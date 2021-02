Regali originali per San Valentino?

Artigianali, locali e sostenibili. Ma c'è sempre la possibilità di una buona bottiglia di vino toscano

Come da tradizione, arriva a febbraio la festa degli innamorati, ma quest'anno niente cene a lume di candela al ristorante. Eventualmente fughe romantiche, o weekend nelle città d'arte, ma solo in hotel della propria regione se in zona gialla.

Guai però a rinunciare ad un bel regalo, e per questo, Nove da Firenze ha elaborato una selezione dei migliori regali originali per lasciare il vostro amore a bocca aperta. Ecco cosa abbiamo raccolto per rendere il 14 febbraio una festa ancor speciale.

Per festeggiare San Valentino San Felice, azienda storica con 185 ettari di vigneto specializzato, situata nel cuore del Chianti Classico nel Comune di Castelnuovo Berardenga ed estesa fino a Montalcino e Bolgheri, propone Campogiovanni Brunello di Montalcino Docg 2015. L’iconico Brunello di Montalcino, nell’eccezionale annata 2015, si presenta con un colore rosso rubino intenso. Esprime i profumi classici del Sangiovese, con le tipiche note di frutti maturi di bosco, confettura di more e note di tabacco e cuoio. Al palato risulta ampio, morbido e persistente, con una chiusura di note di frutta sotto spirito. Un vino per le grandi occasioni, che si distingue per la sua finezza e longevità, perfetto per scaldare l’atmosfera della serata più romantica dell’anno. Il prezzo medio di vendita al pubblico è di: €45,00.

Tenuta di Arceno, realtà vitivinicola toscana sulle colline del Chianti Classico, nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI), parte di Jackson Family Wines e di proprietà di Barbara Banke e della Famiglia Jackson dal 1994, propone un brindisi a tutti gli innamorati con Il fauno di Arcanum IGT Toscana 2017. Il fauno di Arcanum IGT Toscana 2017 è un blend bordolese deliziosamente succoso, con una trama tanninica piacevolmente morbida. Sprigiona sentori dolci di amarene mature, vaniglia, terra e di cedro. I sapori di fragole mature, cioccolato bianco e zucchero filato, sapranno riscaldare il cuore, mentre i sentori di liquirizia e pepe bianco doneranno vivacità e solarità, dando quel tocco di magia al giorno più atteso dell’anno da tutti gli innamorati.

Come sempre Genuino propone idee artigianali, locali e sostenibili, Si potrà scegliere tra la poesia stampata su carta ecologica dai residui del mais e confezionata un una casetta origami di carta con all'interno un cuore di noce, al profumo botanico, tutte proposte uniche, create ad hoc dall'artista-artigiana PeggyInFlorence. Un regalo di altri tempi, la poesia d'amore, resa però attuale dalla lavorazione artigianale e dai materiali utilizzati, oltre che per il fatto che si acquista online!

Oppure, per i più tradizionalisti che amano regalare i fiori, la versione "sostenibile" dei fiori recisi è la rosa stabilizzata, un trattamento naturale che mantiene il bocciolo per molti anni, evitando così di buttare il fiore via dopo pochi giorni.



Per i più golosi, non manca il cioccolato con la selezione di Pistocchi delle tavolette Gran Cru Costa Rica o Sao Thome con spezie e frutta secca, alla classica torta al peperoncino o le scorzette ricoperte di fondente. Da accompagnare magari ad un cocktail in vasetto di Meme, per organizzare un buon aperitivo di coppia a casa. Oppure, perchè non cucinare insieme il dolce con i preparati artigianali di Make&Bake, da accompagnare magari al tè speciale alla ciliegia di BouTeaque. Per un pieno di dolcezza, un'ottima idea sono anche i mieli speciali bio di Fior da Fiore ai gusti meno comuni e più particolari.

Infine, regalare una coccola per sé è sempre una buona idea: dal kit di saponi e detergenti biologici di OfficinadeiSaponi, all'olio corpo e detergenti naturali di Spontanee, da abbinare ai dischetti di 100% cotone naturale lavabili di TrataLab. I regali sostenibili di Genuino.Zero per San Valentino sono per tutti i gusti e tutte le tasche: da 6€ a 35€ massimo, con la comodità che li ordini online, volendo mentre fai la spesa, e li ricevi a casa in tempo entro venerdì 12 febbraio. Oppure, lo puoi far recapitare direttamente a casa del destinatario per un effetto "sorpresa"