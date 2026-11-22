L'urbanistica contemporanea sta attraversando una radicale evoluzione di paradigma. Pianificare il territorio non significa più espandere i confini edificati o consumare nuovo suolo, ma riconquistare gli spazi dimenticati, abbattere le barriere fisiche e sociali e generare un impatto positivo, duraturo e misurabile sulla vita delle comunità.

Questo cambio di rotta è emerso con forza durante la cerimonia del Premio Urbanistica 2026, svoltasi all'Innovation Center della Fondazione CR Firenze nell'ambito della 23ª edizione di Urbanpromo – Progetti per il Paese. La rassegna nazionale, promossa dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e organizzata da URBIT, ha visto la partecipazione di Valentina Cosmi (coordinatrice del premio), Paolo Galuzzi, Michele Talia, Stefano Stanghellini e Gianni Biagi, che hanno premiato le migliori pratiche votate online dagli utenti del portale.

Dall'analisi delle strategie vincitrici e delle buone pratiche emergenti sul territorio toscano affiorano quattro intuizioni chiave che offrono un modello replicabile per il futuro delle nostre città: tre grandi visioni premiate per la loro portata strategica e un intervento micro-urbano che dimostra come questi principi possano calarsi concretamente nel quotidiano.

Vincitrice nella categoria “Strategie e politiche”, la cooperativa CooperToscana ribalta un pregiudizio diffuso con il progetto “La catena del valore dell’impatto nell’abitare sociale”: i meccanismi finanziari e il partenariato pubblico-privato (PPP) non sono antitetici all'interesse pubblico, ma costituiscono strumenti abilitanti essenziali per promuovere interventi abitativi ad alto impatto sociale.

Il nucleo innovativo della strategia risiede nella misurazione rigida e scientifica dell'impatto sociale. L'analisi sistematica dei dati consente infatti di:

Giustificare l'efficacia degli investimenti sostenuti;

Orientare i decisori politici verso scelte basate su evidenze concrete;

Replicare le metodologie vincenti su scale territoriali differenti;

Attrarre nuovi capitali dimostrando ritorni sociali verificabili.

In Italia l'abitare sociale è normativamente classificato come Servizio di Interesse Economico Generale. Tuttavia, affinché si trasformi in un'infrastruttura sociale al pari di scuole e ospedali, l'investimento immobiliare non può limitarsi al manufatto fisico, ma deve integrarsi con una gestione strutturata dell'intero processo.

A testimonianza della solidità del modello, CooperToscana ha strutturato una rete multilivello che vede la partecipazione di Regione Toscana, UrbanHousingCoop.net, Agenzia Sociale Lama, Consorzio Abn network sociale, Legacoop Abitanti, Legacoopsociali, Legacoop CulTurMedia e Plus Value Società ad Impatto Sociale.

Associare metriche finanziarie e utilità collettiva non significa mercificare il welfare, ma dotarlo delle risorse e della sostenibilità economica necessarie per durare nel tempo.

Per la categoria “Piani e programmi”, il riconoscimento è stato assegnato al Comune di Colle di Val d’Elsa per il progetto “Per tutti, dappertutto: una strategia di rigenerazione a base culturale per Colle Val d’Elsa”.

Nata nell'alveo della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 (Colle28) e sviluppata in continuità con il Piano di Sviluppo 2025, la visione dell'Amministrazione guidata dal sindaco Piero Pii si riassume nelle tre direttrici «Accogliere, Connettere, Rigenerare». Con il supporto di partner tecnici e scientifici — tra cui KCity, Ciclica, lo spin-off dell'Università di Firenze Urban LIFE, Open Impact, Urbasofia, Codesign Toscana, Università di Firenze, Ananse Communication e Terre di Siena Lab — la città ha tradotto l'indirizzo «Colle fabbrica Cultura» nella generazione di veri e propri «capitali territoriali»: risorse immateriali capaci di attivare economie sostenibili e accrescere la resilienza della comunità.

La strategia opera su due traiettorie di innovazione:

Turismo rigenerativo: Un approccio che va oltre la semplice attenuazione degli impatti del flusso turistico, puntando a creare valore aggiunto e benessere diretto per i residenti. Welfare culturale: L'impiego della cultura come dispositivo di salute pubblica, coesione sociale e prevenzione del disagio.

Il piano evita ogni consumo di suolo, mettendo in rete luoghi già vivi del tessuto cittadino: la Biblioteca Braccagni, il Museo del Cristallo, il Teatro del Popolo, la Casa del Popolo, il centro giovanile SONAR, le librerie indipendenti e i presidi sociali come Caritas, il Centro antiviolenza D.I.V.E. e il Centro famiglie "Il Baobab". Questi spazi sono coordinati all'interno di quattro vocazioni culturali chiare: Sistema Turistico Museale, Agorà della Cultura, Rete dei Diritti e Cultura Sostenibile.

«Colle Val d’Elsa ha scelto la cultura come leva per lo sviluppo del territorio e della comunità – ha spiegato il sindaco Piero Pii - in un percorso che nasce da lontano, dal Piano di Sviluppo del 2025 agli approfondimenti su Colle Alta, fino alla candidatura Colle28, e che ha intrecciato strumenti e soggetti diversi - tra cui K-CITY, Ciclica e lo spin off dell’Università di Firenze Urban LIFE. Il Manifesto per la rigenerazione a base culturale e i progetti pilota individuati rappresentano un primo, importante tassello di un disegno più ampio che l’Amministrazione si è impegnata a sviluppare: un patrimonio per il miglioramento della città e il benessere collettivo attraverso la cultura».

Anch'esso premiato nella categoria “Piani e programmi”, il programma pluriennale “Toscana Accessibile”, promosso dalla Regione Toscana, stabilisce che l'accessibilità non deve costituire un intervento correttivo a posteriori, ma un criterio nativo di design strategico.

Avviato nel 2024, il programma integra l'approccio del Design for All all'interno dell'intera programmazione regionale. Basandosi sulle competenze del Centro Regionale per l'Accessibilità e sulle politiche a sostegno della vita indipendente, la Toscana supera l'accezione meramente edilizia dell'abbattimento delle barriere architettoniche per garantire il diritto alla fruizione degli spazi urbani e sociali.

I pilastri dell'iniziativa includono:

5 milioni di euro destinati tramite avviso pubblico al finanziamento di 51 progetti comunali , strutturati nelle quattro direttrici del Manifesto per una Toscana accessibile (percorsi naturalistici, spazi pubblici e socialità, connessioni urbane, patrimonio culturale);

destinati tramite avviso pubblico al finanziamento di , strutturati nelle quattro direttrici del Manifesto per una Toscana accessibile (percorsi naturalistici, spazi pubblici e socialità, connessioni urbane, patrimonio culturale); Quasi 3 milioni di euro per la seconda edizione del progetto focalizzato sul turismo inclusivo;

per la seconda edizione del progetto focalizzato sul turismo inclusivo; L'integrazione con piattaforme digitali quali il portale PASS, orientato a garantire equità nell'accesso ai servizi sanitari per le persone con bisogni speciali.

La progettazione universale smette di essere percepita come un vincolo normativo o un costo aggiuntivo per rivelarsi una leva strategica di inclusione e attrattività territoriale.

Le grandi architetture finanziarie e le politiche regionali si trovano sul campo nell'urbanistica tattica e nei micro-interventi di prossimità. Un esempio concreto di questo approccio è la riqualificazione di via del Molino a Rignano sull’Arno, recente intervento comunale che incarna sul piano locale la medesima filosofia dei progetti premiati a Urbanpromo.

Un’area cerniera abbandonata al degrado, accumulo di macerie e vegetazione spontanea è stata riconvertita in un parco pubblico fruibile. L'intervento ha visto la sostituzione del vecchio viottolo sconnesso che saliva verso la Coop con una scalinata ben strutturata, la realizzazione di un muro di contenimento in massi ciclopici sagomati per fungere da sedute naturali, la posa di una staccionata in legno, la modellazione a prato dell'area attorno agli olivi esistenti e il posizionamento strategico dell'illuminazione pubblica con lo spostamento del palo preesistente.

L'operazione dimostra l'efficacia delle sinergie locali tra settore pubblico, attori privati e associazionismo:

Iniziative Toscane ha realizzato e donato la maggior parte delle opere strutturali nell'ambito del cantiere per l'impianto idroelettrico sulla pescaia dell'Arno;

ha realizzato e donato la maggior parte delle opere strutturali nell'ambito del cantiere per l'impianto idroelettrico sulla pescaia dell'Arno; Ferrovie dello Stato ha garantito il supporto e la collaborazione tecnica;

ha garantito il supporto e la collaborazione tecnica; L'associazione La Formica ODV , insieme al coordinamento locale di Andrea Tatini e dell'assessore Francesco Martini, ha seguito lo sviluppo del progetto;

, insieme al coordinamento locale di Andrea Tatini e dell'assessore Francesco Martini, ha seguito lo sviluppo del progetto; I residenti hanno collaborato attivamente, supportando i tempi del cantiere e festeggiando l'inaugurazione con un momento conviviale aperto al quartiere.

«Abbiamo riconquistato uno spazio – ha dichiarato il Sindaco di Rignano sull’Arno durante il taglio del nastro – È un concetto che uso spesso quando parlo di urbanistica. Spesso si vuole costruire cose nuove e realizzare nuovi spazi. A volte basterebbe mantenere con cura quello che c’è, e a volte riconquistarlo. Quando lo si fa, si fa sempre qualcosa di buono, e ci si riappropria di un luogo.»

Le indicazioni giunte dal Premio Urbanistica 2026 e dalle buone pratiche territoriali tracciano una direzione chiara per la rigenerazione urbana. Che si tratti di finanza d'impatto applicata alla casa, welfare culturale, Design for All integrato nelle politiche pubbliche o micro-riconquiste di spazi di quartiere, il filo conduttore rimane la capacità di coniugare visione strategica a lungo termine e ascolto delle esigenze reali delle persone.

La trasformazione della città non richiede necessariamente nuovo cemento, ma nuove visioni. E nel tuo quartiere, qual è quel piccolo spazio dimenticato che meriterebbe di essere riconquistato per restituire valore alla comunità?