Dimenticate per un attimo le solite code sotto il sole davanti ai musei affollati: l'autunno italiano ha trovato il suo nuovo ritmo e si tinge dei sfumati toni del verde smeraldo. Il modo di viaggiare nel nostro Paese sta attraversando una metamorfosi profonda. Sempre più turisti, italiani e internazionali, scelgono di allontanarsi dalle rotte tradizionali per ricongiungersi con la natura, la memoria rurale e i piaceri autentici della tavola.
In questo scenario, l'oleoturismo svela la nuova e affascinante frontiera del viaggio esperienziale. Andare per frantoi non significa solo degustare un olio extravergine d'eccellenza, ma vivere un’immersione profonda tra paesaggi millenari, tradizioni contadine e uno stile di vita orientato al benessere assoluto.
Il cibo e l'olio non sono più semplici "contorni" di una vacanza, ma il vero motore che spinge a mettere in moto l'auto o a prenotare un volo. A confermarlo con numeri imponenti è l'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di commercio di ISNART-Unioncamere: il settore enogastronomico genera oltre 103 milioni di presenze turistiche stimate all'anno.
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Ma c'è un dettaglio fondamentale che trasforma questi flussi in una risorsa economica straordinaria per le comunità locali: chi viaggia per gusto ha una capacità di spesa decisamente più alta della media. La spesa media giornaliera a destinazione per il turista enogastronomico tocca infatti i 115 euro a persona (al netto dei costi di viaggio e alloggio), staccando nettamente i 102 euro della media generale registrata nell'estate 2026. Scegliere l'oro verde e la buona tavola significa quindi innescare un circuito virtuoso ad alto valore aggiunto per i piccoli produttori e le imprese del territorio.
Se c'è un elemento capace di suscitare autentico stupore nei viaggiatori di tutto il mondo, è la straordinaria ricchezza genetica dell'olivicoltura italiana. Il nostro Paese vanta infatti un primato internazionale assoluto: sono state censite oltre 500 cultivar di piante d'olivo, un mosaico unico di varietà che regala a ogni valle e ogni collina una sfumatura di sapore irripetibile.
A custodire ed esaltare questo patrimonio c'è la rete nazionale delle Città dell'Olio, impegnata a trasformare la cultura agricola in un'opportunità di sviluppo sostenibile. Come sottolinea con efficacia Roberto Ciappi, coordinatore regionale Città dell'Olio Toscana e sindaco di San Casciano in Val di Pesa: "Qualità del prodotto e bellezza del paesaggio si incontrano, creano uno straordinario dialogo in Toscana, motore di sviluppo della produzione olivicola in Italia e nel mondo."
Dove si concentrano le preferenze degli "escursionisti dell'olio"? A tracciare la mappa è il 2° Rapporto sul Turismo dell’Olio (promosso da Città dell’Olio, Coldiretti e Unaprol, con la cura scientifica di Roberta Garibaldi). La Toscana si conferma regina incontrastata della scena, conquistando la medaglia d'oro come prima destinazione oleoturistica d'Italia con il 30% delle preferenze complessive, forte di ben 78 comuni aderenti sulla rete di circa 580 soci nazionali.
Identificare l'oleoturista moderno significa raccontare un viaggiatore curioso, attento e amante del slow living. Se dall'estero spiccano le presenze dal Nord Europa e dagli Stati Uniti, il turismo di prossimità è trainato da coppie, gruppi di amici e famiglie provenienti soprattutto dal Centro e Nord Italia. Per loro, l'oliva esce dalla bottiglia per diventare un'esperienza viva a 360 gradi:
- Trekking e cammini tra ulivi secolari: passeggiate guidate da professionisti ambientali per respirare l'atmosfera dei frutteti storici.
- Frantoi aperti e filiera viva: visite sul campo nelle aziende agricole per toccare con mano l'arte della frangitura e la nascita dell'olio nuovo.
- Degustazioni sensoriali e picnic nelle ulivete: pranzi all'aperto all'ombra dei rami, abbinati a percorsi guidati per scoprire le proprietà salutistiche dell'oro verde.
Questa dinamica non soddisfa solo i sensi, ma genera un impatto sociale decisivo: porta vita ed economia nei piccoli borghi collinari, contrasta lo spopolamento dell'entroterra e offre una perfetta risposta destagionalizzata al turismo di massa. Stando ai dati ISNART raccolti nell'ambito del Progetto Speciale Mirabilia, ben il 55% dei turisti stranieri indica la cucina italiana come il motivo chiave che fa pendere la bilancia a favore di un viaggio in Italia.
L'esplosione dell'oleoturismo ci dimostra che il viaggio contemporaneo non è più una semplice raccolta di cartoline, ma un intreccio autentico di persone, paesaggi, frantoi e saperi antichi che si rinnovano. L'olio extravergine d'oliva si conferma così il grande narratore dell'identità italiana, capace di unire l'eccellenza del gusto alla tutela dei nostri borghi più preziosi.