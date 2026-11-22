Tutti conoscono il Brunello come un’icona globale capace di sedurre i palati di ogni continente, ma pochi sanno cosa si celi davvero dietro le quinte della sua 35ª edizione di Benvenuto Brunello (in scena dal 19 al 23 novembre 2026).

Questa manifestazione è ben più di una prestigiosa anteprima per presentare i nuovi millesimi a giornalisti, critici e appassionati. È il momento in cui l'alta enologia incontra la tutela del paesaggio, il design d'autore, la formazione internazionale di altissimo livello e una raffinata cultura gastronomica.

Contrariamente all'immaginario comune che descrive le grandi denominazioni come distese ininterrotte di filari, la geografia agricola di Montalcino nasconde un dato: su una superficie comunale complessiva di circa 31.000 ettari, la vigna ne copre appena il 15%.

Approfondimenti La rivelazione della nuova annata del Brunello di Montalcino

Il restante 85% è un meraviglioso e intatto mosaico naturale e agricolo. Questo patrimonio è composto da boschi secolari, oliveti, pascoli e seminativi da cui nascono altre eccellenze artigianali: olio extravergine d'oliva, formaggi tipici, miele, zafferano e pregiati tartufi.

Questa straordinaria biodiversità trova una celebrazione perfetta in appuntamenti dedicati sul territorio, come le serate organizzate dalla Fattoria dei Barbi (22 e 23 novembre) presso la Taverna dei Barbi. Accolti nel calore della sala principale dominata da un grande camino centrale acceso in puro stile casolare toscano, gli ospiti possono degustare i grandi vini affiancati all'olio EVO del Frantoio di Montalcino, ai formaggi del Caseificio dei Barbi e ai tartufi dei Tartufai di Montalcino.

L'edizione 2026 evidenzia uno straordinario dialogo tra il mondo del vino e l'eccellenza del design industriale italiano. Quest'anno è Vespa, il leggendario scooter del Gruppo Piaggio, a firmare la piastrella celebrativa della vendemmia 2022, creata sotto la direzione del Design Director Marco Lambri e svelata per la tradizionale posa sulla parete del Palazzo Comunale (Costa del Municipio).

La contaminazione culturale ed economica trova la sua massima espressione nel talk "Made in Italy: costruire valore nel tempo | identità, reputazione, attrattività" (sabato 21 novembre presso il Teatro degli Astrusi), moderato da Luciano Ferraro, Vicedirettore del Corriere della Sera. Alla presenza istituzionale del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del Sottosegretario alla presidenza Bernard Dika, il dibattito unisce quattro pilastri fondamentali del saper fare nazionale:

Settore Vinicolo : Giacomo Bartolommei, Presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino.

: Settore Agroalimentare DOP: Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Settore Oreficeria e Gioielleria: Maria Cristina Squarcialupi, Presidente di UNOAERRE Industries Spa e Federorafi.

Settore Automotive e Design: Chiara Tognotti, Head of Accessories & Merchandising del Gruppo Piaggio.

Il Tempio del Brunello si conferma il cuore pulsante dell'approfondimento tecnico con tre seminari di altissimo profilo guidati da autorevoli comunicatori e Master of Wine:

Jimmy Smith

Con la masterclass "Brunello & Rosso: oltre l'annata", il celebre wine educator britannico guida i partecipanti attraverso la degustazione guidata di otto vini, esplorando l'evoluzione temporale e la molteplicità espressiva del territorio al di là del singolo millesimo.

Cristina Mercuri MW

Nella sessione "La piramide del Brunello: Tre espressioni dell'eccellenza di Montalcino", la Master of Wine analizza la scala qualitativa della denominazione degustando nove etichette delle annate 2021, 2020 e 2019, illustrando il passaggio interpretativo dall'Annata alla Vigna fino alla complessità della Riserva.

Gabriele Gorelli MW

Il primo Master of Wine italiano conduce l'incontro riservato "Brunello di Montalcino: questione di carattere", prendendo in esame dieci vini simbolo dei millesimi 2020 e 2021 attraverso il modello Brunello Forma. Tra le etichette selezionate da Gorelli per decodificare l'interazione tra clima e terroir figura anche La Fuga Brunello di Montalcino DOCG 2021 della tenuta di Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute.

Le degustazioni all'interno del Chiostro di Sant'Agostino vedono la partecipazione di 116 cantine e accolgono circa cento tra critici, giornalisti e buyer internazionali. La mappa delle presenze conferma l'incredibile proiezione globale di Montalcino, che supera i confini dei mercati tradizionali.

Mercato / Area Paesi Partecipanti o Tappe Nord America Stati Uniti (primo mercato di sbocco), Canada; tappa promozionale a New York (583 Park Avenue, 23 febbraio 2027) Europa Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Norvegia, Polonia, Paesi Bassi, Danimarca, Francia; tappa promozionale a Londra (The Swiss Church, evento il 26 novembre con trasferta dal 25 novembre) Asia Giappone, Cina, Taiwan, Corea del Sud Sud America Brasile Africa Kenya

Durante i banchi d'assaggio (walk-around tasting), produttori e appassionati scoprono i nuovi millesimi pronti al debutto sul mercato a gennaio: Brunello di Montalcino 2022, Riserva 2021 e Rosso di Montalcino 2025 (accanto a Moscadello e Sant'Antimo).

A rappresentare l'apice di questa qualità è la Tenuta La Fuga della famiglia Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute. Con la sua bella dimora in pietra immersa nei vigneti e affacciata sui paesaggi iconici della Val d'Orcia, la tenuta ha vissuto un ruolo da protagonista assoluta: non solo selezionata nella Masterclass del MW Gabriele Gorelli con il Brunello 2021, ma al centro di un vero e proprio trionfo critico sulle principali guide e riviste internazionali:

Guida Vinibuoni d’Italia 2027 : ha assegnato il massimo riconoscimento "La Corona" a La Fuga Brunello di Montalcino DOCG 2021 (inserito tra i candidati per la top 300 finale) e 4 stelle al Rosso di Montalcino DOC 2024.

: ha assegnato il massimo riconoscimento "La Corona" a La Fuga Brunello di Montalcino DOCG 2021 (inserito tra i candidati per la top 300 finale) e 4 stelle al Rosso di Montalcino DOC 2024. Guida AIS Vitae 2027 : ha conferito 94 punti a Le Due Sorelle Riserva 2020 e 91 punti a La Fuga Brunello 2021.

: ha conferito 94 punti a Le Due Sorelle Riserva 2020 e 91 punti a La Fuga Brunello 2021. Falstaff : ha premiato con 95 punti Le Due Sorelle Riserva 2020 e 92 punti La Fuga Brunello 2021.

: ha premiato con 95 punti Le Due Sorelle Riserva 2020 e 92 punti La Fuga Brunello 2021. Wine Enthusiast : ha assegnato 94 punti a La Fuga Brunello 2021, inserendolo nella Best of Year Issue Buying Guide.

: ha assegnato 94 punti a La Fuga Brunello 2021, inserendolo nella Best of Year Issue Buying Guide. The WineHunter Award 2026 : la commissione del Merano Wine Festival ha attribuito il premio GOLD (>93 punti) a La Fuga Brunello 2021.

: la commissione del Merano Wine Festival ha attribuito il premio GOLD (>93 punti) a La Fuga Brunello 2021. Decanter UK : ha valutato con 92 punti Le Due Sorelle Riserva 2020.

: ha valutato con 92 punti Le Due Sorelle Riserva 2020. James Suckling: ha assegnato 92 punti sia a Le Due Sorelle Riserva 2020 sia a La Fuga Brunello 2021.

La 35ª edizione di Benvenuto Brunello dimostra chiaramente perché Montalcino continui a fare scuola nel panorama vinicolo mondiale. Il vero punto di forza di questo territorio risiede nella straordinaria capacità di fare sistema: unire l'eccellenza vitivinicola alla salvaguardia di un ecosistema agricolo vario e incontaminato, integrando la narrazione del vino con i linguaggi del grande design Made in Italy e con una formazione tecnica rigorosa di respiro globale.