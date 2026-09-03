​Il ritorno dei re: la notte delle leggende viola

Fotografie di Fabio Vanzi

Gabriel Omar Batistuta che alza di nuovo le braccia sotto la Fiesole, mentre il profumo dell'erba del Franchi si mescola a un secolo di storia. Ieri sera non è stata una semplice esibizione, ma un rito collettivo. Tra il passato nato nel 1926 e il traguardo del Centenario, Firenze ha riscoperto di essere una famiglia senza fine.

Il ritorno del Re Leone è stato il momento centrale a Campo di Marte. Per Firenze, Batistuta è una presenza costante. Le sue parole, pronunciate con la stessa grinta con cui caricava il destro, hanno chiarito un legame che non conosce ruggini: "Con Firenze è un amore reciproco e infinito".

Questo termine, "reciproco", è il segreto di tutto: non è solo l'idolo che riceve incenso, ma un uomo che riconosce una cittadinanza elettiva. Nonostante i capelli più chiari e il passo diverso, Batistuta rimane il fulcro dell'identità viola, la bandiera mai ammainata di una città che non smette di voler bene ai suoi guerrieri.

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Chi pensava a una passerella pigra è rimasto spiazzato dalla foga agonistica di campioni che non sanno cosa significhi "amichevole". Il tabellino finale ha recitato un incredibile 7-3 per la Fiorentina All Stars. Se il ritmo inevitabilmente rallenta, la visione di gioco si fa, se possibile, ancora più densa e profonda. Dagli highlights di questa notte magica restano impresse giocate che hanno ricordato i pomeriggi d'oro della Serie A, una tecnica che non invecchia, capace di far sembrare semplice anche il gesto più complesso, la competizione vera tra leggende che, nonostante l'età, conservano intatto il vizio del gol.

Fotografie di Fabio Vanzi

Se c'è un giocatore che incarna l'eleganza fiorentina, quello è Borja Valero. Chiamato "Il Sindaco" non solo per la regia sapiente, ma per aver scelto Firenze come casa propria, lo spagnolo ha danzato tra le linee con l'intelligenza di chi legge il calcio in anticipo.

Con l'umiltà tipica dei grandi, ha commentato la sua prestazione con un sorriso: "Ancora un po' nelle gambe ce l'abbiamo...". Non è solo una questione di fiato o muscoli, ma di quello spirito inesauribile che spinge un calciatore a non voler smettere mai di accarezzare il pallone sotto le luci del suo stadio.

Stevan Jovetic ha guardato gli spalti gremiti e ha dato voce a un brivido comune: la mancanza viscerale di Firenze. La nostalgia, in una serata così, smette di essere un rimpianto e diventa esperienza viva. Gli fa eco Martin Jorgensen, che ha celebrato quel "rapporto speciale" che lo lega ai tifosi, godendosi ogni singolo istante di questo abbraccio.

È stata una parata di icone: dal carisma di Manuel Pasqual alla fratellanza mostrata da Adrian Mutu e Luca Toni. I due, protagonisti di un'emozionante intervista doppia, hanno dimostrato che certe intese nate sul campo diventano legami eterni. Quando il Franchi è pieno, il passato non si ricorda: si vive.

La serata ha sancito anche un ponte solido con il presente. Il calore che i tifosi hanno riservato al Presidente Commisso testimonia la voglia di unità in vista delle sfide future. Sentirsi parte della famiglia viola significa saper onorare chi ha scritto la storia e chi, oggi, lavora per proteggerla.

Il senso di questa appartenenza è tutto nelle parole di Francesco Flachi, l'uomo che ha sempre giocato con il cuore in mano: "La Fiorentina è passione e vita". Verso il 2026, il club si riscopre compatto: dai campioni del passato alla presidenza, fino all'ultimo dei tifosi in curva, tutti uniti verso il secolo di vita.

La notte delle Leggende è stata la prova generale del grande sogno che ci attende. Nel percorso che unisce il 1926 al 2026, Firenze dimostra che le sue radici sono la sua forza più grande. Non è stata solo nostalgia; è stata la ricarica di energia necessaria per affrontare i prossimi cento anni.