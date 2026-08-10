"Ho visitato un appartamento tramite un'agenzia immobiliare, ma dopo qualche mese ho concluso direttamente l'acquisto con il proprietario. L'agenzia ha comunque diritto alla provvigione?"

Lettera firmata

Gentile Lettore,

nella maggior parte dei casi, sì.

L'agenzia immobiliare ha diritto alla provvigione quando il suo intervento è stato determinante per mettere in contatto le parti e consentire la conclusione dell'affare.Non è quindi necessario che l'agenzia partecipi al rogito o alle trattative finali. Se l'acquirente ha conosciuto l'immobile grazie all'attività del mediatore e successivamente conclude l'acquisto direttamente con il venditore, il diritto alla provvigione può comunque sussistere.

Naturalmente ogni situazione va valutata concretamente, tenendo conto del ruolo effettivamente svolto dall'agenzia e del nesso tra la sua attività e la conclusione della compravendita.Prima di cercare di "saltare" l'intermediario è quindi opportuno verificare attentamente la propria posizione, perché il risparmio apparente potrebbe trasformarsi in una causa civile.