Il canone di locazione può aumentare automaticamente?

“Il proprietario del mio appartamento mi ha comunicato che, a causa dell'aumento del costo della vita, dal mese prossimo dovrò pagare un affitto più alto. Può farlo?”
Lettera firmata
Gentile Lettore,
Approfondimenti
in linea generale, il proprietario non può aumentare unilateralmente il canone di locazione durante la durata del contratto.
L'importo dell'affitto è quello stabilito dalle parti al momento della stipula e può essere modificato soltanto nei casi previsti dalla legge o dal contratto stesso.
Ad esempio, se il contratto contiene una clausola di aggiornamento del canone in base all'indice ISTAT, il locatore potrà richiedere tale aggiornamento nei limiti consentiti. Diversamente, qualsiasi aumento richiede il consenso dell'inquilino.
È quindi importante leggere attentamente il contratto di locazione prima di accettare una richiesta di incremento del canone, verificando se esista una clausola che lo consenta.