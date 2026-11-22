“Da mesi Fratelli d'Italia, insieme agli altri gruppi del centrodestra, sostiene la necessità di valutare l'utilizzo del sedime ferroviario come alternativa al tracciato della tramvia a Campo di Marte. Da mesi il Comune ci ripete che questa soluzione è tecnicamente irrealizzabile. Oggi, grazie al lavoro del senatore Paolo Marcheschi e dell'eurodeputato Francesco Torselli, scopriamo che l'Amministrazione non aveva neppure chiesto a RFI di approfondire questa possibilità. Ma allora su quali basi è stato continuamente sostenuto che non si poteva fare?

La sindaca Funaro deve spiegare perché sia stata esclusa un'alternativa senza averla prima sottoposta a un approfondimento con RFI. Perché il Comune non l'ha chiesto? Per ragioni tecniche documentate, perché questa soluzione non era gradita a Gest o per quali altri motivi? Sono domande alle quali pretendiamo risposte chiare.

Da mesi migliaia di cittadini chiedono di valutare un percorso meno impattante per Campo di Marte. Il lavoro portato avanti da Marcheschi e Torselli con il Ministero e RFI ha fatto emergere una contraddizione gravissima. Prima di abbattere alberi, eliminare parcheggi e stravolgere un intero quartiere, l'Amministrazione ha il dovere di dimostrare di aver valutato seriamente tutte le alternative.

La sindaca Funaro ora ha una scelta: dimostrare con documenti alla mano perché quella soluzione sarebbe irrealizzabile, oppure ammettere che è stata scartata senza averla approfondita con RFI. Perché a Firenze non può essere il Comune a decidere che un'alternativa è impossibile senza neppure chiedere a chi di competenza se sia davvero così. E soprattutto non possono essere i cittadini a pagare il prezzo di scelte che nessuno ha voluto mettere in discussione”.

Lo dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia insieme a quelli di Lista Schmidt, Forza Italia, Lega e Gruppo Misto-Noi Moderati a Palazzo Vecchio insieme ai gruppi di Fratelli d’Italia e Lega al Quartiere 2.