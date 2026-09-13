L'Amministratore Risponde

Vivo in affitto e vorrei prendere un cane

Il proprietario dell'appartamento può impedirmelo?

Smeralda
Smeralda Cappetti
13 Settembre 2026 20:24
Vivo in affitto e vorrei prendere un cane

“Vivo in affitto e vorrei prendere un cane. Il regolamento condominiale non vieta gli animali, ma il proprietario sostiene che non posso tenerlo nell'appartamento. Può impedirmelo?”

Lettera firmata

Gentile Lettore,

Approfondimenti

occorre distinguere tra le regole del condominio e il rapporto tra proprietario e inquilino.

La legge stabilisce che un regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici. Questo principio, tuttavia, non significa che nel contratto di locazione non possa essere prevista una specifica clausola relativa alla presenza di animali nell'immobile.

È quindi fondamentale verificare innanzitutto cosa sia stato concordato e sottoscritto nel contratto di affitto.

Se non esiste alcun divieto contrattuale, il proprietario non può normalmente introdurlo unilateralmente durante il rapporto di locazione.

Resta naturalmente fermo l'obbligo dell'inquilino di custodire l'animale senza arrecare danni all'immobile o disturbi agli altri condomini: rumori, cattiviAvv. Smeralda Cappettiodori o comportamenti che pregiudichino la tranquillità degli altri residenti possono infatti essere contestati indipendentemente dalla legittima presenza dell'animale.

Prima di prendere in affitto un'abitazione, quindi, anche per chi possiede un animale è sempre consigliabile leggere attentamente sia il contratto di locazione sia il regolamento condominiale.

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Smeralda Cappetti

Smeralda
Smeralda Cappetti

Avvocato a Firenze si occupa di diritto immobiliare (locazioni, compravendite, condominio), diritto dei consumatori e diritto di famiglia. Fa parte del team “L’Esperto Risponde” de Il Sole 24 Ore ed è autrice di approfondimenti anche per altre riviste specialistiche, tra cui NT+Condominio e NT+Diritto. Collabora con l'associazione di consumatori Aduc aps. E' relatrice in corsi di formazione della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e ospite di programmi televisivi nazionali. Email: smeraldacappetti@gmail.com

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