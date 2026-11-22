Dietro gli indicatori macroeconomici che posizionano la regione ai vertici nazionali, si nascondono fratture strutturali profonde che stanno rimodellando la geografia della vulnerabilità. Nelle pieghe delle sue rinomate città d'arte e dell'hinterland metropolitano, l'emergenza sociale e la crisi immobiliare non sono più anomalie congiunturali, ma vettori che erodono costantemente la tenuta del tessuto sociale.

I numeri contenuti nel Rapporto sulle Povertà 2026 "Fratture invisibili", curato da Caritas Toscana e TosCaritas, spazzano via la narrazione della povertà come parentesi passeggera. Se l'afflusso dei "nuovi poveri" — chi si rivolge ai servizi per la prima volta — mostra una lieve flessione attestandosi al 24,1% (rispetto al 26,1% della precedente rilevazione), i dati evidenziano un fenomeno ben più allarmante: la trappola della cronicizzazione. Il 40,3% degli utenti è ormai in carico ai Centri d'ascolto da almeno sei anni, mentre il 54,7% ha fatto il suo primo ingresso dal 2021 in poi. La fragilità economica in Toscana si è stabilizzata verso l'alto, intrappolando le persone in un circuito di assistenza a lungo termine da cui appare quasi impossibile emanciparsi.

DATI CHIAVE / IL BILANCIO DELLA FRAGILITÀ IN TOSCANA

Presenze consolidate : 29.239 persone accolte ai Centri d'ascolto nel 2025 (-0,2% rispetto al 2024, il secondo dato più alto dal 2007). Oltre 43.000 le persone raggiunte considerando i nuclei familiari (35% con figli minori).

29.239 persone accolte ai Centri d'ascolto nel 2025 (-0,2% rispetto al 2024, il secondo dato più alto dal 2007). Oltre 43.000 le persone raggiunte considerando i nuclei familiari (35% con figli minori). Stretta alimentare e sanitaria: l'81,4% ritiene troppo costoso mangiare in modo sano ed equilibrato; il 40% ha rinunciato a visite, esami o terapie mediche nell'ultimo anno per ragioni economiche.

Isolamento e competenza: Il 28,5% dichiara di sentirsi solo e il 24,43% non ha alcuna rete personale su cui contare. Oltre il 63% del campione possiede al massimo la licenza media.

"Un pacco alimentare può rispondere alla necessità di mangiare oggi. Ma quando una persona torna per anni, ripetere l’aiuto non equivale necessariamente a modificare la condizione che rende quell’aiuto continuamente necessario. Occorre lavorare perché la fragilità non diventi destino" dichiara don Emanuele Morelli, già Delegato Regionale Caritas della Toscana.

Questa cronicizzazione del bisogno trova la sua prima e più spietata causa nella progressiva inaccessibilità dell'alloggio: con l'85% delle famiglie in povertà che dichiara di arrivare a fine mese con grande difficoltà e il 60% che prosciuga interamente il proprio reddito nelle spese primarie, la mancanza di un'abitazione a costi sostenibili diventa la barriera insormontabile che trasforma la vulnerabilità temporanea in una condizione permanente.

Il nesso tra indigenza economica e blocco dell'ascensore sociale emerge drammaticamente nell'area metropolitana di Firenze, dove la tensione abitativa ha travalicato i confini della marginalità estrema per travolgere il ceto medio e i lavoratori a basso e medio reddito.

L'analisi svolta dall'Alleanza per l'Abitare Firenze scoperchia un paradosso contabile e sociale: mentre le domande per l'Edilizia Residenziale Pubblica sono salite a 3.500 nel 2026 (rispetto alle 3.000 del 2022), l'offerta pubblica copre a fatica appena il 20% del fabbisogno, nonostante i 20 milioni di euro stanziati dal Comune nel triennio 2025-2027. La platea di chi accede alle case popolari è caratterizzata da una povertà severa — il 68% dei nuovi assegnatari ERP presenta un ISEE inferiore ai 6.000 euro — lasciando completamente scoperte circa 5.000 famiglie di lavoratori. Questi nuclei, pur superando le soglie di reddito per l'edilizia sociale, restano schiacciati da canoni privati ormai inaccessibili.

IL MERCATO CASA A FIRENZE

Sfratti ed esecuzioni : 312 sfratti eseguiti nel 2025 a Firenze e provincia (il 23% del totale regionale). Sebbene le esecuzioni registrino un calo del 31,28% rispetto al 2024 e le richieste si attestino a 2.004 (il 35% del dato toscano), il calo non indica un miglioramento: la pressione si è semplicemente trasferita sui mancati rinnovi dei contratti di lungo periodo.

312 sfratti eseguiti nel 2025 a Firenze e provincia (il 23% del totale regionale). Sebbene le esecuzioni registrino un calo del 31,28% rispetto al 2024 e le richieste si attestino a 2.004 (il 35% del dato toscano), il calo non indica un miglioramento: la pressione si è semplicemente trasferita sui mancati rinnovi dei contratti di lungo periodo. Patrimonio congelato: Su circa otto mila alloggi ERP del Comune di Firenze, il 10% (800 appartamenti) non è assegnato perché fermo in attesa o in corso di ristrutturazione.

Per arrestare questa deriva, l'Alleanza per l'Abitare — cartello che unisce rappresentanze sindacali (CGIL, CISL, UIL, SUNIA, SICET, UNIAT), enti del Terzo Settore (Caritas, ARCI, Oxfam) e associazioni — propone la creazione di un'Agenzia Sociale per la Casa metropolitana. Questo soggetto pubblico dovrebbe operare come garante e intermediario: reperire appartamenti privati sfitto-destinati o riconvertiti dal circuito turistico, offrire ai proprietari garanzie finanziarie contro la morosità e i danni (anche mediante fondi stanziati con l'ausilio di fondazioni bancarie), e concedere incentivi fiscali a fronte della stipula di contratti a canone concordato.

La proposta si intreccia strettamente con il nodo del patrimonio pubblico e para-pubblico, finito al centro di aspre polemiche. È il caso dell'Asp Montedomini, contestata dal comitato Salviamo Firenze per viverci sulla trasparenza nella gestione del proprio patrimonio immobiliare tra via Guelfa, via Faenza e via Maccari. L'azienda pubblica ha difeso la regolarità delle proprie procedure trasparenti, dovendo tuttavia ammettere le criticità del settore: emblematico l'immobile di via Maccari 101-103 (non assegnato alla cooperativa Chicco di Grano per un'offerta economica inferiore rispetto ai criteri di bando) e la risoluzione del contratto con la società Back In, che non ha mai eseguito i lavori di restauro previsti sugli immobili assegnati, lasciandoli di fatto inagibili e inutilizzati.

Se la scarsità di offerta a lungo termine alimenta la crisi residenziale, la pressione delle locazioni turistiche brevi è finita direttamente sotto la lente della giustizia comunitaria. Un punto di svolta decisivo per le sorti di Firenze e delle grandi città d'arte europee è arrivato con la Sentenza C-813/24 del 22 ottobre 2026, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Scaturita da una causa promossa da una società immobiliare contro le restrizioni comunali a Bruxelles, la pronuncia stabilisce un principio giurisprudenziale destinato a ridefinire i margini di manovra delle amministrazioni locali:

La tutela dell'alloggio come interesse generale: La salvaguardia della destinazione residenziale degli immobili e la protezione dell'ambiente urbano sono ufficialmente riconosciute come motivo imperativo di interesse generale. Deroga alla Direttiva Servizi: La pronuncia chiarisce che la Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkestein) non impedisce alle autorità nazionali e locali di imporre un regime di autorizzazione preventiva per la destinazione d'uso ricettiva, a patto che non vi siano discriminazioni e che la misura sia proporzionata alla gravità della tensione abitativa locale. Pianificazione territoriale legittimata: I Comuni che affrontano una scarsità strutturale di abitazioni hanno il potere legale di porre tetti e limiti geografici all'esercizio degli affitti brevi, senza che questo sia bollato come una lesione sproporzionata della libertà d'impresa.

La portata di questa sentenza smantella le riserve giuridiche che per anni hanno frenato gli enti locali, fornendo alla Città Metropolitana e al Comune di Firenze la copertura legale necessaria per incanalare le norme urbanistiche a difesa del tessuto residenziale.

L'impatto della pronuncia europea e le proposte del Terzo Settore si sono scaricati direttamente nel dibattito politico del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze. Al centro dello scontro vi sono l'adozione strategica della "Carta per l'abitare" e la delibera per l'acquisto diretto, da parte dell'ente metropolitano, del complesso immobiliare di Sant'Agnese. L'esito della votazione ha sancito una profonda frattura ideologica e territoriale sul modello di governance da adottare:

Maggioranza (Pd e Territori beni comuni - Voto Favorevole ): Per bocca del capogruppo e consigliere delegato al Patrimonio Nicola Armentano, la maggioranza ha difeso l'acquisto di Sant'Agnese come risposta pragmatica ai bisogni concreti di lavoratori, giovani e studenti vicini all'emergenza residenziale. L'operazione incarna la volontà di recepire tempestivamente gli indirizzi dell'Unione Europea, che sollecitano gli enti locali a impiegare le risorse pubbliche per contrastare il blocco degli affitti.

Voto Favorevole Per bocca del capogruppo e consigliere delegato al Patrimonio Nicola Armentano, la maggioranza ha difeso l'acquisto di Sant'Agnese come risposta pragmatica ai bisogni concreti di lavoratori, giovani e studenti vicini all'emergenza residenziale. Centrodestra e Civici per il cambiamento (Gianni Vinattieri & Cecilia Cappelletti - Voto Contrario ): L'opposizione ha bocciato l'operazione ritenendo discutibile l'acquisto di immobili da parte della Città Metropolitana da cedere poi ai Comuni. Secondo Vinattieri , l'operazione Sant'Agnese appare "più che un'operazione di politica abitativa, un aiuto finanziario all'Asp Montedomini per conto del Comune di Firenze". Sul piano concettuale, il Centrodestra contesta la demonizzazione degli affitti brevi — considerati l'effetto e non la causa dello spopolamento — e accusa la Carta di essere sbilanciata sul capoluogo. Cappelletti ha sottolineato come nei piccoli comuni e nelle aree montane lo spopolamento sia causato dalla carenza di servizi essenziali e dalle inefficienze del Trasporto Pubblico Locale (TPL), piuttosto che dalla mancanza di alloggi.

- Voto Contrario L'opposizione ha bocciato l'operazione ritenendo discutibile l'acquisto di immobili da parte della Città Metropolitana da cedere poi ai Comuni. Territori al Centro - Casa Riformista (Enrico Marchi - Astensione): Il gruppo ha scelto di astenersi, condividendo l'impianto della Carta nella misura in cui punta a prevenire la formazione di quartieri-ghetto e a tutelare la fascia media schiacciata dai prezzi. Marchi ha sollecitato una pianificazione metropolitana in grado di bilanciare la sostenibilità del turismo con l'espansione dell'offerta residenziale, giudicando il documento una base strategica perfettibile ma necessaria.

Le evidenze emerse nel 2026 dimostrano che la cronicizzazione della povertà rilevata dalla Caritas, la paralisi del mercato dell'affitto a Firenze, la svolta regolatoria dell'Unione Europea e le spaccature sulla governance metropolitana non sono capitoli separati. Al contrario, rappresentano le facce di una medesima equazione: la gestione del territorio e della vulnerabilità sociale nell'era delle trasformazioni umane ed economiche globali.

L'assistenzialismo tampone non è più sufficiente a riassorbire fratture che rischiano di diventare strutturali. La sfida impone il superamento delle divisioni tra centro e periferia, integrando le politiche della casa con quelle dei trasporti, della salute e del lavoro.