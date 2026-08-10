Case vuote e affitti alle stelle: abitare a Firenze

Ogni sera, nell'area metropolitana fiorentina, si consuma un cortocircuito socio-economico: mentre migliaia di lavoratori, studenti e giovani coppie vengono espulsi dai centri urbani per l'impossibilità di sostenere i costi di locazione, migliaia di finestre restano ostinatamente buie. È il paradosso delle "case fantasma", un patrimonio immobiliare che, pur esistendo fisicamente, risulta congelato, sottraendo ossigeno a un mercato già asfittico. L’emergenza abitativa in Toscana oggi non si risolve semplicemente aprendo nuovi cantieri. La vera sfida, come emerge dai dati più recenti, risiede nella gestione dell'esistente: una partita che si gioca tra la necessità di riattivare il patrimonio sfitto e l'urgenza di una politica che veda la casa non solo come bene rifugio, ma come infrastruttura essenziale del welfare territoriale.

Una mappatura analitica commissionata dal Comune di Scandicci all'Istituto per la Ricerca Sociale ha scattato una fotografia nitida di questo squilibrio: sono 3.211 le abitazioni sfitte, pari al 14% dell’intero patrimonio abitativo comunale. Non parliamo di aree degradate o periferie dimenticate, ma di un vuoto che pulsa nel cuore del tessuto urbano: il 57% di questi immobili è concentrato nella "Città compatta", con picchi nel centro storico (15,2%) e nei quartieri di Casellina (12,3%) e San Giusto-Le Bagnese (10,7%), raggiungendo zone storiche come San Colombano e Badia a Settimo.

L'analisi della proprietà demolisce il mito della grande speculazione: il 92% dei proprietari è composto da persone fisiche, con una netta prevalenza della piccola proprietà. Tuttavia, osservando l'8% detenuto da persone giuridiche, emerge un dato di estremo interesse per le politiche di recupero: il 28% appartiene a enti del Terzo Settore, seguiti da società immobiliari (21%), realtà agricole (18%) e imprese edili (12%).

La strategia della sindaca Claudia Sereni punta proprio a trasformare questo "vuoto" in risorsa, passando dalla teoria alla pratica: il Comune ha già avviato un confronto con un ente del terzo settore proprietario di 32 appartamenti sfitti per studiarne la riattivazione. Come dichiarato dalla sindaca:

"La risposta a questa esigenza non può essere sempre e soltanto quella di costruire nuove case. Abbiamo anche un tema di consumo di suolo e di sostenibilità delle trasformazioni del territorio."

Esiste un legame diretto tra la conformazione fisica degli immobili e l'inaccessibilità economica del mercato. Lo studio Irs rivela che il 34% degli immobili sfitti (1.097 alloggi) ha una superficie compresa tra 96 e 150 metri quadrati. In un'epoca che richiede flessibilità e tagli dimensionali più contenuti per i nuovi nuclei familiari, queste grandi metrature rappresentano una "riserva aurea".

Il frazionamento di questi ampi spazi diventa dunque la "nuova frontiera" per perseguire l'obiettivo strategico del Consumo Suolo Zero. Moltiplicare l'offerta frazionando l'esistente permetterebbe di rispondere alla domanda senza intaccare il territorio, superando al contempo le cause del "vuoto" individuate dall'indagine: la diffidenza verso gli affitti tradizionali, l'attesa per il mercato delle vendite o degli affitti brevi, e le barriere poste dalle necessità di ristrutturazione o dalle irregolarità edilizie.

Mentre il patrimonio sfitto resta immobile, i canoni di locazione subiscono una spinta inflattiva che sta cannibalizzando il reddito delle famiglie. I dati di idealista e ISTAT (giugno 2025) confermano uno scenario da "tempesta perfetta":

Firenze: registra il secondo aumento di canone più alto d'Italia. Per i contratti 4+4 legati all'indice FOI (+2,9%), l'aggravio medio è di 42 euro al mese, pari a un esborso supplementare di 504 euro all'anno.

registra il secondo aumento di canone più alto d'Italia. Per i contratti 4+4 legati all'indice FOI (+2,9%), l'aggravio medio è di 42 euro al mese, pari a un esborso supplementare di 504 euro all'anno. Effetto Spillover: La pressione dei prezzi fiorentini (21,5 €/mq) sta letteralmente espellendo i residenti verso la cintura metropolitana.

La pressione dei prezzi fiorentini (21,5 €/mq) sta letteralmente espellendo i residenti verso la cintura metropolitana. Scandicci: Pur restando più economica della città d'arte, ha raggiunto un canone medio di 15,2 €/mq. Questo significa che per un trilocale standard di 70 mq sono necessari circa 1.000 euro al mese, una soglia critica che satura la capacità di spesa della classe media e dei lavoratori.

La polarizzazione politica sul tema è totale, con visioni diametralmente opposte sulla natura stessa della proprietà privata:

Il fronte della "Requisizione": La proposta di AVS e della sinistra fiorentina di ipotizzare la requisizione o l'esproprio delle case sfitte per fini sociali ha scatenato reazioni durissime.

La proposta di AVS e della sinistra fiorentina di ipotizzare la requisizione o l'esproprio delle case sfitte per fini sociali ha scatenato reazioni durissime. La difesa del "Bene Sacro": Il centrodestra si è schierato compatto contro quella che è stata definita una "follia marxista". L'on. Erica Mazzetti (FI) ha parlato di "esproprio legalizzato", mentre il capogruppo regionale Marco Stella ha denunciato un "attacco alla proprietà privata". Il vicecapogruppo FdI alla Camera, Massimo Ruspandini, ha ribadito che "la casa è un bene sacro e inviolabile", mentre il senatore Paolo Marcheschi ha bollato la proposta come una "follia inaccettabile".

In alternativa, il Governo promuove il "Piano Casa", un investimento da 10 miliardi di euro focalizzato su:

Ristrutturazione di 60.000 alloggi popolari.

Creazione di 40.000 alloggi a canone calmierato (con sconti del 30% rispetto ai valori di mercato).

Esiste però una terza via che prova a superare lo stallo ideologico attraverso l'innovazione gestionale. Il progetto "La Catena del Valore dell'Impatto nell'Abitare Sociale" di CooperToscana, vincitore del Premio Urbanistica 2026, propone di utilizzare la finanza e il partenariato pubblico-privato non come meri strumenti speculativi, ma come leve per il welfare.

Il concetto chiave è che l'abitare sociale non è fatto solo di "mura", ma di gestione del processo. Come evidenziato dal direttore di Urbanistica Paolo Galluzzi, la rigenerazione deve integrare spazio, società ed economia. Misurare l'impatto sociale della riattivazione degli immobili sfitti permette di attrarre capitali privati verso finalità pubbliche, dimostrando che rimettere in circolo il patrimonio esistente è un investimento sicuro e ad alto valore sociale.

La crisi tra Firenze e Scandicci dimostra che non esistono bacchette magiche, ma solo strategie integrate. La soluzione risiede in un mix sapiente: mappature basate sui dati reali, incentivi fiscali e tecnici per favorire i frazionamenti e la ristrutturazione (vincendo la resistenza dei piccoli proprietari) e nuovi modelli finanziari a impatto sociale.