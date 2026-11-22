La Toscana da cartolina — quella dei casolari immersi nelle colline dorate, dei borghi storici e delle boutique di alta moda — nasconde dietro la sua vetrina patinata una realtà sociale sempre più incrinata. Mentre il mercato dell'immobile di pregio registra cifre da record alimentate dai capitali esteri, chi in Toscana ci vive e lavora affronta una quotidiana corsa ad ostacoli per mantenere un tetto sulla testa.

La forbice sociale si sta allargando ad una velocità allarmante: da un lato l'esplosione degli affitti brevi e le vendite milionarie, dall'altro l'aumento vertiginoso degli sfratti, l'imminente esaurimento delle risorse per l'housing sociale e un patrimonio pubblico spesso lasciato all'incuria o alla speculazione. La casa ha smesso di essere un diritto garantito per trasformarsi in una semplice rendita per pochi.

L'analisi incrociata tra i dati del Prime Real Estate Index H1 2026 e i rilevamenti del SUNIA Toscana rivela una profonda distorsione strutturale. L'afflusso massiccio di capitali esteri e la fame di rendita immobiliare stanno accelerando i processi di svuotando i centri urbani. Il mercato del lusso viaggia a ritmi record: a Forte dei Marmi e in Versilia il 43% delle richieste supera i 5 milioni di euro (con una presenza di acquirenti italiani al 44%, la più alta in regione); nel Chianti e in Val d’Orcia gli statunitensi sono diventati la prima nazionalità col 33% del totale; sulle colline di Lucca si tocca il picco assoluto con l'82% di acquirenti stranieri; infine, l'area fiorentina assorbe il 53% delle richieste regionali a fronte di un'offerta di pregio estremamente ridotta.

Questo boom finanziario produce un impatto devastante sul tessuto sociale residente: la costante sottrazione di immobili a favore delle locazioni turistiche e delle transazioni ad altissimo margine ha provocato un calo di quasi il 15% dei contratti di locazione a lungo termine in essere, progressivamente sostituiti da affitti brevi e falsi contratti transitori. A Firenze e Pisa, le cause di fine locazione rappresentano ormai il 45% del totale degli sfratti, guidate da aumenti insostenibili dei canoni (+25-30%) o dalla riconversione degli appartamenti a uso turistico. I provvedimenti di sfratto emessi registrano picchi allarmanti:

Lucca: +24,60%

+24,60% Pisa: +23,22%

+23,22% Livorno: +16,02%

+16,02% Arezzo: +14,02% (riferito agli sfratti eseguiti)

+14,02% (riferito agli sfratti eseguiti) Grosseto: +9,47% (riferito agli sfratti eseguiti)

Se a livello regionale il numero complessivo di sfratti emessi mostra una fittizia flessione (-1,10%), il SUNIA chiarisce che la riduzione è solo l'effetto collaterale del crollo delle locazioni residenziali classiche. Il sindacato ha fortemente contestato il "Piano Casa" del Governo, accusato di rincorrere l'emergenza con mere agevolazioni fiscali anziché con finanziamenti diretti all'edilizia pubblica, confermando l'adesione allo sciopero generale indetto dalla CGIL per il 20 novembre 2026 anche a difesa del diritto all'abitare.

In questo contesto di crescente pressione, le poche risposte strutturali messe in campo rischiano di interrompersi. Durante la 23ª edizione di Urbanpromo (svoltasi all'Innovation Center della Fondazione CR Firenze dal 10 al 13 novembre 2026), Tancredi Attinà, amministratore delegato di Abitare Toscana, ha sollevato il problema della sostenibilità temporale dell'edilizia sociale residenziale.

Entro la fine del 2026, il Fondo Housing Toscano concluderà la fase di allocazione delle risorse e chiuderà i relativi cantieri. In un decennio (2016-2026), il sistema dei fondi ha consentito di realizzare e mettere a disposizione circa 1.200 alloggi, dimostrando come la rigenerazione urbana debba abbinare la componente immobiliare alla creazione di servizi e coesione comunitaria. Il nodo critico risiede nella natura stessa di queste risorse: senza un quadro finanziario permanente, il rischio reale è che finita la sperimentazione sostenuta dalla Regione si interrompano anche i progetti.

Per evitare che l'accessibilità abitativa rimanga un intervento congiunturale, occorre strutturare partenariati pubblico-privati di lungo periodo, coinvolgendo stabilmente il Terzo Settore fin dalle fasi di coprogettazione per garantire la continuità della cosiddetta "manutenzione sociale" e dell'accompagnamento alle famiglie.

L'incapacità amministrativa di tutelare il patrimonio e pianificare lo spazio urbano è ricca di casi. L'inchiesta condotta da Dmitrij Palagi e Francesca Lupo di Sinistra Progetto Comune sul Palazzo del Catasto in via dell'Agnolo 80 a Firenze svela un corto circuito istituzionale. L'immobile, un imponente complesso di oltre 2.000 metri quadrati (circa 1.600 mq in pianta per 24 metri d'altezza), ospita attualmente l'Agenzia delle Entrate, il Catasto, l'Istat e i Carabinieri del NOE. A seguito di una vertenza giudiziaria vinta dalla proprietà privata, gli enti pubblici saranno costretti a svuotare la struttura entro il 28 dicembre.

Il paradosso urbanistico risiede nel fatto che, pur appartenendo a un privato, l'immobile è classificato dal Piano Operativo comunale come "servizio collettivo" (dotazione pubblica). Qualsiasi cambio di destinazione d'uso richiederebbe pertanto un passaggio formale e una variante urbanistica in Consiglio comunale. Tuttavia, Firenze ha già conosciuto una prassi consolidata di passività amministrativa, in cui la politica locale si trova a ratificare trasformazioni ormai decise dal mercato privato. È già accaduto per l'ex palazzo delle Poste di via Pietrapiana — trasformato in uno studentato privato da 203 posti letto senza alcuna quota di alloggi a prezzo calmierato — e per l'ex ospedale militare di San Gallo, convertito in un resort di lusso.

A questa fragilità di pianificazione si aggiunge una grave falla nei controlli ambientali. Sulla copertura del Palazzo del Catasto giacciono dal 2008 circa 230 metri quadrati di lastre in cemento-amianto. Nonostante già nel 2017 i tecnici dell'Agenzia del Demanio avessero verbalizzato la completa erosione del materiale incapsulante a causa degli agenti atmosferici e predisposto un progetto di ripristino, la pratica edilizia depositata nel 2019 non è mai stata sottoposta a verifica da parte degli uffici comunali. Il motivo è un limite procedurale sistemico: il Comune di Firenze sottopone a controllo solo il 10% delle pratiche edilizie pervenute (5.216 soltanto nel 2019), affidandosi a un sorteggio mensile che tratta con il medesimo metro di valutazione un piccolo lavoro manutentivo di periferia e un tetto in amianto degradato nel cuore del centro storico patrimonio UNESCO.

La contrazione del mercato dell'affitto e la spinta inflazionistica stanno travolgendo settori sempre più ampi della popolazione, estendendo l'emergenza alla classe media, ai nuclei monoreddito, ai pensionati e alle giovani coppie. La denuncia sollevata a Pontedera dai referenti di Futuro Nazionale (Jason Benedetti e Mario Palmieri) mette in luce l'impatto congiunto dell'aumento dei canoni e del caro energia, con le bollette invernali che mettono a rischio la tenuta di bilanci familiari già al limite.

La pubblicazione del bando generale per l'assegnazione degli alloggi ERP a Pontedera (valido anche per i comuni di Calci e Peccioli dal 26 ottobre al 24 dicembre 2026) ha fatto emergere una forte richiesta di trasparenza. Le organizzazioni territoriali chiedono di rendere noti i dati reali del fenomeno: quante giovani coppie e quanti lavoratori che producono reddito abbiano presentato domanda senza riuscire ad accedere al mercato libero né ad ottenere un alloggio pubblico, e quanti siano gli immobili pubblici inutilizzati recuperabili tramite l'edilizia convenzionata.

I dati sul mercato immobiliare e le vertenze aperte nei territori toscani indicano che la condizione abitativa non può più essere gestita come una somma di emergenze temporanee. Se le politiche urbane continueranno a privilegiare la rendita di posizione, la saturazione turistica e la dismissione del patrimonio pubblico, si produrrà una progressiva espulsione dei residenti dai centri vitali della regione. La tutela del diritto all'abitare richiede scelte programmatiche chiare, fondate su investimenti pubblici strutturali, regole certe per il mercato privato e una visione dell'alloggio inteso come infrastruttura sociale primaria.