L'Amministratore Risponde

L'agenzia ha comunque diritto alla provvigione?

Anche se ho ho concluso l'acquisto dell'appartamento direttamente con il proprietari?

Smeralda
Smeralda Cappetti
20 Luglio 2026 15:08
L'agenzia ha comunque diritto alla provvigione?

"Ho visitato un appartamento tramite un'agenzia immobiliare, ma dopo qualche mese ho concluso direttamente l'acquisto con il proprietario. L'agenzia ha comunque diritto alla provvigione?"

Lettera firmata

Gentile Lettore,

Approfondimenti

nella maggior parte dei casi, sì.

L'agenzia immobiliare ha diritto alla provvigione quando il suo intervento è stato determinante per mettere in contatto le parti e consentire la conclusione dell'affare.Non è quindi necessario che l'agenzia partecipi al rogito o alle trattative finali. Se l'acquirente ha conosciuto l'immobile grazie all'attività del mediatore e successivamente conclude l'acquisto direttamente con il venditore, il diritto alla provvigione può comunque sussistere.

Naturalmente ogni situazione va valutata concretamente, tenendo conto del ruolo effettivamente svolto dall'agenzia e del nesso tra la sua attività e la conclusione della compravendita.Prima di cercare di "saltare" l'intermediario è quindi opportuno verificare attentamente la propria posizione, perché il risparmio apparente potrebbe trasformarsi in una causa civile.

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Smeralda Cappetti

Smeralda
Smeralda Cappetti

Avvocato a Firenze si occupa di diritto immobiliare (locazioni, compravendite, condominio), diritto dei consumatori e diritto di famiglia. Fa parte del team “L’Esperto Risponde” de Il Sole 24 Ore ed è autrice di approfondimenti anche per altre riviste specialistiche, tra cui NT+Condominio e NT+Diritto. Collabora con l'associazione di consumatori Aduc aps. E' relatrice in corsi di formazione della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e ospite di programmi televisivi nazionali. Email: smeraldacappetti@gmail.com

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