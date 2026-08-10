L'Amministratore Risponde

Il canone di locazione può aumentare automaticamente?

Sì, se nel contratto è presente una clausola di aggiornamento in base all'indice ISTAT

Smeralda
Smeralda Cappetti
13 Luglio 2026 06:55
Il canone di locazione può aumentare automaticamente?

“Il proprietario del mio appartamento mi ha comunicato che, a causa dell'aumento del costo della vita, dal mese prossimo dovrò pagare un affitto più alto. Può farlo?”

Lettera firmata

Gentile Lettore,

Approfondimenti

in linea generale, il proprietario non può aumentare unilateralmente il canone di locazione durante la durata del contratto.

L'importo dell'affitto è quello stabilito dalle parti al momento della stipula e può essere modificato soltanto nei casi previsti dalla legge o dal contratto stesso.

Ad esempio, se il contratto contiene una clausola di aggiornamento del canone in base all'indice ISTAT, il locatore potrà richiedere tale aggiornamento nei limiti consentiti. Diversamente, qualsiasi aumento richiede il consenso dell'inquilino.

È quindi importante leggere attentamente il contratto di locazione prima di accettare una richiesta di incremento del canone, verificando se esista una clausola che lo consenta.

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Smeralda Cappetti

Smeralda
Smeralda Cappetti

Avvocato a Firenze si occupa di diritto immobiliare (locazioni, compravendite, condominio), diritto dei consumatori e diritto di famiglia. Fa parte del team “L’Esperto Risponde” de Il Sole 24 Ore ed è autrice di approfondimenti anche per altre riviste specialistiche, tra cui NT+Condominio e NT+Diritto. Collabora con l'associazione di consumatori Aduc aps. E' relatrice in corsi di formazione della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e ospite di programmi televisivi nazionali. Email: smeraldacappetti@gmail.com

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