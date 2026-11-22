L'Intelligenza Artificiale è spesso percepita come un monopolio intoccabile dei soliti colossi tecnologici di Silicon Valley e Cina. Il rischio per l'Europa è concreto: diventare semplici consumatori passivi di modelli algoritmici elaborati altrove, subendone gli impatti economici, etici e sociali. Ma un'alternativa concreta esiste ed è in piena fase di costruzione nei nostri territori.

La Toscana e la rete della ricerca pubblica italiana stanno tracciando un paradigma differente: un’innovazione etica, sostenibile, orientata al valore pubblico e integrata con le risorse locali. Durante liiniziativa “Intelligenza artificiale, ricerca e territori”, organizzata stamani a Pisa nell'ambito del progetto Toscana 2050 promossa dal Consiglio Regionale in collaborazione con il Comitato Europeo delle Regioni e la Commissione Europea (nel quadro della Knowledge Exchange Platform - KEP 2.0), si sono delineate proposte capaci di capovolgere la narrativa dominante.

Al centro della visione toscana c'è un'ambizione geopolitica e scientifica di prima grandezza: candidare Pisa a nodo centrale di un futuro "CERN europeo dell’intelligenza artificiale". Non si tratta di una suggestione retorica, ma di un progetto radicato nell’Alleanza pisana della conoscenza, un polo scientifico unico al mondo che mette a sistema l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore, il CNR, l’INFN e l’EGO.

L'infrastruttura di ricerca toscana ha già dimostrato la propria caratura operativa sul campo. A riprova di una filiera di innovazione viva e tangibile, la delegazione del Comitato europeo delle Regioni ha effettuato una visita studio presso il distretto robotico di Pontedera, toccando con mano i centri d'eccellenza dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Sant’Anna, del Centro dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e di ARTES 4.0, guidati dai rispettivi direttori Gastone Ciuti, Gianni Ciofani e Paolo Dario, fino alla sede storica del Museo Piaggio.

Per l'Europa, costruire un’infrastruttura di calcolo e di ricerca accademica comune è l'unica strada percorribile per conquistare una vera autonomia strategica digitale rispetto a Washington e Pechino.

Come ha sintetizzato Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana: "Mettiamo la persona al centro... Con questa forza vogliamo candidare Pisa a diventare un nodo di un futuro CERN europeo dell’intelligenza artificiale, contribuendo all’autonomia dell’Europa rispetto a Stati Uniti e Cina."

Se la ricerca teorica definisce gli algoritmi, la loro esecuzione richiede hardware imponenti. L'espansione dell'IA nasconde infatti un vincolo ecologico stringente e spesso taciuto: l'enorme consumo di risorse energetiche, idriche e territoriali richieste dai centri di calcolo.

Come evidenziato da Brenda Barnini, Presidente della Commissione Economia e Sviluppo del Consiglio regionale, "i data center richiedono territorio, energia e acqua", rendendo indispensabile integrare lo sviluppo delle infrastrutture computazionali nella nascente legge regionale sulle aree idonee per le fonti rinnovabili.

Ma l'autonomia digitale non è solo una questione di algoritmi e super-computer: richiede risposte infrastrutturali concrete. La soluzione pionieristica arriva da Alberto Lenzi, Assessore regionale al Lavoro e all’Innovazione tecnologica e digitale, che ha presentato un modello di data center virtuoso e compatto basato su due pilastri fondamentali:

Zero consumo di nuovo suolo: l'impianto (un investimento compreso tra i 20 e i 30 milioni di euro) sorgerà attraverso il recupero e la riqualificazione di un fabbricato esistente.

l'impianto (un investimento compreso tra i 20 e i 30 milioni di euro) sorgerà attraverso il recupero e la riqualificazione di un fabbricato esistente. Alimentazione rinnovabile e locale: il data center sfrutterà l'energia geotermica — vera risorsa strategica del territorio toscano — integrata con l'energia solare, abbattendo l'impronta carbonica dell'infrastruttura.

L'avanguardia tecnologica trova così piena convergenza con la transizione ecologica, dimostrando che la potenza computazionale può svilupparsi in armonia con i limiti del pianeta.

Dalla teoria alla pratica amministrativa: l'intelligenza artificiale si sta trasformando da concetto astratto a strumento operativo per semplificare la Pubblica Amministrazione e tutelare il territorio.

La Regione Toscana sta sviluppando Elaborazione Report Ambientali, un prototipo innovativo descritto dall'Assessore regionale alla Transizione ecologica e sviluppo sostenibile, David Barontini.

Ambito di applicazione: Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) e analisi documentali per la P.A.

Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) e analisi documentali per la P.A. Funzionamento: Alimentazione dell'IA tramite un database informativo pubblico, solido e certificato.

Alimentazione dell'IA tramite un database informativo pubblico, solido e certificato. Obiettivo: Automatizzare l'analisi preliminare e il filtraggio della complessa documentazione ambientale, riducendo le tempistiche burocratiche senza intaccare il rigore scientifico dei controlli.

Automatizzare l'analisi preliminare e il filtraggio della complessa documentazione ambientale, riducendo le tempistiche burocratiche senza intaccare il rigore scientifico dei controlli. Prospettiva internazionale: L'esperienza del prototipo ERA farà da apripista per la missione istituzionale di Barontini al prossimo Canada-Italy AI Forum di Montréal, finalizzata a stringere partnership internazionali sull'uso dell'IA nei processi di governance ecologica.

L'impatto dell'IA si misura anche nella capacità di gestire dinamiche territoriali complesse, come la pressione turistica nelle città d'arte. A Firenze, dove i dati ISTAT attestano che oltre 3 presenze turistiche su 4 sono rappresentate da visitatori stranieri, l'innovazione tecnologica entra direttamente nel settore dell'accoglienza.

Da settembre 2026 è partita la sperimentazione di Alfred, una realtà travel tech che ha sviluppato un assistente di viaggio intelligente per le strutture extra-alberghiere fiorentine, frutto di oltre 500.000 euro di investimenti in ricerca e sviluppo:

Punti di forza: Analisi dinamica dei flussi turisti, personalizzazione degli itinerari in base a budget, preferenze individuali e condizioni meteorologiche.

Analisi dinamica dei flussi turisti, personalizzazione degli itinerari in base a budget, preferenze individuali e condizioni meteorologiche. Gestione operativa: Automatizzazione e verifica in tempo reale delle prenotazioni presso le strutture locali.

Automatizzazione e verifica in tempo reale delle prenotazioni presso le strutture locali. Impatto sistemico: Ottimizzazione delle presenze turistiche nel centro storico, decongestionamento dei flussi e valorizzazione delle esperienze culturali alternative.

L'esperienza fiorentina dimostra come l'algoritmo possa diventare un alleato per distribuire il carico turistico in modo consapevole, trasformando la fruizione della città in un'esperienza su misura ed ecologicamente sostenibile.

L'adozione diffusa dell'IA solleva interrogativi cruciali che la legge della Regione Toscana sull'uso responsabile e consapevole dell'IA ha affrontato ponendo un paletto etico chiaro: la macchina deve rimanere uno strumento al servizio della persona, e mai il contrario.

Tuttavia, come ricordato dall'Assessore Alberto Lenzi, la transizione etica richiede azioni concrete sul mercato del lavoro e sulla sicurezza digitale:

Inclusione e Upskilling: Promozione della cultura digitale di base tramite la rete dei centri per l'impiego e dei punti di facilitazione digitale, per accompagnare i lavoratori nella trasformazione delle professioni ed evitare nuove disuguaglianze sociali.

Promozione della cultura digitale di base tramite la rete dei centri per l'impiego e dei punti di facilitazione digitale, per accompagnare i lavoratori nella trasformazione delle professioni ed evitare nuove disuguaglianze sociali. Difesa delle Infrastrutture: Rafforzamento della cybersicurezza per proteggere la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese dai rischi di attacchi informatici su vasta scala.

La drammatica attualità della sicurezza informatica è stata sottolineata dall'intervento di Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte e relatore del parere del Comitato delle Regioni sull'AI Act, che ha ricordato il grave episodio di cronaca avvenuto nel suo territorio, dove in un solo giorno oltre 470 scuole sono state colpite da allarmi bomba digitali e 80 sono state evacuate.

Come ha ribadito lo stesso Alberto Cirio: "L’intelligenza artificiale è uno strumento: non è né buona né cattiva, dipende dall’uso che ne facciamo... È per questo necessario investire nella cybersicurezza."

L'esperienza emersa dal convegno di Pisa dimostra che l'intelligenza artificiale non si governa con la paura neofobica né con la deregolamentazione selvaggia. La ricetta toscana fonda le sue radici sull'alleanza strategica tra alta ricerca scientifica, amministrazioni locali e istituzioni comunitarie.

Tuttavia, l'autonomia e l'efficacia di questo modello rischiano di scontrarsi con le dinamiche di finanziamento dell'Unione Europea. Come ha denunciato con nettezza Irene Galletti, Presidente della Commissione Politiche europee del Consiglio regionale: "La proposta di bilancio europeo 2028-2034 rischia di accentrare a livello nazionale la gestione delle risorse, riducendo l’autonomia dei territori. Dobbiamo difendere il ruolo delle Regioni, perché i finanziamenti continuino a rispondere ai bisogni delle comunità locali."

Preservare l'autonomia regionale nella gestione dei fondi europei è la condizione indispensabile affinché centri di eccellenza come Pisa e progetti territoriali su energia, turismo e ambiente continuino a generare valore pubblico.

Di fronte a una tecnologia che sta ridefinendo il tessuto industriale, le istituzioni e le nostre abitudini quotidiane, la domanda fondamentale non è solo quali algoritmi utilizzeremo domani, ma chi li controllerà.