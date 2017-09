Menu scolastico: Firenze lascia la zuppa per i tortellini

Nei mesi scorsi appostamenti fuori dai locali mensa e controllo dei piatti pieni a fine pasto

La battaglia consumatasi a Firenze sul tavolo da pranzo sembra essersi conclusa con la reintroduzione dei piatti tipici: la pasta al sugo scalza la zuppa di cipolle. Esultano i genitori che si erano indignati per l'uso di zucche, patate e quinoa, vincono i tortellini.



"Finalmente il Comune di Firenze ha accettato i consigli delle tante mamme che lamentavano scarti di cibo fino all'80% e piatti non mangiati dai figli nelle mense scolastiche fiorentine. Quel menu andava cambiato. Lo abbiamo detto per sei mesi, ci è stato detto che eravamo dei visionari, che il menu andava bene così, e che volevamo dare ai bambini solo hamburger e patatine fritte. Oggi, con il menu vidimato dall'Asl e pubblicato sul sito del Comune di Firenze ci accorgiamo che nutrizionisti, dirigenti dell'Asl, del Comune e infine il vicesindaco Cristina Giachi, ci danno ragione: tutti i piatti che non andavano sono stati tolti" ha detto in conferenza stampa il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, il coordinatore fiorentino di Forza Italia, Marco Stella.

"Sono stati eliminati - ha sottolineato Stella - tutti i piatti di cui avevamo evidenziato le criticità: la zuppa di cipolle, la vellutata di zucca con quinoa, la farinata, tonno e fagioli, lo sformato di spinaci, la zuppa di cavolo e patate, solo per citarne alcuni, mentre sono state reintrodotte pietanze che i bambini gradiscono come tortellini in brodo, pasta al sugo, riso al pomodoro, pasta ai funghi e altri. È stata una vittoria del buon senso, dei bambini e delle loro famiglie, e di chi ha fatto per tanti mesi una battaglia, nonostante derisioni e accuse dagli avversari politici. È la dimostrazione che quando siamo tutti uniti, le battaglie si vincono, anche se a portarle avanti è un consigliere dell'opposizione. Il nostro impegno prosegue e già dai prossimi giorni torneremo a visitare le mense scolastiche fiorentine per accertarci che tutto vada bene".



Una vittoria da un lato, una sconfitta per tutti quei genitori che avevano sposato la linea adottata dalla vicesindaca Cristina Giachi e che avendo colto con favore il cambiamento, avevano iniziato a seguire un regime alimentare "alternativo' anche a casa, riconoscendo così alla scuola un ruolo educativo anche sull'alimentazione. E adesso? Si è trattato di una educazione sbagliata? Lo chef si è corretto, il cameriere sostuisce il piatto. A casa cosa accadrà?