La Polizia rivolge un saluto speciale a Kinder, il Labrador Chocolate della Polizia di Stato in forza alla Questura di Firenze.

La sua vita è stata breve ma intensa. Formatosi al corso cinofili antiesplosivo di Ladispoli insieme al suo conduttore Roberto, è diventato un'unità cinofila distinguendosi subito per le sue grandi doti.

Dal gennaio 2026 erano in servizio alla Squadra Cinofili di Firenze, una squadra affiatata e inseparabile.

Insieme hanno svolto tanti servizi, tra cui quello alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 a Livigno, con un intervento anche per un allarme bomba.

Forte, sereno e infallibile sul lavoro, Kinder era soprattutto un amico fedele e la mascotte della squadra, amato da tutti per la sua dolcezza.

"Buon ponte piccolo Kinder e un abbraccio a Roberto da tutta la Polizia di Stato fiorentina".