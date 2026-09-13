Bocce paralimpiche: Ethan Garcia 2° ai Campionati Italiani

Il sedicenne portacolori della Bocciofila Scandiccese Ethan Garcia Riley, atleta con tetraparesi e campione italiano in carica, sfiora la conferma del titolo conquistato nel 2025 e chiude con uno splendido secondo posto ai Campionati Italiani di Boccia Paralimpica, nella categoria BC1.

Dopo tre giorni di gare e quattro incontri vinti, Ethan si è dovuto arrendere soltanto in finale al padrone di casa Riccardo Zanella, atleta dei Blue Angels di Padova, conquistando comunque una prestigiosa medaglia d’argento.

Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando le difficoltà affrontate negli ultimi due anni dalla Bocciofila Scandiccese. La società, infatti, è stata costretta a svolgere gli allenamenti presso altri impianti dell’area fiorentina, in attesa di poter rientrare nella propria sede di Scandicci, attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione a seguito di un cedimento strutturale.

Anche per questo motivo, l’argento conquistato da Ethan rappresenta per la società un risultato doppiamente significativo, frutto della determinazione dell’atleta e dell’impegno di tutto lo staff che lo accompagna nel suo percorso sportivo.

La Bocciofila Scandiccese, che già da quattro anni ha aperto una sezione dedicata alla Boccia Paralimpica, ha accolto Ethan ormai due anni fa con grande entusiasmo, cercando di mettergli a disposizione tutto ciò di cui aveva bisogno: un istruttore di grande esperienza come Claudio Costagli, il campo, le bocce e, grazie alla collaborazione con Humanitas Scandicci, anche un mezzo attrezzato per raggiungere gli allenamenti quando necessario», dichiara il presidente della società Stefano Iserani Reboli, presente a Padova in occasione dei Campionati Italiani.

Classifica finale – Categoria BC1

Riccardo Zanella – Blue Angels (PD) Ethan Garcia Riley – Scandiccese (FI) Giuseppe Rollo – Lupus 2014 (LE)

L’assegnazione dei titoli tricolori a Padova ha rappresentato non soltanto uno dei momenti più importanti della stagione nazionale, ma anche un appuntamento di particolare rilievo per lo staff tecnico della Federazione Italiana Bocce, chiamato a valutare lo stato di forma degli atleti in vista dell’Olbia World Boccia Challenger 2026, importante tappa del circuito internazionale.

Per Ethan e per la Bocciofila Scandiccese, l’argento di Padova rappresenta così non soltanto un prestigioso risultato sportivo, ma anche la conferma di un percorso di crescita che prosegue nonostante le difficoltà logistiche degli ultimi anni.