Peste Suina Africana: le regole da rispettare nei boschi

BORGO SAN LORENZO (FIRENZE) - Attenzione alla Peste Suina Africana anche nei boschi del Mugello. Il Comune di Borgo San Lorenzo lancia un appello a tutti i frequentatori di aree boschive e rurali con un post informativo per contenere la diffusione del virus.
La Peste Suina Africana (PSA) - ricorda il Comune - colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma il virus è molto resistente nell'ambiente e può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature.
Per questo sono state diramate alcune semplici regole:
Approfondimenti
Se frequenti boschi e aree rurali:
- Parcheggia nelle aree predisposte o su superfici asfaltate;
- Utilizza calzature dedicate e non indossarle in altre aree;- Resta sui sentieri e tieni i cani al guinzaglio;
- Evita il campeggio.
Al rientro a casa, fai la tua parte:
- Rimuovi fango e terra da scarpe e attrezzature;
- Disinfetta accuratamente le calzature;
- Pulisci e disinfetta ruote e biciclette;
- Lava i vestiti;
- Se eri con il tuo cane, lava accuratamente le sue zampe.
"La malattia può viaggiare con te - sottolinea il Comune - Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA".Per informazioni aggiornate è possibile consultare la pagina della Regione Toscana dedicata alla Peste Suina Africana:
https://www.regione.toscana.it/-/peste-suina-afri... oppure contattare il numero 0573 306655.