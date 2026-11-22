Nel panorama degli studi sul Novecento italiano e sulla storia politico-istituzionale toscana, la pubblicazione della biografia di Stefano Bisi, Olga Monsani 1891-1983. Una vita per la libertà e l’emancipazione femminile (Betti Editrice), rappresenta un evento storiografico di rilievo. Frutto di uno spoglio archivistico rigoroso e dell'esame di fonti documentarie finora inesplorate, il lavoro di Bisi adempie alla funzione di colmare un vuoto durato per decenni.

Il volume restituisce alla storiografia il profilo intellettuale e operativo di una figura (10 maggio 1891 – 4 settembre 1983) la cui traiettoria biografica ha attraversato gli snodi cruciali del Novecento: dal primo conflitto mondiale alla nascita del movimento emancipazionista, dall'opposizione precoce allo squadrismo alla militanza clandestina azionista, sino alla magistratura di transizione post-bellica e alla leadership delle reti sovranazionali per i diritti civili delle donne.

L'operazione storiografica condotta da Bisi permette di ridiscutere i canoni consolidati della memoria pubblica del secondo dopoguerra, mettendo in luce le ragioni profonde della marginalizzazione patita dalla Monsani:

Superamento della storiografia egemonica : Per oltre un trentennio, la narrazione della Resistenza fiorentina e la costruzione del pantheon repubblicano sono state largamente determinate dall'egemonia culturale e politica del Partito Comunista Italiano. Tale impostazione, privilegiando un'iconografia partigiana d'impronta "rossa" e incentrata sulle brigate di campagna o sui GAP urbani, ha finito per condannare all'ombra le figure dell'antifascismo liberale, azionista e democratico-radicale. Olga Monsani — inserita a pieno titolo nella rete salveminiana, in Giustizia e Libertà e poi nel Partito d'Azione — non risultava inscrivibile in questa grammatica celebrativa, scontando così una prolungata e ingiustificata eclissi.

Per oltre un trentennio, la narrazione della Resistenza fiorentina e la costruzione del pantheon repubblicano sono state largamente determinate dall'egemonia culturale e politica del Partito Comunista Italiano. Antifascismo pre-1943 : La figura della Monsani porta con sé una sorta di "peccato originale" di carattere storiografico: l'intransigenza di un'adesione all'antifascismo maturata già negli anni Ventisette. La sua precoce e militante opposizione al regime durante la fase della sua stabilizzazione dittatoriale crea una forte tensione interpretativa nei confronti della memoria di quanti giunsero alla scelta resistenziale soltanto dopo il crollo del 25 luglio o l'armistizio dell'8 settembre 1943, avendo trascorso il ventennio in una condizione di passività, indifferenza o formale adesione alle istituzioni fasciste.

La figura della porta con sé una sorta di "peccato originale" di carattere storiografico: l'intransigenza di un'adesione all'antifascismo maturata già negli anni Ventisette. Capitale relazionale: Durante la Prima Guerra Mondiale, la Monsani operò come infermiera della Croce Rossa, ottenendo la Medaglia d'argento al merito di guerra per l'assistenza prestata ai mutilati e agli invalidi. Successivamente, la sua direzione per quasi un quindicennio dell'Ufficio comunale di assistenza agli orfani di guerra le consentì di strutturare un'ampia ed eterogenea rete di stima e credito sociale nell'intera società fiorentina. Questo capitale relazionale, maturato in contesti assistenziali e istituzionali anche vicini agli ambienti reducistici, rappresentò la risorsa logistica ed empatica fondamentale che Olga avrebbe capitalizzato negli anni dell'occupazione nazifascista, convertendo le entrature filantropiche in una capillare ed efficace rete di intelligence clandestina.

L'integrazione tra l'alta qualificazione formativa e un precocissimo radicamento sociale nella Firenze degli anni Dieci e Venti fornì le basi su cui Olga Monsani avrebbe innestato la propria affermazione professionale e la sua irremovibile consapevolezza civile.

Nel panorama sociale dell'Italia degli anni Venti, l'ingresso delle donne nelle professioni liberali costituì una sfida aperta alla struttura patriarcale e giuridica del Paese. Per Olga Monsani, il conseguimento dell'indipendenza professionale non rappresentò un fatto privato, ma la premessa indispensabile per l'esercizio della cittadinanza politica. La padronanza del diritto e l'autonomia economica divennero gli strumenti con cui tradurre il rigore etico in azione pubblica e contrastare l'arbitrio del regime incipiente.

La matrice concettuale di tale percorso risale al 1917 quando la Monsani, ventiseienne, partecipò a Firenze alla fondazione dell'Associazione Divulgatrice Donne Italiane assieme a figure centrali della cultura politica dell'epoca, quali Gina Lombroso Ferrero e Amelia Pincherle Rosselli. In un contesto storico in cui le donne erano prive dei diritti politici fondamentali, l'associazione promosse la piena integrazione femminile nella produzione scientifica, sociale e filosofica. La frequentazione degli ambienti intellettuali dei Ferrero e dei Rosselli saldò inscindibilmente nell'esperienza della giovane Olga la causa dell'emancipazione femminile con la difesa delle libertà democratiche e il rifiuto del nascente fascismo.

Questa postura civile trovò la sua prova del fuoco durante la drammatica "Notte dell'Apocalisse" fiorentina (3-5 ottobre 1925), scatenata dallo squadrismo fascista a seguito dell'uccisione di Giovanni Luporini durante l'assalto alla casa del massone e commercialista Napoleone Bandinelli. Di fronte agli assassinii di Giovanni Becciolini, Gustavo Console e Gaetano Pilati, Olga — che lavorava nello studio legale con Ilario Tarchiani e collaborava alla diffusione clandestina di Non Mollare — scelse di non rimanere spettatrice.

Sfidando la devastazione delle strade cittadine, la Monsani penetrò nello studio per prelevare ed epurare i fascicoli d'affari del Bandinelli e altri documenti altamente sensibili, tra cui cambiali intestate a influenti esponenti squadristi. Tale azione rivela un precoce nesso tra la competenza forense e l'intelligence operativa: la messa in sicurezza del patrimonio informativo e contabile dello studio si configurò come una vera e propria operazione di contrasto per via peritale e legale ai tentativi di sciacallaggio e di estorsione del banditismo di Stato.

Il 4 ottobre Olga gestì la telefonata cifrata di Bandinelli rifugiatosi a Calenzano e la mattina del 5 ottobre — approfittando dell'allentamento della vigilanza stradale dovuto ai funerali solenni di Luporini — si recò con l'avvocato Dino Lattes alla Villa Digerini-Nuti. Lì i due persuasero il fuggiasco a non rientrare a Firenze e ne coordinarono l'esfiltrazione in automobile verso la stazione di Montale Agliana, indirizzandolo verso Piacenza, Genova e infine Roma.

Il significato profondo di quel gesto fu affidato dalla stessa Monsani a una memorabile lettera inviata a Gaetano Salvemini il 27 dicembre 1955. La sua affermazione — "Non mi riuscì di stare a casa quella sera e più tardi uscii" — assunse il valore concettuale di un manifesto etico contro l'assuefazione alla violenza politica. Nel 1928, questo profilo morale trovò riscontro nel conseguimento del primato professionale: al concorso da procuratore legale, in una prova che vedeva solo 4 donne su 104 candidati totali, Olga Monsani si classificò al primo posto assoluto, infrangendo il monopolio maschile dell'avvocatura fiorentina.

La rigida coerenza etica dimostrata dalla Monsani negli anni successivi — sancita dal rifiuto esplicito di iscriversi al PNF e dalla conseguente estromissione dalla direzione dell'Ufficio orfani di guerra e dai ruoli pubblici — segnò l'inevitabile rottura con l'ordinamento fascista e il naturale approdo alla lotta clandestina.

Nello studio della guerra di Liberazione, la storiografia più avvertita ha ormai superato l'interpretazione rigidamente militarista e patriarcale, evidenziando come la tenuta e l'efficacia delle azioni armate dipendessero dall'infrastruttura logistica e informativa. Entrata a 52 anni nella divisione partigiana Giustizia e Libertà all'indomani dell'8 settembre 1943, Olga Monsani assunse responsabilità di vertice all'interno del Servizio "I" (informazioni), la struttura clandestina d'intelligence collegata all'emittente alleata Radio CoRa.

Operando in una cellula d'ombra integrata da Francesco Pardi, Adina Tenca, Vincenzo Fumia e Max Boris, la Monsani fece del proprio studio legale in città il centro motore e logistico della cospirazione fiorentina. L'operatività del servizio da lei coordinato si articolò su cinque direttrici strategiche:

Costruzione e direzione delle reti informative: Strutturazione di un sistema capillare di informatori su scala cittadina e provinciale, volto alla raccolta, alla verifica e all'incrocio tempestivo delle notizie d'interesse militare. Prevenzione dei rastrellamenti ed esfiltrazione: Acquisizione preventiva dei piani repressivi nazifascisti e diramazione di allerte immediate a partigiani, ebrei, renitenti ed ex prigionieri alleati, consentendo loro di sottrarsi alla cattura e alla deportazione. Individuazione dei depositi e logistica delle armi: Mappatura accurata dei depositi bellici tedeschi e organizzazione del rischioso trasporto di armi e munizioni nel centro urbano, eseguito anche in regime di blocco stradale. Controspionaggio e neutralizzazione degli infiltrati: Identificazione diretta e smascheramento di una spia penetrata nelle file di Giustizia e Libertà, azione che evitò la distruzione dell'intera rete cospirativa. Soccorso umanitario e assistenza sanitaria: Reinvestimento delle competenze di ex infermiera della Croce Rossa nel primo soccorso, nel ricovero clandestino e nel sostentamento finanziario di perseguitati razziali, ricercati politici e combattenti feriti.

Il valore militare e organizzativo di questo lavoro trovò riscontro nel rapporto redatto a Liberazione avvenuta dal capitano Giuliano "Nelson" Calcini, figura chiave di Radio CoRa. Nel documento ufficiale, Calcini definì il servizio reso da Olga Monsani "superiore ad ogni elogio", descrivendola come punto di riferimento morale e operativo capace di affrontare le missioni più rischiose (tra cui tre denunce formali a suo carico e tentativi d'arresto da parte della Banda Carità, evitati grazie a tempestive fughe).

Il drammatico contesto in cui maturò la relazione di Calcini trova evidenza nella tragica fine di compagne di lotta come Maria Enriques Agnoletti, archivista e militante cristiano-sociale, arrestata e fucilata a Cercina nel giugno 1944: un evento che conferma come il giudizio del comando di Radio CoRa non fosse una generica concessione retorica, bensì la fredda e precisa misurazione del valore operativo espresso in un ambiente a letalità estrema.

L'invisibile ma determinante tessitura informativa intessuta dalla Monsani garantì la preparazione logistica dell'insurrezione promossa dal Comitato Toscano di Liberazione Nazionale nell'agosto del 1944, ponendo le basi per l'immediata transizione verso la riorganizzazione democratica e giudiziaria delle istituzioni cittadine.

Per Olga Monsani, il giorno della Liberazione non rappresentò il ripiegamento nella sfera privata, ma l'avvio della traduzione istituzionale dei principi resistenziali. La transizione dalla lotta di Liberazione alla ricostruzione democratica si configurò come il prolungamento naturale della sua visione della cittadinanza e del diritto.

Nel 1945, il Procuratore della Repubblica Salvi chiamò la Monsani a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero presso le Corti d'assise straordinarie di Firenze, istituite per giudicare i reati di collaborazionismo e i crimini nazifascisti. La scelta cadde su di lei in virtù dei severi requisiti richiesti dal nuovo ordinamento: "illibata condotta morale", "ineccepibili precedenti politici" e "provata capacità giuridica". In questo ruolo, la professionista già perseguitata dalla dittatura divenne l'organo dell'accusa in nome del nuovo Stato repubblicano in formazione, coniugando il rigore del legista alla legittimità etica dell'antifascista.

La sua attività nel dopoguerra si svolse attraverso una serie di tappe fondamentali nella sfera politica, civile e internazionale:

Ottobre 1945 : Partecipazione attiva al congresso regionale toscano del Partito d'Azione a Firenze, accanto a personalità di primo piano della cultura azionista quali Piero e Franco Calamandrei, Vittorio Foa, Ernesto Codignola, Enzo Enriques Agnoletti ed Emilio Lussu .

Partecipazione attiva al congresso regionale toscano del Partito d'Azione a Firenze, accanto a personalità di primo piano della cultura azionista quali . 23 Ottobre 1945 : Discorso inaugurale del primo congresso nazionale dell'Unione Donne Italiane (UDI), pronunciato da Olga Monsani dinanzi alla folla radunata in Piazza della Signoria: un momento dal valore altamente simbolico che distava vent'anni esatti dalle devastazioni squadriste viste dalla sua finestra nell'ottobre 1925.

Discorso inaugurale del primo congresso nazionale dell'Unione Donne Italiane (UDI), pronunciato da dinanzi alla folla radunata in Piazza della Signoria: un momento dal valore altamente simbolico che distava vent'anni esatti dalle devastazioni squadriste viste dalla sua finestra nell'ottobre 1925. 1946 : Candidatura nelle liste del Partito d'Azione per l'Assemblea Costituente nella circoscrizione toscana, coronamento della lunga battaglia per il diritto di elettorato attivo e passivo delle donne.

Candidatura nelle liste del Partito d'Azione per l'Assemblea Costituente nella circoscrizione toscana, coronamento della lunga battaglia per il diritto di elettorato attivo e passivo delle donne. 12 Maggio 1949 : Fondazione del Soroptimist Club Firenze (insieme a Nannetta Del Vivo, Luisa Becherucci, Filli Levasti, Ludovica Niccolini e Maria Bianca Viviani Della Robbia ), assumendone la guida e strutturando una rete di professioniste autonome.

Fondazione del ), assumendone la guida e strutturando una rete di professioniste autonome. 15-16 Gennaio 1950 : Partecipazione, come delegata di Firenze, allo storico incontro delle rappresentanti dei club di Bologna, Milano, Firenze e Roma svoltosi a Milano presso l'atelier di alta moda di Jole Veneziani in via Montenapoleone 8. La nascita dell'Unione Nazionale Italiana del Soroptimist e l'elezione della Monsani a Gouverneur in quella sede assunsero un chiaro significato politico: l'occupazione di uno spazio tradizionalmente legato all'eleganza femminile venne sovvertita e trasformata in luogo di leadership civile e organizzativa autonoma, infrangendo le convenzioni patriarcali dell'Italia degli anni Cinquanta.

Partecipazione, come delegata di Firenze, allo storico incontro delle rappresentanti dei club di Bologna, Milano, Firenze e Roma svoltosi a Milano presso l'atelier di alta moda di 8. 1950-1951 : Promozione e presidenza della sezione fiorentina della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, mirata al sostegno giuridico ed economico delle donne lavoratrici.

Promozione e presidenza della sezione fiorentina della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, mirata al sostegno giuridico ed economico delle donne lavoratrici. 1952-1954 : Elezione alla Presidenza della Federazione Europea del Soroptimist (dopo esserne stata Vicepresidente nel biennio 1951-1952), traguardo che proiettò una giurista della neonata Repubblica ai vertici dell'associazionismo professionale continentale.

Elezione alla Presidenza della (dopo esserne stata Vicepresidente nel biennio 1951-1952), traguardo che proiettò una giurista della neonata Repubblica ai vertici dell'associazionismo professionale continentale. 1956-1960 : Presidenza del Comitato delle Nazioni Unite all'interno della Soroptimist International Association (dopo aver fatto parte del Comitato Statuti e del Consiglio d'Amministrazione tra il 1954 e il 1958).

Presidenza del Comitato delle Nazioni Unite all'interno della (dopo aver fatto parte del Comitato Statuti e del Consiglio d'Amministrazione tra il 1954 e il 1958). Dal 1958: Presidenza del Circolo di Cultura Fratelli Rosselli a Firenze, interpretata come impegno rigoroso nella custodia e trasmissione dell'eredità azionista e salveminiana.

La parabola biografica di Olga Monsani, dai tribunali della giustizia di transizione ai consessi internazionali delle Nazioni Unite, testimonia la continuità strategica di un pensiero che ha inteso la competenza forense come strumento permanente di garanzia e di democrazia.

L'opera di ricostruzione storiografica condotta da Stefano Bisi offre un contributo essenziale alla comprensione della storia civile fiorentina e italiana. Attraverso una narrazione rigorosamente ancorata alle fonti, il volume ricompone la complessità di una vita in cui il rigore giuridico, l'impegno assistenziale, la lotta clandestina e la diplomazia associativa si integrano in un'unica visione dell'esistenza. Il percorso di Olga Monsani dimostra come la libertà non sia mai stata concepita dall'antifascismo azionista come una prerogativa individuale o un privilegio di ceto, bensì come un dovere civico inderogabile, da esercitare mediante l'alta qualificazione professionale, la responsabilità personale e l'intransigenza contro ogni deriva autoritaria.

La profonda organicità di questo insegnamento si riflette tanto nel Premio Olga Monsani — istituito dal Soroptimist Club Firenze dal 1984 al 2000 per sostenere le giovani laureate in giurisprudenza, ideale passaggio di testimone professionale — quanto nella solitudine della sua sepoltura nel cimitero fiorentino di Trespiano (colombaro 42, sezione 1/bis levante). Restituire il profilo di Olga Monsani alla storia repubblicana significa riconoscere che l'edificio democratico è stato costruito anche da figure capaci di operare scelte di rottura etica e politica prima ancora che l'azione divenisse maggioritaria.

In questa prospettiva, la cifra più autentica dell'eredità morale di Olga Monsani rimane racchiusa nel ricordo di quella notte d'autunno del 1925 quando, di fronte al dilagare del terrore squadrista e alla devastazione della convivenza civile, fissò la regola etica di una vita intera: "Non mi riuscì di stare a casa quella sera e più tardi uscii".