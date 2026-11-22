L'assegnazione dei fondi del bando Progetti di Rilevante Interesse Nazionale 2026 e della linea speciale PRIN Hybrid, varati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, disegna una mappa nitida e spietata dello stato della ricerca di base in Italia. Con una dotazione finanziaria di circa 245 milioni di euro destinati a 225 progetti distribuiti tra 98 istituzioni (tra atenei statali, enti pubblici di ricerca e istituti AFAM), la competizione accademica ha raggiunto livelli di selettività senza precedenti.

In questo scenario di vera e propria battaglia per le risorse scientifiche, i dati ufficiali consuntivati dalle Università di Firenze e Pisa offrono un'analisi delle performance degli atenei toscani che rivela non solo straordinari exploit di efficienza e qualità scientifica, ma anche i nodi strutturali di un sistema nazionale che rischia di strangolare la ricerca fondamentale.

I numeri del PRIN 2026 mettono a nudo un paradosso strutturale: si sceglie di finanziare progetti di importo economico più elevato a fronte di un budget complessivo ridotto rispetto alle edizioni precedenti. Il risultato è un'asticella d'ingresso vertiginosa, con un tasso di successo medio nazionale che si attesta poco sopra al 5%. In termini pratici, l'agenzia ministeriale ha approvato appena 1 proposta ogni 20 candidate, tagliando fuori circa il 95% delle idee di ricerca presentate dal mondo accademico italiano.

A denunciare le implicazioni di questa stretta è il prorettore vicario dell'Università di Pisa, Giuseppe Iannaccone: "Il quadro complessivo è quello di un bando con meno risorse e con progetti di maggiore entità rispetto al bando precedente del 2022, dunque caratterizzato da una selettività decisamente più elevata. In media, è stato finanziato un progetto ogni venti proposti, con un tasso di successo decisamente troppo basso per questo tipo di iniziative".

Questa spietata scrematura non riflette una mancanza di valore scientifico delle proposte scartate. Al contrario, l'elevata selettività finisce per azzoppare la ricerca di base di alto livello, lasciando nei cassetti centinaia di progetti eccellenti unicamente per capienza finanziaria insufficiente.

In un'epoca accademica fortemente polarizzata sugli investimenti nelle discipline STEM, l'Università di Firenze piazza un controtendenza di straordinario impatto politico-scientifico nel settore Social Sciences & Humanities. Unifi ha conquistato il 3° posto assoluto in Italia nell'area delle scienze sociali e umanistiche, incassando 3.457.000 euro per 16 unità di ricerca (2 delle quali con il ruolo di coordinamento nazionale). Questo risultato rappresenta da solo circa il 40% dell'intero ammontare catturato dall'ateneo nel PRIN 2026.

La performance fiorentina acquista ancora più forza alla luce dei volumi complessivi delle candidature: a fronte di 569 progetti presentati, Unifi ne ha visti approvare 39, registrando un tasso di successo del 6,85%, nettamente superiore alla media nazionale (ferma poco sopra al 5%).

Sui risultati dell'Ateneo è intervenuta la rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci: "L’Ateneo si conferma tra i primari punti di riferimento della ricerca scientifica italiana, in un contesto sempre più competitivo. L’Università ha partecipato al bando PRIN 2026 con 569 progetti e ha ricevuto finanziamenti per 39 di questi. In percentuale, registriamo un successo del 6,85%, un risultato più alto della media nazionale, che è di poco superiore al 5%. Degni di nota sono i finanziamenti ottenuti nelle Social Sciences & Humanities, in cui Unifi si è posizionata ai vertici del Paese per capacità di attrazione e qualità della ricerca umanistica, sociale ed economica".

L'exploit di Firenze dimostra che la centralità delle scienze umane non è un retaggio del passato, ma una risorsa strategica capace di competere e vincere ai massimi livelli di peer-review ministeriale.

Con un bottino totale che supera i 9 milioni di euro tra PRIN 2026 (circa 8.724.000 euro per 39 unità su 17 Dipartimenti) e PRIN Hybrid (331.500 euro), l'Università di Firenze si laurea 1ª in Toscana e 8ª in Italia per finanziamenti complessi ottenuti.

Al di là del settore SSH, la leadership fiorentina si estende con forza anche alle scienze "dure":

Physical Sciences & Engineering: 9° posto nazionale con 2.655.000 euro per 12 unità di ricerca (3 coordinamenti nazionali).

Life Sciences: 9° posto nazionale con 2.611.000 euro per 11 unità di ricerca (4 coordinamenti nazionali).

In totale, Unifi ha ottenuto ben 9 coordinamenti nazionali su 39 unità premiate. Ma il vero primato risiede nella produttività scientifica ponderata sulle dimensioni strutturali. Come sottolinea la prorettrice alla ricerca di Unifi, Debora Berti: "Sulla base dei dati relativi alla consistenza del personale docente e ricercatore resi disponibili dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR, dati al 28/03/2026), Unifi si colloca al primo posto tra i dieci mega atenei, sia per numero di progetti finanziati ogni mille docenti e ricercatori, sia per ammontare dei contributi ottenuti in rapporto al personale accademico".

Inquadrato rispetto alla forza docente (dati ANVUR al 28/03/2026), l'Ateneo fiorentino risulta il più efficiente d'Italia tra le grandi università, dimostrando una capacità di rendimento pro-capite insuperata.

I dati consuntivi definitivi del 13 novembre certificano per l'Università di Pisa un incasso complessivo di oltre 6,7 milioni di euro distribuiti su 31 progetti totali. Nel dettaglio:

PRIN 2026: 6.256.150 euro per 29 progetti (4 a coordinamento nazionale e 25 come partner), che coinvolgono ben 16 Dipartimenti.

PRIN Hybrid: 496.122 euro per 2 progetti.

La mappa della penetrazione dipartimentale a Pisa mostra un'ampia mobilitazione accademica:

Biologia: 4 progetti finanziati.

4 progetti finanziati. Civiltà e forme del sapere, Fisica, Matematica, Scienze della Terra: 3 progetti ciascuno.

3 progetti ciascuno. Chimica e chimica industriale, Medicina clinica e sperimentale: 2 progetti ciascuno.

2 progetti ciascuno. Altri 9 Dipartimenti: 1 progetto ciascuno.

Il dato politico-economico più rilevante per l'Ateneo pisano risiede nel confronto tra risorse competitive e finanziamento ordinario. UniPi ha intercettato il 3,14% dei fondi complessivi destinati alle università statali (in crescita rispetto al 3,04% del PRIN 2022). Questo valore supera nettamente la quota strutturale dell'Ateneo nella ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, pari al 2,78%.

Superare il benchmark dell'FFO significa "battere la propria stazza": Pisa dimostra di saper competere nei contesti meritocratici di peer-review ben al di sopra del proprio peso economico inerziale.

A completare il quadro dei finanziamenti è il programma PRIN Hybrid, la linea di intervento del MUR ideata per valicare i confini disciplinari tradizionali e finanziare ricerche di base ad alta contaminazione tra scienze dure, tecnologia, scienze sociali e arti. Il bando indirizza le risorse su settori ad altissimo impatto strategico: intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, supercalcolo (HPC), cybersicurezza e innovazione sanitaria.

Entrambi gli atenei toscani hanno conquistato posizioni su questo fronte di avanguardia:

Università di Pisa: Si è aggiudicata 496.122 euro per 2 progetti che vedono l'asse strategico nei Dipartimenti di Fisica e di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni .

Si è aggiudicata per che vedono l'asse strategico nei Dipartimenti di e di . Università di Firenze: Ha catturato 331.500 euro per 1 progetto focalizzato nel settore Human & Health Technologies.

I risultati del PRIN Hybrid indicano con chiarezza la rotta del futuro: la capacità di ibridare saperi tecnologici e scienze umane e mediche costituisce ormai il requisito fondamentale per sbloccare i finanziamenti scientifici a più alto valore aggiunto.

L'esito dei bandi PRIN 2026 e PRIN Hybrid consacra l'asse universitario Firenze-Pisa tra i motori propulsivi della ricerca scientifica italiana, capaci di esprimere leadership sia nelle tecnologie quantistiche e nelle scienze della vita, sia nelle scienze umane e sociali.

Tuttavia, il tasso di scarto nazionale che sfiora il 95% suona come un allarme rosso per il futuro della politica scientifica del Paese.