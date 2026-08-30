​Prezzo dei carburanti sopra i due euro

L'aria è ferma, satura del calore che sale dall'asfalto delle autostrade del controesodo. Per milioni di italiani, il rito del rientro di fine agosto 2026 non è scandito solo dal traffico, ma dal suono secco del click della pompa di benzina e dal rapido scorrere dei numeri rossi sul display. È un momento di shock: la soglia psicologica dei due euro al litro è stata abbattuta. Possiamo davvero rassegnarci all'idea che questa diventi la nostra "nuova normalità"? O siamo di fronte al fallimento di una gestione che si ostina a usare cerotti per curare una ferita strutturale?

I dati aggiornati al 28 agosto 2026 non lasciano spazio a interpretazioni: il prezzo medio della benzina in modalità self è di 2,014 euro al litro, mentre il gasolio ha toccato quota 2,131 euro al litro. C’è un’anomalia in queste cifre che va oltre il rincaro: il diesel, storicamente il carburante più economico e motore della logistica nazionale, costa ora sensibilmente più della benzina.

Questa non è una variazione statistica trascurabile, ma una "tassa occulta" applicata a ogni bene di consumo. In un Paese dove la stragrande maggioranza delle merci viaggia su gomma, il gasolio sopra i 2,1 euro si traduce immediatamente in un aumento dei prezzi del pane, della pasta e degli ortofrutticoli. È un colpo secco al potere d’acquisto che i decreti d’urgenza non riescono più a mitigare.

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"Se davanti a un'emergenza è possibile intervenire sulle accise allora è arrivato il momento di affrontare seriamente anche il problema strutturale. Non possiamo aspettare ogni volta che i prezzi salgano per intervenire con provvedimenti destinati a durare pochi giorni. Gli automobilisti hanno bisogno di risposte capaci di guardare oltre l'emergenza." dichiara Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons.

L'analisi dell'ADUC è impietosa: l'ultimo decreto del 26 agosto, che riduce l'accisa sul gasolio fino al 5 settembre, è l'undicesimo intervento "a vista" di un esecutivo che sembra aver smarrito la bussola della programmazione. La "politica dei cerotti" mostra ormai tutti i suoi limiti:

L'illusione della durata : Gli interventi hanno un respiro brevissimo (appena dieci giorni nel caso attuale), sufficiente a superare il picco mediatico del rientro ma inutile per la pianificazione economica di famiglie e imprese.

Gli interventi hanno un respiro brevissimo (appena dieci giorni nel caso attuale), sufficiente a superare il picco mediatico del rientro ma inutile per la pianificazione economica di famiglie e imprese. L'assenza di selettività : I tagli vengono applicati a pioggia, senza distinguere tra chi utilizza il mezzo per necessità lavorativa e chi ha redditi che permetterebbero di assorbire il rincaro.

I tagli vengono applicati a pioggia, senza distinguere tra chi utilizza il mezzo per necessità lavorativa e chi ha redditi che permetterebbero di assorbire il rincaro. La rincorsa allo sdegno: Si agisce per placare la protesta del momento, ignorando deliberatamente una riforma organica della fiscalità energetica.

C'è un paradosso amaro in questa gestione. Mentre il mondo corre verso le frontiere dell'Intelligenza Artificiale, la gestione fiscale italiana sembra ferma a una rudimentale "navigazione a vista". Il governo aveva promesso di finanziare i tagli utilizzando l'extra-gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi, ma la realtà tecnica descritta dal Presidente ADUC, Vincenzo Donvito Maxia, è diversa.

La copertura dei 130 milioni di euro necessari per l’ultimo mini-sconto non arriva dai consumi, ma da un anticipo dell'acconto fiscale sui dividendi di colossi energetici come Eni. È, a tutti gli effetti, un gioco di prestigio contabile: si sottraggono risorse già programmate per il futuro per finanziare un sollievo di dieci giorni. In termini economici, non si sta generando reddito, si sta creando nuovo debito pubblico che graverà sul PIL. È una scelta che ipoteca il domani per comprare un silenzio elettorale oggi.

In questo stallo si inserisce l'azione del "Comitato Nazionale per il Taglio delle Accise sui Carburanti" con la campagna "Giù le accise". L'approccio qui cerca di essere pragmatico, rifuggendo dalle promesse populiste di un azzeramento fiscale impossibile per i vincoli UE. La strategia proposta si muove su tre binari:

Margini strutturali: Identificare il limite minimo di tassazione consentito dall'Europa e stabilizzare l'accisa italiana su quei livelli. Trasparenza alla pompa: È necessario che l'automobilista sappia esattamente quanta parte dei suoi soldi finisce nel serbatoio e quanta nelle casse dello Stato. La componente fiscale deve essere indicata chiaramente sul distributore. Compensazione automatica: Creare un meccanismo per cui l'extra-gettito IVA venga destinato per legge alla riduzione delle accise, senza bisogno di nuovi decreti ogni settimana.

Il vero problema è che, dietro gli slogan, esiste una convergenza silenziosa tra governo e opposizione: entrambi propongono soluzioni speculari che non toccano mai i nodi profondi come le liberalizzazioni del mercato, il potenziamento reale dei trasporti pubblici o lo sviluppo serio delle energie alternative.

Recentemente, il tentativo del Governo di "scaricare" la responsabilità degli extra-profitti delle compagnie energetiche sull'Unione Europea è stato respinto fermamente da Bruxelles. Questo rifiuto mette a nudo la fragilità di una politica interna che cerca colpevoli esterni per nascondere l'incapacità di attuare riforme nazionali. Senza atti concreti, il dibattito rimane confinato alla retorica elettorale, lasciando i cittadini in balia del mercato.

Non possiamo più permetterci di considerare il prezzo dei carburanti come una variabile impazzita da domare con decreti scadenza dieci giorni. Il superamento della soglia dei 2 euro deve essere il catalizzatore per una riforma profonda: passare da una gestione emergenziale a una fiscalità energetica sostenibile e prevedibile.