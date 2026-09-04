Il femminicidio - suicidio per la fine di una storia

Sono Federico Vella, fiorentino di 36 anni, e Loredana Isceri, leccese di 45 anni, le due vittime del femminicidio - suicidio che ha insanguinato il giovedì. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo ha atteso la donna nel garage di casa, l'ha presa con la forza, messa nel bagagliaio dell'auto e portata sul luogo da lui scelto per la terribile azione.

Non è chiaro se la donna fosse morta prima di essere gettata nel vuoto.

Alla base di tutto c'era una separazione, la fine di una storia che l'uomo non ha accettato. Lo ha raccontato lui stesso sui social.