Guardare alla salute, alla dignità e all'emancipazione femminile oggi richiede uno sguardo profondamente rinnovato. È tempo di superare retoriche astratte per immergersi nelle storie concrete di chi, ogni giorno, sposta più in là il confine del possibile. Non si tratta soltanto di rivendicare uno spazio formale di pari opportunità, ma di riconoscere il valore trasformativo che il talento, la determinazione e la sensibilità delle donne generano nella società.

È questo il messaggio centrale della quinta edizione de La Toscana delle Donne, il progetto ideato e promosso dall'assessora regionale Cristina Manetti. Nata per dare luce e valore al protagonismo femminile, la rassegna si configura come un vero e punto di convergenza tra scoperte scientifiche, battaglie civili, riscatto sportivo e creazione culturale. Attraversando ambiti all'apparenza distanti, la manifestazione racconta come la cura della persona, l'inclusione e il coraggio delle idee costituiscano i pilastri inscindibili di una comunità moderna ed equa.

Nelle pagine che seguono, ripercorriamo quattro fondamentali rivelazioni emerse da questo percorso: quattro testimonianze di come l'autodeterminazione delle donne stia ridisegnando il nostro presente.

La medicina personalizzata e la prevenzione oncologica trasformano le diagnosi più complesse in straordinarie storie di speranza e nuova vita

Nella prestigiosa Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, l'incontro “La salute delle donne. Medicina di genere, prevenzione e il Codice Rosa” ha mostrato come l'evoluzione scientifica stia riscrivendo il destino di molte donne. L'evento è stato aperto dagli interventi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell'assessora alla cultura e pari opportunità Cristina Manetti e dell'assessora a sanità e politiche sociali Monia Monni.

Dopo l'inquadramento scientifico curato da Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di coordinamento regionale Medicina di genere, l'attenzione si è concentrata sull'ampio capitolo della prevenzione e degli screening oncologici, illustrato da Simona Dei, direttrice generale di ISPRO, che ha presentato le preziose attività itineranti del Villaggio della Salute.

Il momento di più intensa commozione ha riguardato le testimonianze dirette di tre donne che, grazie a percorsi terapeutici personalizzati, hanno sconfitto convinzioni mediche che un tempo parevano insormontabili:

Una gravidanza portata a termine con successo in presenza di sclerosi multipla;

Una maternità realizzata convivendo con l'artrite reumatoide;

La nascita di una nuova vita dopo un delicato trapianto di cuore.

Riconoscere la specificità biologica e clinica del corpo femminile non è un semplice aggiornamento di protocollo, ma un fondamentale atto di civiltà. Quando la scienza medica modella i percorsi di cura sulle reali esigenze delle donne, la patologia smette di essere un verdetto definitivo. In questo spazio di ricerca e tutela, l'impossibile si trasforma nella gioia tangibile di una maternità desiderata e custodita.

Un'intuizione strategica toscana diventa uno standard di accoglienza empatica e tutela istituzionale riconosciuto a livello globale

Il medesimo appuntamento a Palazzo Strozzi Sacrati ha visto l'intervento conclusivo di Vittoria Doretti, responsabile della rete regionale del Codice Rosa. Nato originariamente nei luoghi di cura toscani come percorso sanitario protetto e immediato per chi subisce violenza, questo protocollo si è evoluto fino a diventare un punto di riferimento e un modello d'eccellenza studiato e applicato su scala internazionale. La rete del Codice Rosa garantisce alle vittime un'assistenza tempestiva, multiprofessionale e al riparo da ogni forma di ulteriore vittimizzazione secondaria.

La lotta contro la violenza di genere richiede strutture capaci di coniugare il rigore operativo a un'autentica empatia istituzionale. L'evoluzione del Codice Rosa — da virtuosa sperimentazione locale a parametro di eccellenza internazionale — dimostra che proteggere chi è fragile significa stabilire uno standard di cura universale. L'accoglienza protetta diventa così un preciso dovere civico che le istituzioni offrono alla comunità per non lasciare mai più nessuno in balia del dolore.

Dalla passione giovanile ai podi Over 50: l'attività sportiva abbatte i pregiudizi, promuove il rispetto e celebra il talento senza barriere

Presso la piscina comunale Nannini di Bellariva a Firenze si è svolta l'iniziativa “Ogni donna una campionessa”, aperta dai saluti di Cristina Manetti, del presidente del Coni Toscana Simone Cardullo, del presidente della Rari Nantes Florentia e vicepresidente vicario Fin Andrea Pieri, e del presidente di Asmis Francesco Conforti. Tra i momenti qualificanti della giornata, la presentazione da parte di Mariangela Bargilli e Paolo Bettini del progetto Terry Lo Zaninetto di Pedale Rosso, un'iniziativa che utilizza il ciclismo e lo sport per diffondere una cultura di prevenzione, rispetto e contrasto alla violenza sulle donne.

Durante la manifestazione sono stati consegnati prestigiosi riconoscimenti, distinti per ambito e meriti:

Pegaso delle Donne (opera d'arte firmata dal maestro Elio De Luca): assegnato per il loro straordinario talento a Giulia Aringhieri, Elena Fantoni, Elena Gigli e Giulia Pisani.

(opera d'arte firmata dal maestro Elio De Luca): assegnato per il loro straordinario talento a Giulia Aringhieri, Elena Fantoni, Elena Gigli e Giulia Pisani. Premio Donna di Sport 2026 : conferito a eccellenze di rilievo nazionale e mondiale quali Linda Caponi, Pasindi Sewmini e Ilaria Di Giulio (tecnico e coach della nazionale italiana di baseball per ciechi, laureatasi campione del mondo).

: conferito a eccellenze di rilievo nazionale e mondiale quali Linda Caponi, Pasindi Sewmini e Ilaria Di Giulio (tecnico e coach della nazionale italiana di baseball per ciechi, laureatasi campione del mondo). Riconoscimento speciale : consegnato al team delle atlete senior Over 50 (Silvia Beccani, Francesca Brabanti, Monica Danti, Chiara Gori), vincitrici del titolo italiano a squadre di nuoto sincronizzato, e alla loro allenatrice Irene Malentacca.

: consegnato al team delle atlete senior Over 50 (Silvia Beccani, Francesca Brabanti, Monica Danti, Chiara Gori), vincitrici del titolo italiano a squadre di nuoto sincronizzato, e alla loro allenatrice Irene Malentacca. Veterane dello sport: un omaggio a figure storiche come Paola Paoli (già atleta di pallacanestro) e Marcella Favellini (ex atleta e allenatrice di pallavolo), testimoni di una dedizione sportiva inossidabile.

Lo sport si conferma un linguaggio universale di emancipazione in cui non esistono discipline precluse né limiti anagrafici. Che si tratti di guidare una squadra nazionale sul tetto del mondo o di conquistare un titolo sincronizzato superati i cinquant'anni, la dimensione atletica dimostra che ogni donna possiede il diritto e la forza di ridefinire i propri traguardi, dentro e fuori dal campo di gara.

La scrittura e il teatro come baluardi civili per educare al pensiero critico, custodire la dignità e rifiutare l'indifferenza

La rassegna ha dedicato un omaggio profondo al traguardo dei novant'anni di Dacia Maraini, nata a Fiesole il 13 novembre 1936. La grande autrice ha ricevuto nell'ottobre 2024 il Pegaso d'Oro — la massima onorificenza della Regione Toscana, consegnatale alla vigilia della terza edizione de La Toscana delle Donne — a testimonianza di una vita spesa nell'affermazione dei diritti femminili.

Tutta la comunità regionale, attraverso le parole commosse di Cristina Manetti e del presidente Eugenio Giani, ha rinnovato la propria gratitudine per la straordinaria eredità letteraria ed etica dell'autrice.

"Con i suoi libri, con il suo teatro e con un impegno civile mai interrotto ha dato voce a chi non l’aveva, ha affrontato i temi più difficili con coraggio e ha inciso in modo decisivo sul dibattito sui diritti, sulla dignità e sull’autodeterminazione delle donne."

L'opera e la vita di Dacia Maraini ricordano che la creazione artistica non è mai un semplice esercizio di stile, ma un presidio essenziale di responsabilità sociale. La cultura diventa "coscienza e libertà", un imperativo morale che insegna alla società a non girare mai lo sguardo altrove di fronte alle ingiustizie. Educare le nuove generazioni al pensiero critico significa dotarle delle parole giuste per difendere la propria e l'altrui dignità.

Le esperienze e le testimonianze emerse nell'ambito de La Toscana delle Donne tracciano una rotta chiara per il futuro. La tutela della salute attraverso la medicina di genere, la protezione delle persone vulnerabili tramite reti d'eccellenza, la promozione della parità nello sport e la coltivazione del pensiero critico nella cultura non sono percorsi isolati. Al contrario, rappresentano le tessere interconnesse di un unico mosaico sociale, dove il benessere di ciascuno dipende dalla forza dei diritti di tutti.