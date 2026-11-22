La Polizia rivolge un saluto speciale a Kinder, il Labrador Chocolate della Polizia di Stato in forza alla Questura di Firenze.
La sua vita è stata breve ma intensa. Formatosi al corso cinofili antiesplosivo di Ladispoli insieme al suo conduttore Roberto, è diventato un'unità cinofila distinguendosi subito per le sue grandi doti.
Dal gennaio 2026 erano in servizio alla Squadra Cinofili di Firenze, una squadra affiatata e inseparabile.
Insieme hanno svolto tanti servizi, tra cui quello alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 a Livigno, con un intervento anche per un allarme bomba.
Forte, sereno e infallibile sul lavoro, Kinder era soprattutto un amico fedele e la mascotte della squadra, amato da tutti per la sua dolcezza.
"Buon ponte piccolo Kinder e un abbraccio a Roberto da tutta la Polizia di Stato fiorentina".