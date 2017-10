Halloween a Firenze: un percorso da brivido in compagnia di fantasmi e leggende

Un calendario ricco di eventi martedì 31 ottobre, ma anche nei giorni precedenti. La festività americana in Toscana può avere un gusto speciale. La ‘Strega si-cura’ per la lotta contro il tumore al seno. Negli UCI Cinemas arriva Shining

Il centro storico di Firenze è fortemente suggestivo e denso di richiami al passato. Chi crede negli spiriti troverà particolarmente emozionante passeggiare per i vicoli, osservare gli edifici antichi, immaginare le vite di chi vi ha abitato nei secoli e le vicende accadute. Tutto il centro è pervaso da un’atmosfera misteriosa che rimanda alla storia di Firenze. Firenze è piena di cimiteri, monumentali e non, dove sono sepolte personalità importanti. Eccone alcuni: il Cimitero di Trespiano, quello delle Porte Sante, quello degli inglesi, il Cimitero monumentale ebraico, quello della Misericordia, il Cimitero di Soffiano dove si trovano le tombe di molte famiglie nobili della città, e il Cimitero degli Allori che ospita Oriana Fallaci.

Un’altra attrazione particolare da scoprire è il Museo di Storia Naturale La Specola. Il museo è una vera chicca: il più antico d’Europa fra quelli scientifici, fu istituito nel 1775. Vi si trovano la collezione zoologica, con esemplari animali rari, e quella anatomica, unica al mondo, con modelli e statue in cera che il Granduca Leopoldo volle per insegnare l’anatomia. Essendo stati realizzati da metà ‘700 a metà ‘800, sono una interessante testimonianza delle condizioni di salute dell’epoca. Al pianterreno c’è il Salone degli Scheletri, con strutture ossee animale imponenti come quella di una balena. Domenica 29 ottobre, c’è aria di Halloween, con Una visita da brivido a “La Specola” (ore 15, sezione di Zoologia e Salone degli scheletri, via Romana, 17): i visitatori saranno accompagnati alla scoperta degli animali che fanno più paura: gufi e pipistrelli, ragni e serpenti.

Una speciale passeggiata notturna alla scoperta di una Firenze insolita: quella delle leggende e dei fantasmi che, al calar del sole, popolano ogni suo angolo, dai più noti ai meno conosciuti. È questa la proposta per la sera di Halloween firmata da “Enjoy Firenze”, il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici di Firenze e della Toscana, a cura di Cooperativa Archeologia. Appuntamento martedì 31 ottobre alle 20.30 davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore, con la storia dell’eretico Cecco d’Ascoli, giustiziato dall’inquisizione per i suoi studi di astronomia, per proseguire poi fino a Palazzo Medici Riccardi tra vicende d’amore e vendetta. Sarà lo storytelling il vero protagonista di questo itinerario suggestivo ed emozionante, che condurrà i partecipanti attraverso strade e piazze del centro storico, mostrandole sotto una luce inedita e tingendole di mistero. Dalla piazza della Croce al Trebbio, dove si diceva si riunissero le streghe, a via del Corno, residenza di un folletto dispettoso che si racconta spaventasse le fanciulle portate a casa dal suo padrone suonando – appunto – il corno, da Piazza Duomo, con i suoi diavoletti, all’area dove un tempo sorgeva la Torre degli Almieri, scenario della vicenda romantica e inquietante di Ginevra degli Almieri, caduta morta di peste ed in seguito “risorta” per tornare dall’amato. Aneddoti, credenze, bizzarrie e curiosità storiche, per guardare Firenze con occhi nuovi e curiosi. Ingresso a pagamento alle visite, prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 e a turismo@archeologia.it.

Fiocchi rosa in oltre mille botteghe e una campagna social per sostenere la lotta contro il tumore al seno. Sono alcune delle iniziative del ‘pink october’ di Firenze in rosa che si concluderà martedì 31 al Fishing Lab con l’evento ‘Nessuna paura: la Strega si-cura’ organizzato da Cna Impresa Donna. All’appuntamento, in programma dalle ore 17, parteciperanno gli assessori allo Sviluppo economico Cecilia Del Re e al Welfare Sara Funaro. A sostegno della prevenzione, Cna Firenze ha promosso una campagna di sensibilizzazione attraverso i social network che ha messo in primo piano i volti di donne fiorentine di oggi e di ieri.

In occasione di Halloween e a 40 anni della pubblicazione del best seller con cui King terrorizzò i lettori di tutto il mondo, torna su grande schermo nella sua versione da 119 minuti in italiano solo il 31 ottobre, l’1 e il 2 novembre (elenco sale su www.nexodigital.it, tra cui il Cinema Odeon) il film horror più pauroso di sempre, Shining del maestro Stanley Kubrick. Le multisale UCI che lo proietteranno il 31 ottobre alle 22:30 e il 2 novembre alle 20:00 e alle 22:30 sono: UCI Campi Bisenzio e UCI Firenze. Shining sarà proiettato il 2 novembre alle 22:30 all’UCI Arezzo e all’UCI Sinalunga. L'evento speciale proporrà anche la proiezione dell’inedito cortometraggio intitolato Work and play, che come gli spettatori più attenti ricorderanno rende omaggio alla frase che Jack Torrance scrive ossessivamente sulla sua macchina da scrivere: “All work and no play makes Jack a dull boy” nella versione inglese del film. Un appuntamento eccezionale per tutti gli appassionati di Stephen King, che vive un nuovo momento di consacrazione come autore di straordinario talento, amatissimo dal grande pubblico: lo dimostrano il successo di IT che ha sbaragliato il botteghino americano, ma anche l’uscita de La Torre Nera o di serie tv come The Mist. E ancora il fenomeno Stranger Things che allo stile e alla poetica di classici come Spielberg e King si ispira per stessa ammissione dei suoi creatori. L’arrivo di Shining al cinema rappresenta l’opportunità di godersi su grande schermo il capolavoro horror di uno dei più grandi registi di sempre, il premio Oscar Stanley Kubrick che lavorò al film con la consueta precisione maniacale, ripetendo le scene all’infinito e riuscendo così a mostrare gli anfratti più reconditi e inquietanti della mente umana. Quest’anno ad Halloween non rimane dunque che tornare all’Overlook Hotel e affrontare il ghigno più memorabile della storia del cinema: quello di Jack Nicholson mentre si avventa con l’ascia all’assalto di Shelley Duvall e cercare di sopravvivere al fascino malefico del luogo e alla furia di Jack Torrance.

All’Hotel Brunelleschi l’atmosfera è assicurata, anche in occasione di Halloween. L’albergo ha un’identità unica, unendo il fascino del passato al glamour moderno. Ingloba nella facciata una torre bizantina che vanta il primato di edificio più antico della città, e comprende anche una chiesa medievale e un museo di reperti. In occasione di Halloween la fantasia vola lontano agli anni in cui, proprio la torre della Pagliazza oggi luogo dei due ristoranti dell’albergo, era adibita a prigione per donne accusate di stregoneria. Fra luci soffuse e sedie di velluto, fra un piatto e un calice, è facile farsi suggestionare ammirando le mura di pietra antica

La Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli e Il Cosmo organizzano l'iniziativa “Aspettando Halloween”. L'appuntamento è presso la Biblioteca Comunale, in Via di Belmonte 38, a Ponte a Niccheri, sabato 28 ottobre 2017, ore 16-18. In arrivo... letture 'spaventose' e laboratori creativi dell''orrore'. Attività consigliata a bambini dai 5 agli 8 anni. Numero massimo di partecipanti: 20. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria ai numeri 055/645879 – 645881, da venerdì 27 ottobre, ore 9. Informazioni: tel. 055/645879 – 645881, mail biblioteca@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

In occasione della Notte delle Streghe, Teatro Criminale e Antico Spedale del Bigallo organizzano la Cena con delitto “Requiem di un amore (serata zombie in ambientazione medievale)”. Sarà un tuffo nel Medioevo, una cena con delitto in costume in un mix di giallo e comicità, dove indizi ed enigmi tracceranno la strada per la verità.

Con Lea Landucci, Dario Becherelli, Gianni Lazzerini, Fiammetta Poltronieri e Francesco Cardi. È gradito, ma non obbligatorio, abbigliamento a tema zombie. La storia è un adattamento di "Assassinio in Abbazia", cena con delitto messa in scena presso l'Antico Spedale del Bigallo a Bagno a Ripoli, l'Osteria del Pellegrino di Gambassi Terme e il Poggio degli Olivi di Monsummano Terme. Cena con spettacolo € 32 (€ 20 per i bambini). L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli. Informazioni e prenotazioni: eventi@anticospedalebigallo.it, 055-631538.

Crostini stregati, cervello stracotto alla moda di Salem, pasta verde alla bile di drago. Questi alcuni piatti speciali che l'azienda agricola Lanciola di Impruneta (via Imprunetana per Pozzolatico, 210) preparerà martedì 31 ottobre per l'”Hell's Wine Party, quando, come in uno dei più famosi gialli di Agatha Christie, i commensali saranno chiamati, tra una pietanza e l’altra e gustando l'ottimo Chianti Lanciola, a vincere gli indizi per scoprire il feroce assassino. La Wish&Progress infatti metterà in scena il delitto perfetto con l’aiuto dei partecipanti, che dovranno interpretare ben 13 personaggi. La squadra che riuscirà a individuare l'autore degli efferati crimini sarà premiata e tutti potranno concludere la notte con il dolce del Sanguinario, appositamente creato per l'occasione dalla pasticciera giapponese Kanako Murakami (Raidue “Il più grande pasticcere”). L'inizio dell'evento, organizzato in collaborazione con Chianti.pro, è fissato alle 20.30. Numero minimo di partecipanti: 20. Prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: Raffaella 3276596104 - 055852650 - info@chiantipro.it Barbara 3357550639 - 055208324 – ristorante@lanciola.it.

Nella notte più paurosa dell’anno l’Omnia Center di Prato organizza una festa per tutti, grandi e piccini, fatta di musica, creatività e divertimento. Gli eventi si susseguiranno nella piazza centrale interna e andranno avanti fino a mezzanotte. Il primo evento in programma è fissato alle ore 18.00 ed è dedicato a tutti coloro che desiderano trasformarsi in “perfetti mostri”: Trucchi mostruosi è il momento in cui truccatori e truccatrici professionisti truccheranno i presenti, per una serata horror indimenticabile. Chi lo desidera, potrà salire sul palco con fondale a tema e immortalare con una foto ricordo la notte di Halloween 2017 all’Omnia Center. Alle 21.30 seguirà una Zumba Zombie Dance, un’esibizione di Zumba tutta da vedere con il centro fitness Virgin Active di Prato e dalle 22.30 l’appuntamento finale con il Dj Set per ballare tutta la sera. L’evento del 31 ottobre sarà anche l’occasione per premiare i vincitori del concorso “Più Omnia più Vinci”, l’iniziativa a premi che si è svolta dal 1 luglio al 17 settembre 2017 con in palio un magnifico scooter Yamaha X-Max ABS, in collaborazione con Valentini Moto Prato, una tessera per entrare gratis al Cinema Multiplex Giometti, un buono per una polizza assicurativa Assidream Unipol Sai e un abbonamento per tre mesi alla palestra Virgin Active.

Inoltre, durante l’Halloween Party, sarà allestito un corner con Unicef per l’Halloween di carta, laboratori creativi per i più piccoli, in cui genitori e bambini potranno realizzare simpatiche zucche, ragnatele e pipistrelli di carta.

Gatti meravigliosi, intrattenimento per i più piccoli e un’atmosfera “da brividi” in stile Halloween saranno gli ingredienti di “Un gatto per amico Halloween Edition”, manifestazione sotto l’egida dell’Enfi in programma alla Stazione Leopolda di Pisa nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 ottobre 2017. Un’occasione da non perdere per conoscere da vicino, tra gli altri, gatti di due razze curiosissime e rare.

A Livorno la Cooperativa Agave, in collaborazione con il Museo Civico Giovanni Fattori, propone per martedì 31 ottobre una divertente iniziativa “Halloween al Museo: una spaventosa caccia al particolare!” ; attività didattica per bambini dalle ore 17.00 alle ore 18,15. Si tratta di una visita guidata divertente ed entusiasmante, dove una guida esperta condurrà un gruppo di bambini (al massimo 25) , alla scoperta delle opere d’arte custodite all’interno del museo. Per l’occasione il racconto sarà integrato da aneddoti di fantasia e dalla comparsa di due personaggi/attori che potranno interagire con la guida e gli stessi partecipanti. Dopo la visione delle varie sale, i bambini dovranno ricercare i diversi particolari che caratterizzano le stanze e la loro funzione che hanno avuto nel passato, il tutto attraverso buffi indovinelli. Per rendere questa visita emozionante e divertente e anche un poco paurosa…saranno inseriti nel percorso effetti sonori e musica. A conclusione del gioco ad ogni bambino saranno donate caramelle ed un attestato di partecipazione all’evento. Per partecipare occorre prenotare presso il museo Fattori dal martedì alla domenica : dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 al numero 0586/824607. I bambini devono essere accompagnati da almeno un adulto.

Il Pacchetto di Halloween del Grand Hotel Principe di Piemonte comprende un pernottamento in camera doppia; accesso alla piscina panoramica riscaldata a 36°; accesso di 50 minuti al percorso Thermarium della Spa dell’albergo (che include sauna, bagno turco, percorso Kneipp, docce emozionali e zona relax); ricca prima colazione a buffet; cena di Halloween con menu speciale; utilizzo delle biciclette dell’albergo. Prezzo a partire da euro 134,00 a persona. Valido dal 30 ottobre al 5 novembre 2017. Il menu della cena di Halloween: un calice di prosecco Col de Salici servito con una piccola frivolezza dello Chef; Calamaro arrostito con da zucchine, crostacei, pomodorini e basilico; Maltagliati di farina integrale serviti con farina integrale serviti su crema di zucca, cicale, vongole e timo; ombrina nostrale servita con rapa bianca, gamberi al limone e spinacino fresco; Pistacchio, cocco e ananas e, per finire, biscotteria assortita. Inoltre, selezione del sommelier dell’hotel con Vino bianco Campogrande selezione “Antinori”, Moscato dolce “Sopra le righe”, acqua e caffè.

THE SHINING: Solo il 31 ottobre e l'1 e il 2 novembre al cinema