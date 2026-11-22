La commissione consiliare 2 “Sviluppo economico” ha approvato nella seduta odierna la mozione n.1928-26 avente ad oggetto “Per la tutela e valorizzazione delle storiche Buchette del Vino e delle Porte Nascoste del Centro Storico di Firenze” .

Si tratta di un atto estremamente importante finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione sia delle Buchette del Vino, piccoli portali d'architettura rinascimentale utilizzati per secoli dalle famiglie nobiliari per la vendita diretta del vino sia delle Porte Nascoste, varchi d'accesso ai palazzi d'epoca progettati a filo facciata e realizzati con sofisticate tecniche di camuffamento ligneo e lapideo per non alterare le geometrie dei fronti stradali.

La mozione impegna la Giunta a mappare in open data i censimenti i censimenti messi a disposizione dall'Associazione Buchette del Vino e dall’Arch. Gaspare Grisolia, e a promuovere, in collaborazione con gli autori dei censimenti e con le associazioni dedicate, la costituzione di un vero e proprio archivio digitale consultabile dai cittadini e dagli uffici. Inoltre contiene l’impegno ad aggiornare il Regolamento Edilizio Comunale introducendo una clausola di salvaguardia obbligatoria per la corretta conservazione (e non alterazione) di buchette del vino o porte nascoste previo confronto con la Soprintendenza; a promuovere la valorizzazione culturale di tali elementi inserendoli stabilmente nei canali di promozione ufficiali del Comune anche attraverso percorsi storico culturali promossi da MUSE; a sanzionare la nascita di buchette del vino fake per evitare che una tradizione storica venga utilizzata fittiziamente a scopi commerciali e di disturbo alla quiete pubblica; infine a riconoscere l'Associazione Culturale Buchette del Vino e la costituenda associazione Porte Nascoste di Firenze ETS quali interlocutori per l'aggiornamento dei censimenti, la raccolta delle segnalazioni dei cittadini e le iniziative di valorizzazione.

Approfondimenti Le buchette del vino a Firenze

Queste le parole di Enrico Ricci (Pd) Presidente della Commissione Consiliare 2 a conclusione della seduta: “Un voto importante e unanime da parte della commissione a difesa e valorizzazione di elementi caratterizzanti della nostra città che fanno parte della sua storia e della sua cultura. Ringrazio la consigliera Del Re per aver proposto l'atto”.

Durante la seduta è intervenuto anche il Presidente della Commissione Consiliare Cultura Marco Burgassi (Pd), manifestando il supporto alla mozione: “Le Buchette del Vino e le Porte Nascoste fanno parte del patrimonio culturale ed architettonico della storia della nostra città, approfondiremo il tema anche in commissione Cultura”.