Valentine’s Day: emozioni in Toscana

La Festa degli innamorati è un buon pretesto per regalarsi un soggiorno a Firenze. Oppure sul mare Tirreno e lungo i percorsi natura da scoprire in coppia. Un brindisi d’amore, shopping per lui e per lei

Cosa c’è di più romantico di una fuga d’amore per festeggiare San Valentino con una vacanza da sogno con il proprio partner? Una delle città più romantiche del mondo, Firenze, si presta a passeggiate mano nella mano, immergendosi nell’atmosfera suggestiva e lasciandosi incantare dalla bellezza degli angoli e dei monumenti più iconici.

Quest’anno a due passi dal centro è disponibile anche una pista di pattinaggio su ghiaccio, in posizioni scenografica e suggestiva: è un anello che circonda la Vasca della Fortezza da Basso e vanta il primato di più lunga d’Europa. Perché non approfittare di questa attività all’aria aperta durante un soggiorno a Firenze, magari proprio in occasione di San Valentino?

Novità assoluta di questo inverno è il Florence Ice Village, con la pista su ghiaccio più lunga d’Europa: un anello che circonda la Vasca dei giardini della Fortezza da Basso. 300 metri di pista a cielo aperto, attorno al cosiddetto Lago dei cigni: un luogo decisamente romantico per pattinare agganciati testando la sintonia della coppia, o cimentandosi in qualcosa di nuovo. Il villaggio resterà aperto fino al 29 febbraio 2020, tutti i giorni con orario 10.00 – 24.00, in piazza Oriana Fallaci.

Tra le proposte alberghiere il Brunelleschi Hotel per tutta la settimana da martedì 11 a domenica 16 febbraio 2020 offre un Pacchetto San Valentino, che include: uno o più pernottamenti in una lussuosa camera o suite matrimoniale a scelta tra le tipologie disponibili; colazione giornaliera a buffet per due persone nelle accoglienti sale Stemma o Liberty; un dolce benvenuto in camera con pregiato cioccolato; una cena di San Valentino per due persone (bevande incluse) nel romantico Salone delle Feste (cena a scelta tra venerdì 14 febbraio o sabato 15 febbraio); selezione di musica d’atmosfera; due accappatoi in morbida spugna per l’utilizzo durante il soggiorno; un romantico set-up personalizzato dagli ospiti scegliendo la fragranza d’ambiente e i fiori freschi preferiti; connessione a internet wi-fi ad altissima velocità in camera o in suite e negli ambienti comuni; accesso alla sala fitness con moderne attrezzature Technogym. Prezzo a partire da € 437,00 per due persone in camera doppia a notte.

Le intenzioni d’acquisto durante le settimane che precedono il 14 febbraio per un regalo romantico (come sneakers, profumi, ciondoli, sex toys, zaini e orologi) dimostra quanto gli acquisti di San Valentino occupino sempre di più le vetrine dei negozi di Firenze.

Tra le tante opportunità suggeriamo le bollicine di Ruinart Rosé, un regalo ideale per trascorrere un momento romantico e speciale da condividere con la persona che più si ama, all'insegna del buon gusto e della raffinatezza. Questo Champagne dal colore rosa ramato e dal sapore fine e persistente nasce dal vitigno Chardonnay, l'anima della Maison Ruinart.

Per un San Valentino molto birichino, anche i negozi Lush propongono tante idee regalo per attizzare i sensi e cadere in tentazione, lasciando perdere cioccolatini e bouquet di fiori. Perché non far cadere ai tuoi piedi quella persona speciale con la super bomba da bagno Love Locket? Scalda il cuore e smuove le acque con esuberanti effetti speciali al profumo di fragola, sciami di frizzanti cuoricini e tutta l’energia dell’arancia brasiliana per illuminare la pelle a meraviglia: apri il tuo cuore e fai sapere cosa provi davvero a quella persona speciale!

Una fuga romantica sull’isola d'Elba ed è già San Valentino. Mano nella mano in miniera in cerca di pietre preziose da raccogliere insieme, una passeggiata all’alba che profuma di mare, un selfie indimenticabile al tramonto. Poi la cena a lume di candela e il brindisi con un bicchiere di Aleatico, il vino della passione. L’Elba, in particolare a febbraio, ha tutti i colori dell’amore: quelli del mare e della macchia mediterranea e quelli dei minerali custoditi da sempre nel ventre dell’isola, come il rosso del ferro, l’oro della pirite, l’argento dell’ematite, fino alle mille sfumature del granito. Le miniere sono location uniche a un passo dal mare, con la terra che scintilla e le superfici lunari, ideali anche per chiedere il sì, magari proprio nel giorno di San Valentino. La costa brilla fra miniere, eremi e natura incontaminata e l’isola offre tante occasioni per vivere un’esperienza a due: dalle passeggiate sulla vetta del Monte Capanne a quelle sulle vie delle essenze dell'Acqua dell'Elba, fino ai tramonti sulla vecchia via del ferro, al castello del Volterraio, ai Sassi Ritti. Con l’E-Bike si scoprono le spiagge nascoste sul promontorio del Monte Calamita e ci si diverte lungo i percorsi del Capoliveri Bike Park.

Non mancano certo le degustazioni per due: da Ruggeri a Portoferraio l’aperitivo toscano ed elbano, con i migliori prodotti artigianali a km 0 dell'isola e della regione, da assaggiare e portare a casa; da Gabriele di Elba Magna a Capoliveri i dolci della tradizione, la piccolissima cucina tipica e i vini del luogo.

Ottime le proposte per gli appassionati del vino: la cantina dell'azienda di Antonio Arrighi sarà aperta ai visitatori, con il vino in anfora, l’aceto di Aleatico, l’olio e tanta storia della tradizione vitivinicola; alla Tenuta La Chiusa, in un antico podere romano, ci si potrà fermare per una degustazione di vino elbano; all’azienda agricola agrituristica Montefabbrello ci sarà lo speciale vino degli innamorati, il "Sussurro del vignaiolo”, Sangiovese, Merlot e Cabernet. Immancabile il vino della passione per eccellenza, l'Aleatico, amato da Napoleone e da Mina, unico vino dell'amore.

Sulle via del romanticismo le coppie potranno fare qualche pausa per un selfie: a Capo Enfola, sulla spiaggia racchiusa nella baia di Viticcio, con colori incredibili e ciottoli levigati, oppure sul capo d'Enfola, dopo una breve passeggiata sul periplo della penisoletta; a Bagnaia al tramonto, con il golfo di Portoferraio infuocato dal sole e le fortezze dipinte di rosa; al belvedere nella piazzetta degli artisti; a Capoliveri, dove il sole incontra la luna e il tramonto arriva fino in Corsica e in Sardegna; al belvedere della fortezza pisana di Marciana, sotto ai bastioni medievali, con uno sguardo alla costa toscana e alle Alpi Apuane; sulla spiaggia di Cavoli, disegnata dal silenzio del mare che si frange sulla sabbia trasparente ed unica di questa parte di Elba.

Per un pensiero speciale made in Elba si potrà scegliere tra tante idee regalo: le creazioni della boutique Lalita, che raccontano, attraverso la fotografia e la seta, il mare, i colori dei fondali e della natura dell’Elba; il cashmere delle produzioni artigianali Marina Sala; i bijoux, le borse e gli accessori moda di Dampaì; i gioielli Vulca; le confezioni di Acqua dell'Elba; gli orologi Locman; i cioccolatini di Paola Francesca Bertani, premiati all'International Chocolate Award.

E se dopo San Valentino siete pronti per il sì, l’isola vi aspetta per affidare a wedding planner esperti tutti i dettagli del vostro giorno più bello.