L'11 settembre attraverso le parole di Fallaci e Terzani

ph Filippo Manzini

L’11 settembre, in doppia replica, alle ore 19 e alle ore 21, va in scena al Teatro della Pergola la prima nazionale di Occidente Oriente di Eugenio Nocciolini, a cura di Pier Paolo Pacini, con Beatrice Ceccherini e Sebastiano Spada.

A 25 anni dall’attentato alle Torri Gemelle, il lavoro prende le mosse dalle posizioni di Oriana Fallaci e Tiziano Terzani, sviluppatesi sulle pagine del «Corriere della Sera» dopo l’11 settembre 2001. Anche lo spazio partecipa alla costruzione dell’evento: per la prima volta il Foyer di Galleria accoglie uno spettacolo, creando una dimensione raccolta e ravvicinata per ripercorrere quella discussione pubblica.

Ingresso libero, con prenotazione online al link https://tinyurl.com/occidenteoriente disponibilità in rapido esaurimento

Le posizioni dei due giornalisti fiorentini tornano a interrogare la contemporaneità attraverso alcuni nodi ancora attuali: il rapporto tra Occidente e Oriente, la paura, la guerra, il terrorismo, lo scontro e il dialogo tra culture. Il loro scambio diventa materia teatrale per rileggere una delle fratture decisive della storia recente e verificare quanto quelle domande siano ancora aperte. Gli scenari internazionali mutano, così come gli equilibri e le parole con cui proviamo a interpretarli, ma restano le ricadute sulle persone, sulle società e sul modo in cui guardiamo chi percepiamo come “altro”.