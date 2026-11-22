Ogni volta che la serranda di una bottega di quartiere si abbassa definitivamente, non assistiamo soltanto alla fine di un’attività economica: a spegnersi è un presidio socioculturale, un punto di riferimento per i residenti e un luogo fondamentale di relazione e sicurezza urbana. Le nostre città stanno attraversando una fase di profonda mutazione strutturale, sospese tra il rischio di una desolante desertificazione commerciale nelle periferie e l'avanzata incontrollata di una monocoltura turistica nei centri storici, con il pericolo concreto di trasformare i nuclei urbani in "piccole Disneyland" prive di vita residenziale quotidiana.

Di fronte a questa duplice minaccia, il territorio toscano e la città di Firenze si trovano oggi al centro di un intenso dibattito politico ed economico. Da un lato vi è l'esigenza amministrativa di applicare blocchi e divieti al proliferare sregolato di nuove attività alimentari e di somministrazione; dall'altro, emerge l'urgenza di fermare l'emorragia dei negozi tradizionali attraverso strumenti di sviluppo attivo.

La tutela del tessuto commerciale fiorentino segna un passaggio d'innovazione regolatoria. Il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato una delibera che proroga ed estende fino al novembre 2029 il divieto di apertura di nuove attività alimentari e di somministrazione in strade e piazze situate all'esterno dell'area UNESCO. Il provvedimento, nato su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini, consolida l'intesa siglata tra l'Amministrazione comunale e le principali organizzazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato).

La misura amplia il perimetro delle restrizioni integrando cinque nuove zone strategiche della città:

Quartiere 4: Piazza Batoni e Piazza dell'Isolotto ;

; Quartiere 5: Piazza Dalmazia e il tratto di via Corridoni compreso tra piazza Dalmazia e via Carlo Bini (inserito tramite auto-emendamento dell'assessore Vicini);

compreso tra piazza Dalmazia e via Carlo Bini (inserito tramite auto-emendamento dell'assessore Vicini); Quartiere 2: Via Pacinotti.

Questi nuovi blocchi si sommano alle conferme delle limitazioni già sperimentate da due anni in altre arterie esterne al centro storico: via Gioberti (da piazza Beccaria compresa), via Pisana (nel tratto tra Porta San Frediano e piazza Pier Vettori) e via Senese (tra piazzale di Porta Romana compreso e via San Damiano). Restano inoltre pienamente operativi i blocchi già attivi in tutta l'area UNESCO e nelle decine di vie ad alta pressione.

L'approccio dell'amministrazione mira ad estendere le tutele anche ai quartieri residenziali e periurbani, per arginare lo svuotamento funzionale dei servizi essenziali a supporto degli abitanti.

"Gli obiettivi sono la tutela della vivibilità di Firenze, la diversificazione economica nel nostro tessuto commerciale, oltre alla salvaguardia delle esigenze dei residenti che hanno bisogno di negozi di prossimità che potrebbero essere messi a rischio dall’apertura di nuove attività alimentari." — Jacopo Vicini, Assessore allo Sviluppo economico e al Turismo del Comune di Firenze

Le statistiche recenti del settore descrivono una contrazione strutturale che investe con forza l'intero sistema distributivo, sia a livello nazionale che regionale:

-14,3%: la flessione dei negozi di vicinato registrata su scala nazionale dal 2012 ad oggi.

7.149 attività: le botteghe di prossimità scomparse in Toscana nell'arco dell'ultimo decennio.

Oltre 3.300 attività perse: la contrazione netta subita dalla rete commerciale toscana negli ultimi sei anni, a cui si associa una perdita di valore economico stimata in quasi 500 milioni di euro.

La comprensione del fenomeno richiede un'analisi distinta delle cause generatrici. Anche in Consiglio regionale, Lorenzo Falchi (AVS) ha evidenziato che l'intero comparto soffre per la contrazione del potere d'acquisto delle famiglie e per la pressione competitiva esercitata dai grandi centri commerciali e dalle piattaforme globali di e-commerce.

Dall'altro lato opera l'impatto specifico del turismo di massa. Come rilevato dalla capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, l'espansione esponenziale dei flussi turistici dagli anni Duemila ha innescato una profonda trasformazione funzionale nei centri storici. Le attività rivolte alle esigenze quotidiane dei residenti sono state progressivamente soppiantate da format d'offerta tarati esclusivamente sui visitatori — prima fra tutte la ristorazione —, privando i quartieri della loro dimensione residenziale e riducendoli a scenari turistici privi di servizi comunitari.

L'impiego del divieto amministrativo come principale strumento di pianificazione solleva un intenso dibattito tra gli addetti ai lavori e le forze politiche, facendo emergere dubbi sull'efficacia a lungo termine delle sole misure restrittive.

Tornando in Consiglio comunale, la capogruppo di Firenze Democratica, Cecilia Del Re, ha criticato l'estensione del blocco al 2029 sottolineando l'assenza di un'istruttoria conoscitiva puntuale e di indicatori capaci di misurare gli impatti reali dei divieti già applicati. Senza un monitoraggio analitico sulle cessazioni e sulle nuove aperture, l'intervento rischia di configurarsi come una risposta "palliativa" o viziata da "presentismo": una scelta che blocca la situazione esistente senza però innescare processi di qualificazione o di rinnovo del tessuto economico.

Sotto il profilo delle garanzie economiche, il capogruppo comunale del M5S, Lorenzo Masi, ha richiamato il quadro dell'Articolo 41 della Costituzione e gli orientamenti di AGCM, Commissione Europea e OCSE. Masi ha evidenziato come una concorrenza aperta rappresenti una leva per la qualità, l'innovazione e la calibrazione dei prezzi a vantaggio dei consumatori. Di conseguenza, le azioni di salvaguardia del commercio di vicinato non dovrebbero tradursi in barriere burocratiche generalizzate che impediscono l'ingresso di nuovi attori virtuosi: "La tutela delle attività tradizionali non può tradursi automaticamente in nuove barriere all’ingresso di altre imprese... La vera sfida non è impedire l’apertura di nuove attività, ma creare le condizioni affinché il commercio di vicinato possa continuare a vivere, innovarsi e competere."

Un'ulteriore obiezione di natura tecnico-giuridica è stata sollevata da Alberto Locchi, capogruppo di Forza Italia, che ha evidenziato come i blocchi indistinti all'intero settore alimentare non riescano a separare le attività di qualità da quelle che generano criticità urbane. Richiamando il quadro normativo, Locchi ha osservato che, in virtù della nuova legge varata dal Governo, il Comune avrebbe potuto circoscrivere le limitazioni a specifiche tipologie commerciali problematiche — come i minimarket associati al degrado —, superando i vecchi vincoli giurisprudenziali per colpire i modelli di business lesivi del decoro senza penalizzare la nuova imprenditoria di qualità.

Parallelamente alle politiche contenitive locali, sta prendendo forma una risposta strategica di respiro nazionale attraverso la proposta di legge quadro di iniziativa popolare ideata da Confesercenti e guidata dal presidente nazionale Nico Gronchi, intitolata "Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità". L'iniziativa ha raccolto un consenso trasversale sul territorio:

Sono state depositate 60.433 firme, oltrepassando ampiamente la quota minima di 50.000 prescritta dalla Costituzione.

Il progetto ha incassato l'adesione formale di 239 tra istituzioni e amministratori locali (tra cui 50 sindaci e 4 presidenti di Regione).

Il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una mozione di sostegno all'iniziativa, promossa da Brenda Barnini (PD, presidente della Commissione Sviluppo Economico) e sottoscritta da Chiara La Porta (FdI, presidente della Commissione deindustrializzazione), con il supporto attivo dei capigruppo Simone Bezzini (PD), Francesco Casini (Casa Riformista), Lorenzo Falchi (AVS) e Irene Galletti (M5S).

Il sostegno unanime delle forze politiche regionali si inserisce nella visione della "Toscana Diffusa" richiamata da Simone Bezzini. L'obiettivo è estendere gli strumenti di protezione economica oltre i grandi centri d'arte, contrastando il declino sociodemografico ed economico delle aree interne e dei piccoli comuni periferici, dove la chiusura dell'ultima bottega azzera del tutto i servizi di cittadinanza.

Il dispositivo centrale della proposta normativa è l'istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro). Attraverso questo meccanismo, le Regioni e le Province autonome avranno il potere di perimetrare specifiche aree urbane o periurbane caratterizzate da processi di rarefazione commerciale. All'interno delle ZESpro, le micro e piccole imprese di vicinato potranno usufruire di agevolazioni fiscali (calibrate nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato), contributi finanziari dedicati e procedure amministrative semplificate volte a riattivare i locali sfitto-vuoti.

"Difendere il commercio di prossimità significa tutelare il lavoro, le imprese, le filiere locali e la qualità dell'offerta commerciale, ma anche contrastare lo svuotamento dei centri abitati e preservare quei presidi di servizi e relazioni che rendono vivi i nostri territori" dichiara Brenda Barnini, Presidente della Commissione Sviluppo Economico del Consiglio Regionale della Toscana.

La transizione da un modello puramente vincolistico a un sistema di politiche attive richiede l'attivazione di leve gestionali, finanziarie e partecipative più articolate.

Come sottolineato nei passaggi critici dell'analisi di Cecilia Del Re, le amministrazioni comunali dispongono già di facoltà d'intervento previste dal quadro normativo. L'Articolo 110 della Legge Regionale sul Commercio della Toscana conferisce ai Comuni il potere di attivare non soltanto misure limitative, ma veri e propri percorsi promozionali e di sostegno economico alle attività di vicinato. La scelta di fare ricorso quasi esclusivo alla leva del divieto rischia di sottoutilizzare le risorse di incentivo già previste dalla legge regionale.

Sul piano operativo, le analisi di settore evidenziano la necessità di riqualificare i Centri Commerciali Naturali. I CCN devono evolvere da meri soggetti coordinatori di eventi di strada a veri e propri co-protagonisti della programmazione commerciale di quartiere, adeguando la propria struttura gestionale ai requisiti previsti per l'accesso ai finanziamenti regionali.

In parallelo, occorre prevedere sostegni economici diretti, esenzioni o riduzioni sui tributi locali (a partire dalla TARI) ed erogazioni di ristori specifici per gli esercizi penalizzati dai cantieri delle grandi infrastrutture di trasporto urbano, come evidenziato da Lorenzo Masi in riferimento alle perdite subite dalle attività situate lungo i tracciati della tramvia fiorentina.

Infine, sul piano del metodo amministrativo, emerge l'esigenza di superare le consultazioni verticistiche limitate ai soli Presidenti di Quartiere. Per calibrare le politiche commerciali sull'effettiva struttura dei bisogni locali, appare indispensabile il coinvolgimento sistematico delle Commissioni competenti dei Consigli di Quartiere. Nell'ultima delibera fiorentina, soltanto il Quartiere 2 ha sottoposto il testo al passaggio preventivo in Commissione, mentre negli altri quartieri il dibattito istruttorio interno non è stato attivato prima di definire i blocchi quinquennali al 2029.

La salvaguardia del commercio di vicinato rappresenta una condizione imprescindibile per garantire la sostenibilità sociale, economica e relazionale dei nostri territori. Tuttavia, l'esperienza sul campo dimostra che la sola regolamentazione ostativa rischia di produrre un congelamento dell'esistente senza generare nuove opportunità di sviluppo.

Per preservare l'identità dei quartieri occorre integrare i vincoli urbanistici con architetture di supporto attivo: l'approvazione delle ZESpro, la piena attuazione degli strumenti promozionali come l'Articolo 110 della legge regionale toscana, il rilancio strategico dei Centri Commerciali Naturali e politiche fiscali compensate per chi affronta le trasformazioni urbane.