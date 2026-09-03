Peste Suina Africana: le regole da rispettare nei boschi

BORGO SAN LORENZO (FIRENZE) - Attenzione alla Peste Suina Africana anche nei boschi del Mugello. Il Comune di Borgo San Lorenzo lancia un appello a tutti i frequentatori di aree boschive e rurali con un post informativo per contenere la diffusione del virus.

La Peste Suina Africana (PSA) - ricorda il Comune - colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma il virus è molto resistente nell'ambiente e può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature.

Per questo sono state diramate alcune semplici regole:

Se frequenti boschi e aree rurali:

- Parcheggia nelle aree predisposte o su superfici asfaltate;

- Utilizza calzature dedicate e non indossarle in altre aree;- Resta sui sentieri e tieni i cani al guinzaglio;

- Evita il campeggio.

Al rientro a casa, fai la tua parte:

- Rimuovi fango e terra da scarpe e attrezzature;

- Disinfetta accuratamente le calzature;

- Pulisci e disinfetta ruote e biciclette;

- Lava i vestiti;

- Se eri con il tuo cane, lava accuratamente le sue zampe.

"La malattia può viaggiare con te - sottolinea il Comune - Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA".Per informazioni aggiornate è possibile consultare la pagina della Regione Toscana dedicata alla Peste Suina Africana:

https://www.regione.toscana.it/-/peste-suina-afri... oppure contattare il numero 0573 306655.