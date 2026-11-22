La 35ª edizione di Benvenuto Brunello (in scena dal 19 al 23 novembre 2026 nello scenografico borgo senese) celebra il debutto ufficiale del Brunello di Montalcino 2022 e della Riserva 2021. In un'epoca segnata da picchi termici inediti e siccità prolungate, uno dei territori più prestigiosi al mondo si trova dinnanzi al grande dilemma dell'enologia contemporanea: come si può salvaguardare la freschezza, la tensione acida e la finezza espressiva del Sangiovese senza snaturare la vocazione di un territorio iconico? E in che modo una denominazione storica può continuare ad elevare la propria reputazione sui mercati internazionali?

La risposta di Montalcino non risiede nella difesa passiva della tradizione, bensì in una straordinaria reattività agronomica e sistemica. Dalle pendenze estreme dei vigneti d'alta quota agli archivi genetici custodi di biotipi secolari, fino alle collaborazioni strategiche con i giganti del Made in Italy, la denominazione dimostra una vitalità fuori dal comune. Un'analisi approfondita delle ultime novità rivela tendenze inaspettate capaci di riscrivere il futuro del grande rosso toscano nel bicchiere.

Con l'incalzare del riscaldamento globale, la geografia viticola di Montalcino sta ridefinendo i propri punti di forza: l'altitudine e le esposizioni più fresche si trasformano in risorse strategiche imprescindibili. Emblematico è il caso della tenuta Carpineto in località Rogarelli, situata nella zona di Forteto del Drago, uno degli insediamenti più alti e panoramici della denominazione. Qui si trova il Vigneto Paradiso, un cru posizionato a ben 502 metri s.l.m., caratterizzato da una pendenza che supera il 30% e da una delicata esposizione a nord.

Il segreto di questo terroir risiede nella sua complessa matrice pedologica: un suolo di origine sedimentaria con un importante scheletro di galestro adagiato sotto accumulazioni argillose di epoca pliocenica. In combinazione con la pendenza scoscesa e la costante ventilazione, questa combinazione geologica e microclimatica assicura marcate escursioni termiche tra il giorno e la notte. L'enologa e produttrice Caterina Sacchet, che firma i vini Carpineto insieme ad Antonio Michael Zaccheo, sottolinea come queste caratteristiche consentano maturazioni lente e prolungate, portando a vendemmie tardive — spesso le ultime in assoluto ad essere effettuate sull'intero territorio montalcinese — che preservano una straordinaria verve acida e una spiccata mineralità.

Nelle parole di Caterina Sacchet, il Brunello 2022 si rivela già alla vista con un rosso intenso e vivace, che schiude al naso profumi vividi di frutti rossi ed un palato bilanciato, di grande eleganza e con un significativo potenziale di invecchiamento. La Riserva 2021, frutto esclusivo del Vigneto Paradiso, esprime invece un profilo denso e persistente di frutti rossi maturi sfumati da veli vanigliati, sostenuto da una struttura decisa, profonda e armoniosa. A suggellare l'eccezionalità di questo microclima estremo interviene un dettaglio naturalistico unico:

“La freschezza di questo territorio alto e scosceso è testimoniata dal fatto che in larghi tratti del vigneto sotto i filari cresce addirittura il muschio, caratteristica questa da vigneto ‘di montagna’, se così possiamo dire” dichiara Antonio Michael Zaccheo.

Nel quadrante sud-orientale della denominazione, a Castelnuovo dell'Abate, la tenuta Poggio di Sotto dimostra come la risposta alle annate torride risieda nell'inestimabile ricchezza della biodiversità intrinseca del vigneto. Il 2022 è stato contrassegnato da mesi estivi con temperature massime stabilmente sopra i 35 °C e una prolungata assenza di precipitazioni. A salvare l'equilibrio della pianta è stato l'autentico patrimonio vegetale custodito dall'azienda: vigneti con un'età media di 25 anni situati tra i 200 e i 400 metri di altitudine su terreni poveri ed ossossi di calcare e argilla, dove convivono in totale armonia ben 182 biotipi differenti di Sangiovese censiti.

Questo "archivio genetico vivente" garantisce risposte fisiologiche differenziate allo stress idrico. La gestione agronomica della tenuta ha assecondato la natura attraverso mirati diradamenti anticipati e una vendemmia precoce per preservare l'acidità, prima che le provvidenziali piogge di inizio agosto consentissero alle viti di riequilibrarsi. In cantina, la materia prima è stata lavorata con tecniche tradizionali d'eccellenza: fermentazioni in tini di legno e cemento scandite da delicate estrazioni tramite rimontaggi all'aria e macerazioni molto prolungate. L'affinamento di 36 mesi in grandi botti di rovere da 30 ettolitri, culminato con l'imbottigliamento nel giugno 2026, ha regalato un Brunello 2022 di incredibile dinamismo sensoriale. Il sorso si distingue per vividi richiami di agrume rosso e note floreali, screziati da affascinanti sfumature balsamiche ed echi ematici, supportati da tannini cesellati e da una vibrante tensione acida.

«Il Brunello 2022 è il risultato di un lavoro attento e costante in vigna, che ha saputo interpretare le condizioni della stagione e accompagnare le uve verso una maturazione equilibrata. In un’annata caratterizzata da temperature elevate e da una prolungata assenza di precipitazioni, la gestione agronomica, il monitoraggio continuo del vigneto e la selezione delle uve hanno avuto un ruolo determinante» afferma Leonardo Berti.

L'eccellenza vitivinicola di Montalcino dimostra la capacità di superare l'autoreferenzialità per farsi promotrice di una visione sistemica del Made in Italy sui mercati mondiali. Durante il talk "Made in Italy: costruire valore nel tempo. Identità, reputazione e attrattività", che si svolgerà al Teatro degli Astrusi e moderato da Luciano Ferraro (vicedirettore del Corriere della Sera), il Consorzio del Brunello riunirà le eccellenze del "saper fare" nazionale per definire strategie comuni di posizionamento e tutela reputazionale.

Il dialogo tra settori apparentemente distanti — dall'enologia all'agroalimentare di tutela, dall'alta oreficeria fino all'industrial design dei motori — ha riaffermato che il valore dell'identità risiede nella maestria artigianale e nella capacità di fare rete. Simbolo tangibile di questo legame interdisciplinare è la piastrella celebrativa della vendemmia 2026, firmata da Vespa, icona globale dello stile italiano, e ideata da Marco Lambri, Design Director di Piaggio Group.

Settore Leader / Ente Coinvolto Vino / Brunello di Montalcino Giacomo Bartolommei (Presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino) Agroalimentare Nicola Bertinelli (Presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano DOP) Oreficeria Maria Cristina Squarcialupi (Presidente di UNOAERRE Industries Spa e Federorafi) Design & Motori Chiara Tognotti (Head of Accessories & Merchandising di Piaggio Group)

L'edizione 2026 di Benvenuto Brunello si distingue per l'adozione di un approccio metodologico rigoroso e codificato, concepito per dotare la critica e i mercati globali di precisi strumenti di lettura organolettica. Elemento cardine della manifestazione è l'applicazione di Brunello Forma, l'innovativo protocollo analitico di proprietà del Consorzio — prima esperienza del genere in Italia — utilizzato dal Master of Wine Gabriele Gorelli per guidare la lettura delle sfumature stilistiche e del carattere dei millesimi 2020 e 2021.

Contemporaneamente, il racconto della denominazione si articola su fondamenta strutturali ben definite, sintetizzate dalla Master of Wine Cristina Mercuri attraverso l'efficace modello interpretativo della "Piramide del Brunello":

L'Annata : rappresenta la chiave di lettura d'accesso, traducendo nel bicchiere la tipicità del vitigno e l'impronta climatica dello specifico millesimo.

: rappresenta la chiave di lettura d'accesso, traducendo nel bicchiere la tipicità del vitigno e l'impronta climatica dello specifico millesimo. La Vigna : esprime la caratterizzazione micro-territoriale, elevando la singolarità del cru, la composizione pedologica e il connubio tra suolo e microclima.

: esprime la caratterizzazione micro-territoriale, elevando la singolarità del cru, la composizione pedologica e il connubio tra suolo e microclima. La Riserva: costituisce il vertice della piramide qualitativa, dove il tempo lungo, la struttura monumentale e la complessità evolutiva raggiungono la massima sintesi espressiva.

La capacità di Montalcino di dominare il panorama enologico globale risiede nella sua duplice anima: una solida aderenza al terroir d'altitudine e alla biodiversità del Sangiovese da un lato, ed una spinta cosmopolita dall'altro. Questo modello virtuoso di promozione integrata si proietta immediatamente sui mercati chiave internazionali con le tappe estere di Benvenuto Brunello London presso The Swiss Church (26 novembre 2026) e Benvenuto Brunello New York nella prestigiosa cornice di 583 Park Avenue (23 febbraio 2027).