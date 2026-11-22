È quanto ha affermato il professor Vincenzo Musacchio durante la lezione inaugurale del suo corso di Strategie di lotta alla criminalità organizzata transnazionale presso il RIACS di Newark, negli Stati Uniti. Immaginate il boss mafioso stereotipato con Borsalino in testa, abito gessato a doppiopetto, atteggiamento spavaldo per le strade di New York. Ora cancellate questa immagine perché appartiene ormai a una rappresentazione superata della criminalità organizzata. Le mafie contemporanee non hanno più bisogno di ricorrere alla violenza visibile per consolidare il proprio potere. Hanno progressivamente ampliato i propri interessi oltre l’edilizia e le estorsioni di quartiere, orientandosi verso mercati più redditizi, difficili da individuare e privi di confini geografici.

Le nuove mafie sono organizzazioni transnazionali ibride, capaci di combinare corruzione, tecnologia e flessibilità operativa. La loro attività si svolge spesso in modo silenzioso e discreto. Questa trasformazione non è avvenuta all’improvviso, ma oggi ne osserviamo gli sviluppi più complessi e preoccupanti. Le organizzazioni criminali contemporanee adottano, per alcuni aspetti, pratiche proprie delle multinazionali tecnologiche: investono in Startup FinTech, operano sui mercati delle criptovalute e possono avvalersi di competenze informatiche altamente specializzate. L’attenzione delle forze dell’ordine spesso si concentra sulle piazze dello spaccio tradizionale, mentre una parte dei flussi illeciti si muove attraverso blockchain e strumenti digitali che possono ostacolare i controlli antiriciclaggio. In questo contesto, il trasferimento di ingenti somme può avvenire in pochi secondi, senza il ricorso al trasporto fisico di denaro contante.

Una delle innovazioni più rilevanti è l’adozione di modelli “as-a-service”. Le organizzazioni criminali, infatti, non gestiscono necessariamente in prima persona ogni fase delle attività illecite in quanto possono mettere a disposizione di altri gruppi competenze, infrastrutture e servizi di protezione digitale. Dal traffico di dati sensibili al riciclaggio automatizzato, anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale generativa, le mafie possono agire come fornitori di servizi criminali difficili da individuare. Sfruttano le lacune normative legate alla globalizzazione e la lentezza delle procedure istituzionali per operare con una rapidità che supera spesso quella dei sistemi di controllo.

Uno degli aspetti più sofisticati di queste organizzazioni è la capacità di mimetizzarsi. I loro esponenti possono conoscere le lingue straniere, frequentare ambienti finanziari internazionali e investire in fondi speculativi. Nei casi più complessi, possono inoltre ricorrere a campagne aggressive di gestione della reputazione online e a reti di bot per ostacolare la visibilità delle inchieste giornalistiche, sommergendole di contenuti manipolativi. Il consenso non viene più ricercato soltanto attraverso la paura fisica, ma anche mediante forme di dipendenza economica. Le organizzazioni criminali possono presentarsi come un sostegno per imprese in difficoltà finanziaria, offrendo prestiti rapidi e apparentemente legali, per poi acquisire gradualmente il controllo delle attività con strumenti di pressione finanziaria.

Questa evoluzione deve suscitare particolare attenzione perchè la criminalità organizzata può essere meno visibile rispetto al passato, ma non per questo meno pericolosa o influente. Non sempre ricorre ad attentati clamorosi capaci di scuotere l’opinione pubblica e attirare l’attenzione dei media. Più spesso, agisce sottotraccia e cerca di infiltrarsi nei programmi di aiuti economici, nei fondi destinati alla transizione ecologica e nelle piattaforme di commercio elettronico. Anche le scelte quotidiane di consumo e di utilizzo dei servizi finanziari richiedono consapevolezza, quindi, affidarsi a piattaforme opache o compiere transazioni senza verificarne l’affidabilità può contribuire, seppure inconsapevolmente, a sostenere circuiti economici illeciti.

Contrastare le nuove mafie richiede un’evoluzione parallela delle competenze culturali, tecnologiche e istituzionali. Se gli Stati e la società civile continueranno a utilizzare strumenti concepiti per le forme criminali del secolo scorso, rischieranno di non riuscire a rispondere efficacemente alle minacce attuali. La prima linea di difesa è la consapevolezza digitale. Occorre comprendere che il crimine organizzato non si presenta più soltanto nella figura del boss che incute timore, ma può celarsi dietro l’apparenza rispettabile di un politico, di un banchiere o di un finanziere d’affari.