Due giorni per immergersi nel mondo nerd, riscoprire vecchie passioni e andare a caccia di pezzi rari. Arezzo si prepara ad accogliere "Fumetti e Dischi", l’attesa manifestazione, giunta alla 29^ edizione, dedicata agli amanti della musica, dei fumetti e della cultura pop, in programma sabato 14 novembre, dalle 9 alle 19, e domenica 15 novembre, dalle 9 alle 18.30, al Centro affari e convegni di via Lazzaro Spallanzani 23.

Saranno oltre 100 gli espositori presenti, con un'offerta che spazia dai fumetti ai dischi, passando per videogiochi, action figures e oggetti da collezione. Un appuntamento pensato per appassionati di tutte le età, tra grandi classici e trend contemporanei. Spazio, ovvio, a Pokémon e One Piece, che continuano a conquistare generazioni di fan, e al mondo dei videogiochi, con console e titoli che hanno fatto la storia dell'intrattenimento.

Non sarà insomma soltanto un'occasione per acquistare, scambiare e scoprire rarità, ma anche un momento di incontro per una comunità che condivide interessi e passioni. A rendere ancora più vivace la manifestazione ci sarà un'area dedicata allo street food, per accompagnare i visitatori durante le due giornate.

L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Arezzo.

Biglietto d'ingresso 5 euro.