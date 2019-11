Paniere delle Eccellenze Ant: ecco tutte le aziende che lo sostengono

Ci avviciniamo al periodo natalizio: un modo per sostenere l’assistenza specialistica, domiciliare e gratuita ai malati di tumore. Offerta minima 20 euro

Torna per il terzo anno consecutivo per le Feste, oltre alle tradizionali strenne e alle stelle di Natale, il prodotto solidale pensato da Fondazione ANT per celebrare la ricchissima tradizione enogastronomica toscana e realizzato grazie alla generosità di numerose aziende locali. Il Paniere delle Eccellenze è il progetto grazie al quale ANT ha messo in rete il tessuto economico e sociale della regione: si tratta infatti di un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali (vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e tanto altro ancora), di esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore e uno strumento per l’educazione alla corretta alimentazione. L'attenzione per l'enogastronomia è portata avanti da quattro anni in collaborazione con Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti tipici del territorio.

Con una donazione minima di 20 € sarà possibile portare a casa e regalare il Paniere delle Eccellenze toscane –graziose borsine in juta confezionate con 4 prodotti tipici del territorio - e sostenere quindi il progetto di assistenza medica-specialistica domiciliare che ANT offre gratuitamente in regione dal 1995 attraverso un’équipe sanitaria composta da medici, infermieri, psicologi e nutrizionisti. In oltre 20 anni di attività, grazie alla generosità delle donazioni di privati e aziende, ANT in Toscana ha potuto portare cure specialistiche a casa di oltre 6.700 persone malate di tumore e offrire alla cittadinanza migliaia di visite di prevenzione oncologica gratuita.



"Questa iniziativa che ANT ripete ogni anno, e che abbina il tema della salute e della solidarietà a quello del cibo buono e sano - è il commento dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi -, ha sempre incontrato l'interesse dei cittadini toscani, che hanno risposto ogni volta con grande generosità. Sono sicura che sarà così anche quest'anno. Da tanti anni ANT affianca la Regione in un settore così importante come l'assistenza ai malati di tumore. Ringrazio l'associazione per questa preziosa collaborazione, e invito i toscani ad acquistare il paniere delle eccellenze, con i prodotti delle nostre terre".



"Anche quest'anno, terza edizione dell'iniziativa, la Regione conferma il proprio sostegno- ha dichiarato l’assessoreregionale ad attività produttive, commercio e turismo Stefano Ciuoffo -. E lo fa ancora una volta pensando al lavoro, svolto in maniera volontaria, di tante persone al servizio di altrettante famiglie, per conto di associazioni come ANT. Ecco, alla gravosità di questo impegno, ci permettiamo di aggiungere un piccolo sostegno raccontando e valorizzando un altro lavoro, quello delle tante aziende che hanno aderito al progetto con i loro prodotti e le loro eccellenze. A questa unione di forze adesso occorre il contributo più importante, quello di tutti coloro che acquisteranno il paniere".

“Per il terzo anno, in occasione del Natale, ci facciamo promotori di questo progetto all’apparenza semplice ma portatore di un grande valore solidale perché sancisce l’alleanza tra aziende, cittadini e non profit a favore di chi è in difficoltà – commenta Simone Martini, delegato fiorentino di ANT – Partecipare con i propri prodotti al Paniere delle Eccellenze o sceglierlo come omaggio natalizio, significa dare un contributo alla qualità della vita di tanti altri cittadini che, grazie ad ANT, potranno ricevere cure specialistiche domiciliari o controlli gratuiti per la diagnosi precoce di diverse patologie. Combattere l’indifferenza verso il dolore e assicurare la salute e il benessere per tutti a tutte le età è la missione di ANT e dei nostri sostenitori. “

“Abbiamo raccolto il meglio della tradizione enogastronomica toscana in questo contenitore solidale, un regalo speciale da mettere sotto l'albero, che arricchisce la nostra proposta natalizia – commenta Mariagrazia Menconi, delegata ANT di Massa-Carrara e Lucca – In questo modo vogliamo ricordarci di dare significato al periodo delle Festività, trasformando il dono in un gesto di solidarietà per chi è malato, rendendo le cure domiciliari ai pazienti oncologici una realtà per sempre più persone.”

Il Paniere delle Eccellenze realizzato in 1200 pezzi, è disponibile presso le delegazioni di Firenze, Prato e Massa Carrara (www.ant.it)

Su prenotazione inviando una mail a delegazione.firenze@ant.it

Gli appuntamenti dove sarà possibile trovare il Paniere delle Eccellenze, insieme a tante altre splendide idee regalo :

- Firenze: Charity for ANT Merc’ANT di Natale, 6-7-8 Dicembre, Villa Arrivabene, piazza Leon Battista Alberti 1/A.

- Prato: Charity for ANT, Merc’ANT di Natale,6- 7-8 Dicembre, Spazio Valentini, via Ricasoli 6 Prato

- Massa: Charity for ANT, Merc’ANT di Natale, 8-24 Dicembre, presso il Charity Point , viale Eugenio Chiesa 42 Massa

Con il patrocinio di:

Regione Toscana, Vetrina Toscana, Provincia di Siena, Provincia di Grosseto, Comune di Firenze, Comune di Arezzo, Comune di Pistoia, Comune di Prato, Comune di Pisa, Comune di Pistoia, Comune di Massa, Comune di Lucca, Comune di Siena , Comune di Grosseto.

Degli enti: Coldiretti, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti.

In collaborazione con Vetrina Toscana

Fondazione ANT ringrazia le istituzioni, tutte le aziende e i professionisti che hanno reso possibile la realizzazione del Paniere delle Eccellenze. In particolare: Zona Cash & Carry, scatolificio Lasco, Bluefactor, Litografiaip, Gabirele Bellini.