Dimenticate per un attimo le solite code sotto il sole davanti ai musei affollati: l'autunno italiano ha trovato il suo nuovo ritmo e si tinge dei sfumati toni del verde smeraldo. Il modo di viaggiare nel nostro Paese sta attraversando una metamorfosi profonda. Sempre più turisti, italiani e internazionali, scelgono di allontanarsi dalle rotte tradizionali per ricongiungersi con la natura, la memoria rurale e i piaceri autentici della tavola.

In questo scenario, l'oleoturismo svela la nuova e affascinante frontiera del viaggio esperienziale. Andare per frantoi non significa solo degustare un olio extravergine d'eccellenza, ma vivere un’immersione profonda tra paesaggi millenari, tradizioni contadine e uno stile di vita orientato al benessere assoluto.

Il cibo e l'olio non sono più semplici "contorni" di una vacanza, ma il vero motore che spinge a mettere in moto l'auto o a prenotare un volo. A confermarlo con numeri imponenti è l'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di commercio di ISNART-Unioncamere: il settore enogastronomico genera oltre 103 milioni di presenze turistiche stimate all'anno.

Approfondimenti Oleoturismo in Toscana oltre la tavola

Ma c'è un dettaglio fondamentale che trasforma questi flussi in una risorsa economica straordinaria per le comunità locali: chi viaggia per gusto ha una capacità di spesa decisamente più alta della media. La spesa media giornaliera a destinazione per il turista enogastronomico tocca infatti i 115 euro a persona (al netto dei costi di viaggio e alloggio), staccando nettamente i 102 euro della media generale registrata nell'estate 2026. Scegliere l'oro verde e la buona tavola significa quindi innescare un circuito virtuoso ad alto valore aggiunto per i piccoli produttori e le imprese del territorio.

Se c'è un elemento capace di suscitare autentico stupore nei viaggiatori di tutto il mondo, è la straordinaria ricchezza genetica dell'olivicoltura italiana. Il nostro Paese vanta infatti un primato internazionale assoluto: sono state censite oltre 500 cultivar di piante d'olivo, un mosaico unico di varietà che regala a ogni valle e ogni collina una sfumatura di sapore irripetibile.

A custodire ed esaltare questo patrimonio c'è la rete nazionale delle Città dell'Olio, impegnata a trasformare la cultura agricola in un'opportunità di sviluppo sostenibile. Come sottolinea con efficacia Roberto Ciappi, coordinatore regionale Città dell'Olio Toscana e sindaco di San Casciano in Val di Pesa: "Qualità del prodotto e bellezza del paesaggio si incontrano, creano uno straordinario dialogo in Toscana, motore di sviluppo della produzione olivicola in Italia e nel mondo."

Dove si concentrano le preferenze degli "escursionisti dell'olio"? A tracciare la mappa è il 2° Rapporto sul Turismo dell’Olio (promosso da Città dell’Olio, Coldiretti e Unaprol, con la cura scientifica di Roberta Garibaldi). La Toscana si conferma regina incontrastata della scena, conquistando la medaglia d'oro come prima destinazione oleoturistica d'Italia con il 30% delle preferenze complessive, forte di ben 78 comuni aderenti sulla rete di circa 580 soci nazionali.

Identificare l'oleoturista moderno significa raccontare un viaggiatore curioso, attento e amante del slow living. Se dall'estero spiccano le presenze dal Nord Europa e dagli Stati Uniti, il turismo di prossimità è trainato da coppie, gruppi di amici e famiglie provenienti soprattutto dal Centro e Nord Italia. Per loro, l'oliva esce dalla bottiglia per diventare un'esperienza viva a 360 gradi:

Trekking e cammini tra ulivi secolari : passeggiate guidate da professionisti ambientali per respirare l'atmosfera dei frutteti storici.

passeggiate guidate da professionisti ambientali per respirare l'atmosfera dei frutteti storici. Frantoi aperti e filiera viva : visite sul campo nelle aziende agricole per toccare con mano l'arte della frangitura e la nascita dell'olio nuovo.

visite sul campo nelle aziende agricole per toccare con mano l'arte della frangitura e la nascita dell'olio nuovo. Degustazioni sensoriali e picnic nelle ulivete: pranzi all'aperto all'ombra dei rami, abbinati a percorsi guidati per scoprire le proprietà salutistiche dell'oro verde.

Questa dinamica non soddisfa solo i sensi, ma genera un impatto sociale decisivo: porta vita ed economia nei piccoli borghi collinari, contrasta lo spopolamento dell'entroterra e offre una perfetta risposta destagionalizzata al turismo di massa. Stando ai dati ISNART raccolti nell'ambito del Progetto Speciale Mirabilia, ben il 55% dei turisti stranieri indica la cucina italiana come il motivo chiave che fa pendere la bilancia a favore di un viaggio in Italia.

L'esplosione dell'oleoturismo ci dimostra che il viaggio contemporaneo non è più una semplice raccolta di cartoline, ma un intreccio autentico di persone, paesaggi, frantoi e saperi antichi che si rinnovano. L'olio extravergine d'oliva si conferma così il grande narratore dell'identità italiana, capace di unire l'eccellenza del gusto alla tutela dei nostri borghi più preziosi.