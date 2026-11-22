In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Toscana risponde con una mobilitazione capillare, rigorosa e corale. Dalle grandi piazze metropolitane ai circoli di provincia, un'articolata rete istituzionale e associativa si attiva per affermare un principio irrinunciabile: la lotta alla violenza di genere non si limita all'emergenza, ma richiede una trasformazione culturale profonda e, soprattutto, l'emancipazione concreta delle donne.

In questa prospettiva, le politiche pubbliche regionali individuano nell'indipendenza economica il primo, fondamentale baluardo di autodeterminazione e sicurezza. Attraverso la programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, la Regione Toscana ha destinato 372,4 milioni di euro – pari al 34% dell'intera dotazione finanziaria del Programma – a interventi mirati per l'occupazione, la conciliazione dei tempi di vita e l'inclusione sociale. Ad oggi, le risorse già impegnate sfiorano il 69% del totale (257 milioni di euro), con un impatto reale che ha raggiunto oltre 480 mila donne, rappresentando più del 53% dei beneficiari complessivi dei fondi europei sul territorio.

Come evidenziato dalle valutazioni regionali, le risorse del FSE+ si articolano su tre direttrici strategiche:

Inclusione sociale e conciliazione (228,5 milioni di euro): ambito in cui spicca la misura "Nidi Gratis", che ha mobilitato 146 milioni di euro garantendo l'azzeramento delle rette per circa 14 mila famiglie all'anno (con ISEE fino a 40 mila euro), sollevando le donne da un carico di cura che spesso ne limita la libertà professionale. A questo si affiancano i servizi di supporto socio-sanitario per la non autosufficienza, che hanno assistito circa 9 mila persone e i rispettivi nuclei familiari.

Istruzione e formazione (92,9 milioni di euro): con azioni volte ad abbattere il divario di genere nelle materie scientifiche e tecnologiche, tra cui l'erogazione di oltre 3.000 borse di studio STEM a studentesse universitarie.

Sostegno all'occupazione femminile (51,1 milioni di euro): percorsi personalizzati nei Centri per l'Impiego che hanno già orientato 24.625 donne, incentivi all'assunzione che hanno sostenuto 1.675 nuove occupate (con un impegno di 11 milioni), formazione per 658 professioniste sulla certificazione della parità di genere e l'introduzione di piani di welfare aziendale ed orari flessibili (112 progetti già finanziati e un nuovo avviso da 5 milioni per il 2026-2027 esteso anche a libere professioniste e lavoratrici autonome).

L'autonomia economica, tuttavia, deve integrarsi con la prontezza delle reti di protezione sociale. Lungo tutta la regione resta centrale la promozione continuativa del 1522, il numero unico nazionale pubblico, gratuito e attivo 24 ore su 24 per il sostegno alle vittime di violenza e stalking.

È proprio questo intreccio tra politiche macro-economiche di emancipazione e presenza capillare nei territori che dà forma alle iniziative locali: nei circoli Arci e Auser della Val di Bisenzio, negli spazi occupati dell'ex carcere delle Murate a Firenze, fino alle sale civiche dell'Empolese e dell'Aretino, la cultura diviene presidio di libertà e laboratorio di cittadinanza attiva.

Nella Val di Bisenzio, la risposta della comunità civile prende forma attorno alla rassegna culturale "Senza chiedere permesso – Voci, canti per la libertà delle donne", promossa dal Comune di Vaiano insieme al Tavolo Pari Opportunità, al Centro Antiviolenza "La Nara" di Prato, all'Arci e alla Sartoria Vaiano di Auser.

L'iniziativa combina l'espressione artistica con un sostegno materiale concreto: le serate di spettacolo nei circoli storici del territorio saranno affiancate da apericene il cui ricavato verrà interamente devoluto al Centro Antiviolenza "La Nara" di Prato. Nel corso del 2026, la struttura ha già registrato 526 accessi di donne in cerca di aiuto, a fronte dei 539 presi in carico nell'intero 2025. Un dato rilevante che, come chiarisce la responsabile del centro Francesca Ranaldi, non deve indurre allo spavento: "I numeri rappresentano donne che prendono consapevolezza e scelgono di mettersi in sicurezza, proteggendo anche i propri bambini".

Due elementi simbolici caratterizzeranno ogni tappa del percorso: l'allestimento di una sedia rossa affiancata da una sciarpa illuminata e la sostituzione del consueto minuto di raccoglimento con un "minuto di suono" (un applauso liberatorio o un accordo musicale collettivo) per riaffermare la presenza e la voce delle donne nello spazio pubblico.

Calendario degli Appuntamenti in Val di Bisenzio:

Domenica 15 Novembre (ore 21.00) – Circolo Arci La Spola d’Oro della Briglia : Spettacolo-concerto "Libera" con la cantautrice Marta La Noce (già vincitrice del Meeting Music Contest e opening act del tour italiano di LP) e la performer e scrittrice Cecilia Lavatore. La serata intreccia sonorità blues ed electro-pop a monologhi dedicati a figure di rottura: dalla partigiana Luciana Romoli alla nuotatrice siriana Yusra Mardini , fino a Franca Rame. Evento preceduto da apericena con raccolta fondi.

: Spettacolo-concerto "Libera" con la cantautrice Marta La Noce (già vincitrice del Meeting Music Contest e opening act del tour italiano di LP) e la performer e scrittrice Cecilia Lavatore. La serata intreccia sonorità blues ed electro-pop a monologhi dedicati a figure di rottura: dalla alla nuotatrice siriana , fino a Franca Rame. Giovedì 19 Novembre (ore 21.00) – Circolo di Sofignano : Incontro "Un'altra dimensione d'amore: una madre imperfetta", con Letizia Magnolfi e Margherita Cavaciocchi . Attraverso la proiezione di sequenze del film La prima cosa bella di Paolo Virzì e l'esecuzione di brani dal vivo, si aprirà un dibattito sulle pressioni e sulle aspettative sociali che gravano sulle donne.

: Incontro "Un'altra dimensione d'amore: una madre imperfetta", con . Attraverso la proiezione di sequenze del film La prima cosa bella di e l'esecuzione di brani dal vivo, si aprirà un dibattito sulle pressioni e sulle aspettative sociali che gravano sulle donne. Domenica 22 Novembre (ore 17.30) – Circolo di Schignano : Concerto del Coro Femina diretto da Lisa Kant dal titolo "Io armi non ne ho", viaggio musicale tra rock e canzone d'autore che fa del canto corale un momento di solidarietà di genere.

: dal titolo "Io armi non ne ho", viaggio musicale tra rock e canzone d'autore che fa del canto corale un momento di solidarietà di genere. Lunedì 23 Novembre (ore 17.30) – Sala polivalente L. Baldini di Vaiano : Tavola rotonda "Voci di donne contro la violenza". Accanto all'assessora alle Pari Opportunità Chiara Martini e a Francesca Ranaldi (CAV La Nara ), la comunità accoglierà la testimonianza diretta di Elena Amato , sorella di Elisa Amato , la giovane donna uccisa dall'ex compagno a Prato nel maggio 2018. Un momento di verità storica e testimonianza civile per non decontestualizzare le ferite del territorio. Intermezzi musicali di Federica Rapezzi e Marzia Marconi ; a seguire merenda condivisa.

: Tavola rotonda "Voci di donne contro la violenza". Accanto (CAV ), la comunità accoglierà la testimonianza diretta di , sorella di , la giovane donna uccisa dall'ex compagno a Prato nel maggio 2018. Un momento di verità storica e testimonianza civile per non decontestualizzare le ferite del territorio. Venerdì 27 Novembre (ore 21.00) – Circolo Arci G. Rossi di Vaiano: Spettacolo teatrale "Di Franca in Franca – La comicità è donna" con Isadora Dellavalle, Alessandra Cavalli e Carmine D'Aria. Un omaggio all'intelligenza satirica di Franca Rame e Franca Valeri, dimostrazione di come l'ironia possa scardinare pregiudizi e narrazioni patriarcali.

Il capoluogo toscano articola la sua mobilitazione su due grandi assi: la riflessione politica e culturale negli spazi recuperati dell'ex carcere delle Murate e il lavoro di decostruzione degli stereotipi nei luoghi della vita quotidiana del quartiere Oltrarno.

Festival "ZERO T // Siamo Fuori norma" (13 Novembre - 13 Dicembre)

Presso la Casa delle Donne di Firenze (Via delle Vecchie Carceri 8, ex Murate) – spazio civico autofinanziato che riunisce venti realtà associative cittadine – si tiene la terza edizione del Festival ZERO T, intitolata "Siamo Fuori norma". Per l'intero mese, le sale del complesso e la Biblioteca Piera Palandri (dedicata alla memoria dell'attivista antifascista e pacifista) ospiteranno la mostra fotografica Donne in Movimento di Luca Hosseini – dieci ritratti parlanti di attivistə locali – unitamente a laboratori, assemblee e dibattiti:

Venerdì 13 Novembre (ore 15.30-18.30): Laboratorio esperienziale "Esperimento di altro genere", percorso pratico tra corpo, parola e uso dello spazio a cura di Associazione Co-Cò e attivistə della Casa.

Sabato 14 Novembre: "Giornata fuori norma" (mattina/pomeriggio), tavolo programmatico e di confronto nazionale tra le varie Case delle Donne d'Italia su pace e intersezionalità; alle ore 18.00 , dibattito "Oltre la norma dello sguardo. Genealogie, lotte e voci dei femminismi musulmani" a partire dal volume Femministe Musulmane (Ed. Astarte), con la prof.ssa Renata Pepicelli, Anita Paolicchi, Pegah Zohouri e Ikram El Idrissi Sbai.

, dibattito "Oltre la norma dello sguardo. a partire dal volume Femministe Musulmane (Ed. Astarte), con la prof.ssa Renata Pepicelli, Anita Paolicchi, Pegah Zohouri e Ikram El Idrissi Sbai. Domenica 15 Novembre (ore 11.00) : Presentazione del saggio "Il diritto internazionale è carta straccia" (Edizioni Laterza) con l'autrice e docente di Diritto Internazionale dell'Ateneo fiorentino Micaela Frulli, in dialogo con Isabella Mancini. Un'analisi sulla tenuta delle regole sovranazionali contro la legge del più forte.

: Presentazione del saggio "Il diritto internazionale è carta straccia" (Edizioni Laterza) con l'autrice e docente di Diritto Internazionale dell'Ateneo fiorentino Micaela Frulli, in dialogo con Isabella Mancini. Un'analisi sulla tenuta delle regole sovranazionali contro la legge del più forte. Mercoledì 18 Novembre (ore 19.00) : Book Club laboratoriale sul testo "Girl Will Be Girls" di Emer O'Toole, incentrato sulla performatività di genere e l'infrangimento dei ruoli sociali (a cura di Uniche Ma Plurali Odv).

: Book Club laboratoriale sul testo "Girl Will Be Girls" di Emer O'Toole, incentrato sulla performatività di genere e l'infrangimento dei ruoli sociali (a cura di Uniche Ma Plurali Odv). Venerdì 20 Novembre (ore 17.00) : Workshop per famiglie "DIRITTI in gioco", laboratorio ludico-creativo guidato dalle associazioni Demokrative e Co-Cò Odv.

: Workshop per famiglie "DIRITTI in gioco", laboratorio ludico-creativo guidato dalle associazioni Demokrative e Co-Cò Odv. Sabato 21 Novembre (ore 18.00) : Presentazione della graphic novel "Non può patriarcare per sempre" (Le Plurali) con l'autrice Sted (Stefania Lancia).

: Presentazione della graphic novel "Non può patriarcare per sempre" (Le Plurali) con l'autrice Sted (Stefania Lancia). Domenica 22 Novembre (ore 14.30-17.00) : Giornata di studi e proiezioni "SUPER-TITLE: Unlocking the superpower of women subtitling films for social inclusion", focalizzata sull'accessibilità nel settore audiovisivo (progetto Erasmus+ a cura di CinematograFica, SudTitles e ReFOCUS Media Labs; prenotazioni via mail).

: Giornata di studi e proiezioni "SUPER-TITLE: Unlocking the superpower of women subtitling films for social inclusion", focalizzata sull'accessibilità nel settore audiovisivo (progetto Erasmus+ a cura di CinematograFica, SudTitles e ReFOCUS Media Labs; prenotazioni via mail). Lunedì 23 Novembre (dalle ore 19.00) : Performance e laboratorio "Confondere le stelle: serata di Bibliomanzia", esplorazione divinatoria e letteraria a cura di Azione Gay e Lesbica e Uniche Ma Plurali.

: Performance e laboratorio "Confondere le stelle: serata di Bibliomanzia", esplorazione divinatoria e letteraria a cura di Azione Gay e Lesbica e Uniche Ma Plurali. Martedì 24 Novembre (ore 17.30-19.00) : Incontro "Ma è davvero normale? Violenza ostetrica e corpo femminile" con la dottoressa Sasha Damiani e la filosofa del diritto Lucia Re, coordinate dall'ostetrica Alice Donzelli. Nell'occasione viene presentato lo sportello gratuito di ascolto e supporto gestito dall'associazione La Mia Ostetrica.

: Incontro "Ma è davvero normale? Violenza ostetrica e corpo femminile" con la dottoressa Sasha Damiani e la filosofa del diritto Lucia Re, coordinate dall'ostetrica Alice Donzelli. Giovedì 26 Novembre (ore 10.00-12.00) : Incontro informativo "Le faremo sapere", guida al colloquio di lavoro e alla tutela dei diritti delle lavoratrici promosso da Informadonna del Comune di Firenze con Acisjf e Associazione Olga.

: Incontro informativo "Le faremo sapere", guida al colloquio di lavoro e alla tutela dei diritti delle lavoratrici promosso da Informadonna del Comune di Firenze con Acisjf e Associazione Olga. Venerdì 27 Novembre (ore 17.00) : Visita guidata speciale alla mostra "Artemisia Gentileschi da scoprire" presso il Museo degli Innocenti (curata da Costantino d'Orazio, Cristina Acidini e Sandro Bellesi). Per i partecipanti al Festival ZERO T è previsto un biglietto a prezzo ridotto speciale di 10 euro , previa prenotazione obbligatoria alla mail segreteria@casadelledonnefirenze.it indicando nell'oggetto la dicitura ARTHEMISIA .

: Visita guidata speciale alla mostra "Artemisia Gentileschi da scoprire" presso il Museo degli Innocenti (curata da Costantino d'Orazio, Cristina Acidini e Sandro Bellesi). Sabato 28 Novembre (dalle ore 18.00) : Tavola rotonda "Corpi liberi, generi plurali. Da oggetti a soggetti" con la sociologa Rossella Ghigi e la scrittrice Carlotta Vagnoli.

: Tavola rotonda "Corpi liberi, generi plurali. Da oggetti a soggetti" con la sociologa Rossella Ghigi e la scrittrice Carlotta Vagnoli. Domenica 29 Novembre (ore 11.00-23.00) : Evento ZERO T // Off "Hey Man" presso il Circolo Arci Vie Nuove (Viale Giannotti 13). Tappa fiorentina del percorso promosso dall'associazione Mica Macho per coinvolgere gli uomini nella decostruzione dei modelli patriarcali e della maschilità tossica.

: Evento ZERO T // Off "Hey Man" presso il Circolo Arci Vie Nuove (Viale Giannotti 13). Lunedì 30 Novembre (ore 18.00) : Incontro "Atlante del genere", riflessione scientifica e politica sulle identità non binarie con le dottoresse Alessandra Daphne Fisher e Juska Ristori, insieme ad attiviste di Azione Gay e Lesbica e La Mia Ostetrica.

: Incontro "Atlante del genere", riflessione scientifica e politica sulle identità non binarie con le dottoresse Alessandra Daphne Fisher e Juska Ristori, insieme ad attiviste di Azione Gay e Lesbica e La Mia Ostetrica. Iniziative del Mese di Dicembre : Mercoledì 2 Dicembre (ore 18.00): Talk "Voci fuori dal coro" con Lara Ghiglione (segretaria confederale CGIL nazionale), la docente Francesca Calamita, Isabella Mancini e Santa Nastro (vicedirettrice di Artribune). Venerdì 4 Dicembre (ore 18.00): Dibattito "L'insostenibile leggerezza del consenso nei reati di violenza sessuale", analisi giuridica del DDL sul consenso con l'avvocata Nicoletta Vettori e la psicoterapeuta Cristina Baldi (Progetto Arcobaleno Aps). Giovedì 10 Dicembre (ore 16.30-18.30): Laboratorio "Soldi miei, diritti miei. L'autonomia finanziaria come argine alla violenza" , corso pratico sulla prevenzione della violenza economica e sulla gestione del budget curato da ItaliaHello (info@italiahello.it). Venerdì 11 Dicembre (ore 18.00): Incontro sulla condizione delle donne in Afghanistan "Attraversare la notte", a partire dall'omonimo libro della giornalista Cristiana Cella. Sabato 12 Dicembre (ore 18.00): Presentazione del saggio autobiografico "Diaspora Bastarda" con l'autrice di origini iraniane Marina Misighinejad (a cura di Uniche Ma Plurali e Associazione Co-Cò). Domenica 13 Dicembre (ore 17.30): Inaugurazione della mostra fotografica "FLOTTA DI MARE | FLOTTA DI TERRA", a cura di Mediterranea Saving Humans APS e del collettivo Le Vanvere.

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Mostra "Com'eri vestita?" di Amnesty International (Oltrarno)

Nel cuore storico del quartiere Oltrarno, il mercato coperto di Campagna Amica a Porta San Frediano (Via Pisana 15R) – presidio del cibo filiera corta di Coldiretti – ospita la mostra itinerante di Amnesty International "Com'eri vestita?".

Inaugurazione Ufficiale : Venerdì 13 Novembre alle ore 12.00 , con il taglio del nastro alla presenza di Michela Nieri (Responsabile Donne Coldiretti Toscana), Mirko Dormentoni (Presidente del Quartiere 4 di Firenze) e Salvina Di Gangi (consigliera alle Pari Opportunità del Q4).

: , con il taglio del nastro alla presenza di Michela Nieri (Responsabile Donne Coldiretti Toscana), Mirko Dormentoni (Presidente del Quartiere 4 di Firenze) e Salvina Di Gangi (consigliera alle Pari Opportunità del Q4). Dettagli dell'Installazione: Collocata direttamente tra i banchi dei produttori agricoli, l'esposizione presenta riproduzioni fedeli degli abiti reali (tute sportive, pigiami, jeans, t-shirt) indossati dalle vittime al momento dell'aggressione. L'obiettivo è decostruire l'arcaico e persistente pregiudizio della "vittimizzazione secondaria", che tende a colpevolizzare la donna spostando la responsabilità sulla tenue scusa del vestiario. Durante il periodo espositivo, gli agricoltori distribuiranno al pubblico l'adesivo informativo "Adesso Basta", realizzato in collaborazione con Lucia Bigazzi (Sportello Vanessa) e Maurizio Burgassi (Humanitas Firenze), promuovendo i contatti diretti del 1522.

L'area dell'Empolese Valdelsa risponde alla violenza di genere combinando l'analisi teorica dei linguaggi contemporanei con spazi operativi dedicati alla salute integrale e al lavoro manuale.

Montelupo Fiorentino (MMAB - Montelupo Museo Archivio Biblioteca)

Giovedì 19 Novembre (ore 18.30): Il MMAB ospita la presentazione ufficiale della graphic novel "Non può patriarcare per sempre" (edita da Le Plurali) dell'illustratrice Sted (Stefania Lancia). L'evento, promosso dall'assessorato alle Pari Opportunità guidato da Stefania Fontanelli, analizza i casi di cronaca che hanno segnato il dibattito pubblico – dalla mobilitazione seguita al femminicidio di Giulia Cecchettin alle deposizioni del processo Pelicot in Francia, fino alle sottoculture misogine degli incel.

L'opera offre lo spunto per definire concetti chiave quali la vittimizzazione secondaria (il processo per cui le istituzioni o i media colpevolizzano la vittima di un reato) e la giustizia trasformativa (un modello sanzionatorio e sociale che non si limita alla punizione del singolo reato, ma interviene sui contesti comunitari e strutturali che hanno prodotto la sopraffazione).

Empoli (CNA Impresa Donna & Feeling Nova ETS)

Attraverso la collaborazione tra CNA Empolese Valdelsa, CNA Impresa Donna e l'associazione no-profit Feeling Nova ETS, il territorio empolese propone due percorsi gratuiti dedicati alla riappropriazione della consapevolezza corporea:

Domenica 15 Novembre (ore 10.00-13.00) – Circolo ARCI di Cortenuova (Via del Ponte 24): Laboratorio di sartoria e modellistica "Trame di Rinascita: crea il tuo capo su misura", inserito nella rassegna "Donne al Centro" del Comune di Empoli. Sotto la guida di sarte professioniste, le partecipanti impareranno a confezionare un elemento d'abbigliamento, riscoprendo la manualità artigiana come strumento di socializzazione, autonomia relazionale e benessere.

– (Via del Ponte 24): Laboratorio di sartoria e modellistica "Trame di Rinascita: crea il tuo capo su misura", inserito nella rassegna "Donne al Centro" del Comune di Empoli. Domenica 22 Novembre (ore 10.00-16.00) – Spazio "La Vela" di Avane (Via Magolo 32): Giornata interdisciplinare "Rinascere Insieme". Prolungando le attività di prevenzione di Ottobre Rosa, l'evento – realizzato in rete con il Centro Donna dell'Ospedale San Giuseppe, l'USL Toscana Centro e le associazioni ASTRO ed Elidb – offre incontri gratuiti con psicologi, medici ed esperti di movimento consapevole dedicati alle donne che affrontano percorsi di convalescenza oncologica o fragilità personali.

Nella provincia di Arezzo, la prevenzione si concentra primariamente sul sistema scolastico ed educativo attraverso la XIV edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna – Harmony Award.

Organizzata nel ricordo del fondatore Angelo Morelli – e coordinata da Chiara Fatai insieme alla professoressa Stella Ficai – la manifestazione gode dell'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, della Camera dei Deputati, della Regione Toscana e del supporto di Fondazione CR Firenze e Consiglio Regionale.

Incontri nelle Scuole (Venerdì 20 e Sabato 21 Novembre) : Le donne premiate nella XIV edizione – eccellenze nel campo della ricerca, del giornalismo, dello sport e dei diritti civili – entreranno nelle aule delle Scuole Medie e degli Istituti Superiori della provincia di Arezzo. Gli incontri interattivi affronteranno i temi del rispetto dell'affettività, della decodifica dei segnali di controllo (quali il monitoraggio dello smartphone o l'isolamento sociale scambiati per gelosia affettiva), del consenso e del superamento dei soffitti di vetro accademici e professionali.

: Le donne premiate nella XIV edizione – eccellenze nel campo della ricerca, del giornalismo, dello sport e dei diritti civili – entreranno nelle aule delle Scuole Medie e degli Istituti Superiori della provincia di Arezzo. Serata di Galà (Venerdì 20 Novembre, ore 21.00): Il Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospita la cerimonia di premiazione e consegna degli Harmony Award, condotta dai giornalisti Guido Albucci e Giacomo Marinelli Andreoli, alla presenza di ospiti internazionali ed enti patrocinatori.

Data e Ora Comune / Località Luogo / Sede Titolo Evento / Descrizione Sintetica Organizzatori / Beneficiari 13 Nov - 13 Dic Firenze Casa delle Donne (Via Vecchie Carceri 8) Festival "ZERO T // Siamo Fuori norma" (Talk, mostre, lab) Casa delle Donne Firenze / Associazioni Rete 13 Nov (ore 12.00) Firenze Mercato Campagna Amica (Via Pisana 15R) Inaugurazione Mostra "Com'eri vestita?" (Amnesty) Amnesty / Coldiretti / Sportello Vanessa 15 Nov (ore 10.00) Empoli Circolo ARCI Cortenuova (Via del Ponte 24) Lab Sartoria "Trame di Rinascita: crea il tuo capo" CNA Impresa Donna / Feeling Nova ETS 15 Nov (ore 11.00) Firenze Casa delle Donne (Via Vecchie Carceri 8) Presentazione saggio "Il diritto internazionale è carta straccia" Casa delle Donne / Micaela Frulli 15 Nov (ore 21.00) Vaiano Circolo Arci La Spola d'Oro (La Briglia) Spettacolo-concerto "Libera" (M. La Noce e C. Lavatore) Comune Vaiano / CAV La Nara (Beneficiario) 19 Nov (ore 18.30) Montelupo F.no MMAB (Piazza Vittorio Veneto) Graphic novel "Non può patriarcare per sempre" con Sted Ass.ne Pari Opportunità / Le Plurali 19 Nov (ore 21.00) Vaiano Circolo di Sofignano "Un'altra dimensione d'amore: una madre imperfetta" Comune Vaiano / CAV La Nara (Beneficiario) 20-21 Novembre Arezzo e Prov. Scuole Medie e Superiori della Provincia Incontri su affettività, consenso e stereotipi di genere Progetto Premio Semplicemente Donna 20 Nov (ore 21.00) Castiglion F.no Teatro Mario Spina Serata di Galà XIV Edizione Premio "Semplicemente Donna" Progetto Semplicemente Donna / Com. Castiglion F. 22 Nov (ore 10.00) Empoli La Vela di Avane (Via Magolo 32) "Rinascere Insieme" (Salute, prevenzione, benessere) Feeling Nova ETS / CNA / USL Toscana Centro 22 Nov (ore 17.30) Vaiano Circolo di Schignano Concerto Coro Femina diretto da Lisa Kant: "Io armi non ne ho" Comune Vaiano / CAV La Nara (Beneficiario) 23 Nov (ore 17.30) Vaiano Sala Polivalente L. Baldini "Voci di donne contro la violenza" (Testimonianza Elena Amato) Comune Vaiano / CAV La Nara 24 Nov (ore 17.30) Firenze Casa delle Donne (Via Vecchie Carceri 8) Incontro su Violenza Ostetrica ed attivazione Sportello Ascolto La Mia Ostetrica / Casa delle Donne 27 Nov (ore 17.00) Firenze Museo degli Innocenti (Piazza SS. Annunziata) Visita guidata Mostra Artemisia Gentileschi (Ingresso 10€) Casa delle Donne / Just Women 27 Nov (ore 21.00) Vaiano Circolo Arci G. Rossi Spettacolo "Di Franca in Franca – La comicità è donna" Comune Vaiano / CAV La Nara (Beneficiario) 29 Nov (ore 11.00) Firenze Circolo Arci Vie Nuove (Viale Giannotti 13) "Hey Man" (Dialogo su maschilità e patriarcato) Casa delle Donne / Mica Macho 04 Dic (ore 18.00) Firenze Casa delle Donne (Via Vecchie Carceri 8) Talk "L'insostenibile leggerezza del consenso nei reati sessuali" Progetto Arcobaleno Aps / Casa delle Donne 10 Dic (ore 16.30) Firenze Casa delle Donne (Via Vecchie Carceri 8) LAB "Soldi miei, diritti miei" (Violenza ed educazione economica) ItaliaHello / Casa delle Donne

La pluralità di appuntamenti distribuiti nelle province toscane dimostra come la battaglia contro le discriminazioni e le sopraffazioni di genere requisisca una partecipazione integrata: le garanzie economiche fornite dalla programmazione europea e regionale trovano il loro necessario completamento nella vivacità culturale dei territori e nella vigilanza dei presidi antiviolenza. Partecipare alle iniziative, sostenere le raccolte fondi per le strutture d'accoglienza e diffondere gli strumenti di protezione rappresentano atti concreti di responsabilità civica.

Riferimenti e Contatti Utili: