
💡 Visti i tempi d'attesa previsti ai sensi unici alternati diurni e le deviazioni collinari strette, la soluzione più intelligente per evitare il collo di bottiglia di Pozzolatico è trattare l'Autostrada A1 come una vera tangenziale urbana. Inseritevi al casello di Firenze Sud e uscite a Firenze Impruneta (o viceversa): pagherete un piccolo pedaggio, ma salverete il fegato e le tempistiche.
I cantieri per la linea 3.2.1 della tranvia entrano nel vivo a Gavinana. Qui la sfida si gioca su due fronti: la stesura dell'asfalto definitivo su viale Giannotti (eseguita rigorosamente di notte) e il cambio di assetto diurno del cantiere in viale Europa.
Viale Giannotti: asfaltature notturne (ore 21:00 - 05:00)
I lavori nel tratto tra via Caponsacchi e via Traversari sono separati in due macro-blocchi cronologici per non paralizzare l'intero quartiere:
🔴 Blocco 1: Corsia in Uscita Città (da lunedì 16 a mercoledì 18 novembre)
- Notte 1: Chiusura tra via Caponsacchi e piazza Elia Dalla Costa (all'altezza di via Uguccione della Faggiola). Scatta il senso unico in piazza Elia Dalla Costa da viale Giannotti a via di Ripoli (lato civico 31) in direzione viale Giannotti.
- Notte 2: Divieto di transito nel cuore di piazza Elia Dalla Costa (dal fronte di via Uguccione della Faggiola al fronte di via del Bandino).
- Notte 3: Chiusura tra piazza Elia Dalla Costa (fronte via del Bandino) e via Traversari. Quest'ultima diventa strada senza uscita nel tratto tra via di Ripoli e viale Giannotti.
🔵 Blocco 2: Corsia in Ingresso Città (da mercoledì 18 a sabato 21 novembre)
- Notte 1: Chiusura tra via Traversari e via del Bandino. Senso unico in via del Bandino (da via Datini verso viale Giannotti) e revoca della corsia preferenziale BUS in via Datini (da via Erbosa a piazza Gualfredotto).
- Notte 2: Chiusura tra via del Bandino e via Uguccione della Faggiola. Resta revocata la preferenziale in via Datini, mentre via Ser Lapo Mazzei diventa strada senza uscita da via Datini a viale Giannotti.
- Notte 3: Chiusura del tratto via Uguccione della Faggiola-via Caponsacchi. Confermata la revoca della preferenziale in via Datini; via Bocchi diventa strada senza uscita da via Datini verso viale Giannotti.
☀️ Viale Europa: la svolta del pomeriggio
Attenzione all'orologio: dalle ore 14:00 di lunedì 16 novembre cambia il layout del cantiere all'altezza di piazza Nencini-largo Novello. Le lavorazioni si allargano al centro della carreggiata: questo comporta la chiusura del collegamento diretto verso via Gran Bretagna/via di Villamagna e la soppressione del "torna indietro" per i veicoli da viale Giannotti diretti verso il centro.
Contestualmente riapre l'incrocio via del Paradiso-viale Giannotti-via Erbosa. Chi esce da via del Paradiso potrà tirare dritto su via Erbosa (recuperando così il collegamento verso via Gran Bretagna e la direttrice in ingresso centro) oppure svoltare a destra su viale Europa verso l'uscita città.
Tra le luci di Natale che iniziano a vedersi in centro e gli allacciamenti ai sottoservizi pubblici in Oltrarno, la raccomandazione principale è prestare attenzione ai limiti fisici di ingombro e peso imposti dalle ordinanze.
- Piazza Signoria e atmosfera natalizia: Da domenica 15 novembre scatta la chiusura al transito per il montaggio degli addobbi lungo la direttrice via dei Magazzini (tra via Condotta e piazza Signoria) e piazza Signoria (tra via dei Magazzini e via dei Gondi).
- Via del Podestà (Allaccio elettrico SIET): Da lunedì 16 fino al 30 novembre strada chiusa nel tratto tra via Barni e via dei Cremani.
Scatta il divieto d'accesso per i mezzi più larghi di 2,1 metri da via Martellini e via Ser Lapo Gavacciani.
- Via Romana (Scavo fognario Publiacqua): Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre chiude il tratto compreso tra via da' Mori e via Santa Maria. Il segmento via Santa Maria-via del Campuccio passa a senso unico in direzione di via Santa Maria. Off-limits per i camionisti e i furgoni sopra i 35 quintali.
- Percorso alternativo 1: Da via dei Serragli per raggiungere via Romana-via del Campuccio-piazza San Felice si deve passare da via del Campuccio e poi immettersi su via Romana.
- Percorso alternativo 2: Dai viali di circonvallazione (viale Pratolini/viale Ariosto) diretti in via Romana si passa da piazza Tasso, si imbocca via del Campuccio e ci si immette su via Romana.
- Via Foscolo (Riasfaltatura): Dal 16 al 22 novembre strada bloccata.
Si parte col divieto dal civico 66 a via Santa Maria a Marignolle (con divieto di transito dal civico 32 a via Pindemonte) e si prosegue poi nel tratto compreso tra piazzale di Porta Romana e via Pindemonte.
- Via dei Federighi (Ponteggi): Cantiere lampo lunedì 16 e martedì 17 novembre nel tratto tra via della Vigna Nuova e via dei Palchetti (deviazione su via della Vigna Nuova-via dei Palchetti).
A completare il quadro stradale ci sono i cantieri "mordi e fuggi" per manutenzioni rapide, traslochi e interventi con autoscale.
- I cavi di Terna (Domenica 15 novembre): Proseguono le operazioni notturne e festive per il recupero dei cavi dismessi. Dalle ore 8:00 alle 17:00 di domenica si verificheranno brevi interdizioni al traffico in via del Saletto (tra via Canova e il civico 4/3), via Canova (tra via Chiusi e il civico 164) e piazzetta Sansepolcro (tra via Gubbio e via Chiusi).
- Corso Italia (Lunedì 16 novembre): Orario 9:00-16:00, strada chiusa tra via Magenta e piazza Vittorio Veneto per trasloco.
In via Magenta si viaggia a senso unico verso via Solferino. Itinerario alternativo: piazza Vittorio Veneto-lungarno Vespucci-via Magenta-via Solferino-viale Fratelli Rosselli.
- Via del Leone (Martedì 17 novembre): Orario 9:00-17:00, strada interrotta tra via della Chiesa e via dell'Orto per trasloco. Deviazione: piazza Tasso-viale Pratolini-viale Ariosto-Borgo San Frediano-piazza del Carmine-piazza Piattellina.
- Piazza del Grano e Via Castellani (17-19 novembre): Chiusura della direttrice per intervento con piattaforma aerea.
Per raggiungere piazza dei Giudici la deviazione passa da via dei Neri-via della Mosca-piazza Mentana-lungarno Diaz.
- Via Cherubini (Venerdì 20 novembre): Strada chiusa tra via Modena e via Venezia per trasloco. Se dovete raggiungere via Cherubini nel tratto Modena-Venezia passate da via La Marmora-via Modena; per il tratto Venezia-Micheli la rotta è via Micheli-via Capponi-via Venezia.
Affrontare la viabilità fiorentina nei prossimi giorni richiederebbe quasi una laurea ad honorem in mobilità urbana. Tra grandi opere strutturali come la tranvia – destinate a cambiare il volto del trasporto pubblico per i prossimi trent'anni – e gli indispensabili micro-interventi sulle reti di luce e acqua, la sensazione per chi si mette al volante è spesso quella di attraversare un campo da gioco a ostacoli.