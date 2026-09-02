L'entusiasmo dei nuovi arrivati viola

Pedro Gonçalves: "Sono entusiasta. Abbiamo tutto per fare bene"

La Fiorentina abbraccia i suoi ultimi tre colpi di mercato. Beto, Gnonto e Goncalves si sono presentati ai canali ufficiali del club con parole cariche di entusiasmo e voglia di iniziare.

Il primo a parlare è stato Beto, che torna in Serie A dopo l'esperienza all'Everton e conosce già bene il campionato italiano per il suo passato all'Udinese. L'attaccante ha detto di essere molto contento di essere approdato in un club storico e di voler cominciare subito, sottolineando di essersi trovato molto bene in Italia in passato. A colpirlo in modo particolare è stato il Viola Park, definito da lui il miglior centro sportivo in cui sia mai stato, perfetto sotto ogni aspetto.

Poi è stato il turno di Wilfried Gnonto, alla prima esperienza in Serie A dopo essere cresciuto nell'Inter e aver giocato tra Zurigo e Leeds, dove ha collezionato 65 presenze e dove è diventato anche il più giovane marcatore della storia della Nazionale maggiore. Per lui è un onore essere alla Fiorentina e non vedeva l'ora di iniziare. Ha raccontato di aver trovato un ambiente che lo ha accolto benissimo, con persone entusiaste di vederlo, e spera di ripagare subito la fiducia sul campo.

A chiudere la presentazione è stato Pedro Goncalves, che ha raccontato con grande felicità le prime impressioni dopo l'arrivo a Firenze. La prima impressione è stata molto buona, ha detto, ci sono le migliori condizioni per iniziare a lavorare e non vede l'ora di farlo. Ha ricordato come la Fiorentina sia un club storico e ha promesso di dare il meglio di sé per aiutare la squadra a vincere più partite possibili, facendo gol e assist e facendo sentire ai tifosi che c'è un giocatore che dà tutto per loro.

Video Acf Fiorentina con le parole di Pedro Goncalves