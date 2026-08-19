​Peste suina: alla Toscana il primato di 638 casi

Una camminata tra i castagneti della Garfagnana o l’osservazione dei branchi di Cinta Senese allo stato brado rappresentano, per la Toscana, molto più di un’immagine da cartolina: sono l’architrave di un ecosistema economico e culturale millenario. Tuttavia, questo equilibrio è oggi sotto l'attacco di un nemico invisibile, la Peste Suina Africana, che nel corso del 2026 ha smesso di essere un’ombra remota per diventare una crisi sanitaria ed economica senza precedenti. La Toscana si trova oggi nell'occhio del ciclone, vittima di un’espansione virale che non solo minaccia la biodiversità, ma mette a nudo le fragilità di una gestione amministrativa che ha faticato a tenere il passo della biologia. Con un numero di contagi che la pone tristemente in cima alle classifiche nazionali, la regione è diventata il banco di prova per capire se l'Italia sia davvero in grado di difendere le sue eccellenze rurali.

Il quadro statistico emerso dai recenti report è, per usare le parole dei consiglieri Alessandro Capecchi e Irene Gori, "impietoso". Con 638 casi registrati, la Toscana detiene il primato nazionale per numero di infezioni nel 2026. L’epidemia, penetrata originariamente attraverso i varchi boschivi della provincia di Massa Carrara, ha dimostrato una capacità di penetrazione verso l’interno fulminea, travolgendo i confini di Lucca e Pistoia. La scoperta di focolai in due allevamenti a Comano e San Marcello Piteglio segna un punto di non ritorno: il virus non è più confinato alla fauna selvatica, ma sta attivamente assediando la filiera produttiva. Questa progressione geografica non è casuale, ma riflette una frizione profonda tra la velocità di replicazione del virus e la lentezza delle barriere sanitarie messe in campo finora.

L'aspetto più insidioso della PSA risiede nel paradosso del suo trasporto: pur non colpendo minimamente l'uomo, ne sfrutta la mobilità per colonizzare nuovi territori. La scienza veterinaria parla chiaro: l'essere umano agisce come "vettore passivo". Una semplice escursione o lo svolgimento di attività agricole in aree infette possono trasformare le suole delle calzature in un veicolo di diffusione globale per il virus, capace di resistere a lungo nell'ambiente.

Nel rapporto Capecchi-Gori, questo rischio viene evidenziato con estrema preoccupazione: "L’uomo non è colpito dalla Psa, però può fare da vettore passivo trasportando di fatto la malattia. Il virus, infatti, può diffondersi anche indirettamente, ad esempio attraverso le suole delle scarpe, mettendo a rischio la filiera suinicola."

Questa consapevolezza sposta il piano del problema dalla semplice gestione veterinaria alla responsabilità civile, rendendo ogni frequentatore del territorio un potenziale complice involontario della diffusione virale.

L'analisi delle politiche pubbliche rivela una scollatura drammatica tra l'allarme scientifico e la risposta istituzionale. Nonostante le prime interrogazioni risalgano al 2022, la Regione Toscana ha operato in una sorta di vuoto decisionale per quattro anni, giungendo alla nomina di un commissario regionale solo il 17 luglio 2026. Questo ritardo di quasi un lustro ha permesso alla malattia di radicarsi, mentre la risposta politica rimaneva ancorata a misure di "soft communication" giudicate insufficienti.

Azioni Intraprese dalla Regione : Diffusione di vademecum informativi, affissione di cartelli segnaletici e istituzione di "tavoli di comportamento" consultivi.

Diffusione di vademecum informativi, affissione di cartelli segnaletici e istituzione di "tavoli di comportamento" consultivi. Azioni Richieste dal Piano Nazionale (Ordinanza 7/2026): Implementazione immediata del depopolamento della fauna selvatica, rimozione sistematica delle carcasse nei boschi, sorveglianza attiva e biosicurezza stringente negli allevamenti.

A peggiorare il quadro interviene la carenza di medici veterinari e l'adozione di un piano faunistico venatorio descritto come "punitivo" nei confronti dei cacciatori. In un contesto dove la collaborazione del mondo venatorio è vitale per il depopolamento dei cinghiali, la tensione politica rischia di sabotare l'unica vera difesa concreta contro l'avanzata biologica della PSA.

La PSA non è una semplice patologia animale; è una scure economica che pende su una filiera toscana che vale centinaia di milioni di euro. Il blocco delle esportazioni, previsto dai protocolli europei e dai piani strategici nazionali coordinati dal Commissario straordinario, rischia di paralizzare l'intero settore suinicolo. Per prodotti d’eccellenza come la Cinta Senese, il danno non è solo finanziario, ma reputazionale e genetico. La gestione del virus diventa quindi una forma di difesa della sovranità alimentare e della biodiversità: perdere la battaglia contro la PSA significa condannare all'estinzione economica migliaia di imprese agricole che presidiano le zone interne e collinari della regione.

La gravità della situazione è testimoniata dal livello di allarme tra gli amministratori locali. Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana, ha recentemente guidato un webinar che ha visto la partecipazione di oltre 170 rappresentanti comunali, a dimostrazione di come la preoccupazione stia tracimando anche nei territori non ancora toccati dal contagio. L'obiettivo è creare un sistema preventivo "provincia per provincia", superando la logica dell'intervento post-emergenziale. La consapevolezza dei cittadini, coordinata dai Sindaci, è l'ultima linea di difesa per evitare che il virus completi la sua marcia verso il sud della regione, coinvolgendo distretti produttivi finora indenni.

La Toscana si trova davanti a un bivio: continuare sulla strada della gestione burocratica e dei tavoli tecnici o abbracciare finalmente il rigore operativo imposto dall'Ordinanza 7/2026. La protezione del territorio esige una sinergia senza precedenti tra cacciatori, veterinari e istituzioni, superando le frizioni politiche e i ritardi accumulati dal 2022.