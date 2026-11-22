La sicurezza stradale non è una semplice equazione tecnica né un capitolo secondario dell'amministrazione urbana: è un'urgenza democratica, un pilastro dell'innovazione sociale e una battaglia decisiva per i diritti umani nelle nostre città. La convivenza all'interno dello spazio pubblico richiede una costante mediazione tra il flusso del traffico e il dovere inderogabile di proteggere la vita, tutelando in primo luogo gli utenti vulnerabili come pedoni, ciclisti, bambini e persone con disabilità. Oggi stiamo vivendo una tensione sistemica profonda: da un lato la spinta propulsiva verso una nuova cultura del rispetto, promossa sui territori da scuole, famiglie e associazioni; dall'altro un preoccupante arroccamento normativo nazionale che rischia di depotenziare la sicurezza in nome di una visione anacronistica della circolazione.

In questo scenario polarizzato, la città di Firenze si trasforma in un laboratorio esemplare di resistenza culturale e innovazione locale. Attraverso dati incoraggianti sull'uso dei trasporti collettivi, progetti didattici d'avanguardia e la mobilitazione diretta della cittadinanza attiva, il contesto fiorentino offre una mappa d'orientamento imprescindibile.

A Firenze è nata una sinergia educativa per le scuole primarie della Città Metropolitana, promossa dalla Fondazione Lorenzo Guarnieri e dalla Fondazione Claudio Ciai, in diretta collaborazione con il Comune di Firenze (attraverso il bando sicurezza stradale 2025), le aziende di trasporto pubblico GEST e at - autolinee toscane, e distribuita gratuitamente da Giunti Scuola.

L'iniziativa mette a disposizione delle scuole 250 kit didattici (dopo lo straordinario successo dell'edizione 2024, andata esaurita in appena un mese) ed è integrata nelle cornici istituzionali del territorio, come "Le Chiavi della Città" del Comune di Firenze e il protocollo d'intesa stretta tra at, Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale. Inoltre, la Fondazione Claudio Ciai affianca gli insegnanti di 15 classi con tutor qualificati.

Il kit supera l'impostazione prescrittiva delle lezioni frontali tradizionali attraverso due strumenti interdipendenti:

Il gioco da tavolo interattivo SICURAMENTE : sviluppato con la consulenza della Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale e con la supervisione scientifica del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma. Il percorso parte da un dibattito guidato sulla domanda "Cosa ci rende sicuri?", usando schede "mai" e "sempre" per smontare le abitudini errate. Successivamente, gli alunni si muovono su un maxi-poster con la mappa illustrata della città, affrontando incroci, rotonde e ostacoli reali per individuare infrazioni, buone pratiche e mezzi pubblici. Come sottolinea Laura Pratesi (dirigente del Compartimento Polizia Stradale Toscana), l'obiettivo è investire sulla cultura della sicurezza dei conducenti di domani.

sviluppato con la consulenza della Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale e con la supervisione scientifica del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma. Il percorso parte da un dibattito guidato sulla domanda "Cosa ci rende sicuri?", usando schede "mai" e "sempre" per smontare le abitudini errate. Il volume illustrato Firenze con trasporto: scritto da Beniamino Sidoti e illustrato da Stefano Tognetti. La narrazione è affidata alla voce di Dieci, il cane vispo della famiglia Trambilla (composta da Paolo, Piera, Luca e Bianca), arrivata a Firenze da Milano per assistere al concerto della cugina Viola Vetturini, violoncellista al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Muovendosi a piedi, in tramvia, in autobus e in bicicletta per raggiungere il teatro, i protagonisti dimostrano come scegliere la mobilità sostenibile sia agevole, divertente e vantaggioso per l'intera comunità.

L'efficacia del progetto è rimarcata anche dalle istituzioni locali: la Sindaca Sara Funaro ha evidenziato la capacità dell'iniziativa di parlare il linguaggio dei più piccoli per insegnare il valore dello spazio condiviso, mentre l'Assessore alla Mobilità Andrea Giorgio ha ricordato che la costruzione di una rete tranviaria e la promozione della mobilità attiva richiedono parallelamente un profondo cambio di abitudini che deve partire proprio dai cittadini di domani.

"Vogliamo insegnare fin da piccoli che la mobilità sicura e sostenibile è prima di tutto una questione di scelta. Lasciare l’auto a casa quando è possibile e muoversi con i mezzi pubblici, in bicicletta o a piedi contribuisce alla sicurezza di tutti e alla sostenibilità, e rende Firenze più sana, più sicura e più bella" ha dichiarato Stefano Guarnieri, presidente della Fondazione Lorenzo Guarnieri.

I dati raccolti sul campo nel bacino fiorentino dimostrano che le nuove generazioni stanno già applicando concretamente una nuova visione della vivibilità urbana.

Le metriche di utilizzo del trasporto pubblico a Firenze indicano un'adesione massiccia da parte dei giovani:

Per autolinee toscane ( at ) , il 13,6% dell'utenza complessiva nella città di Firenze ha un'età compresa tra i 14 e i 18 anni .

, il nella città di Firenze ha un'età compresa tra i . Per la tramvia cittadina gestita da GEST, oltre il 22% dei passeggeri si colloca nella fascia giovanile tra i 14 e i 24 anni.

Questi numeri rivelano che i giovani costituiscono già la spina dorsale della mobilità collettiva urbana. Gianni Bechelli, Presidente Onorario di at, ha ribadito come la mobilità rappresenti una precisa responsabilità educativa, dove gli investimenti sui giovani generano direttamente città più sostenibili e inclusive.

In questo quadro si inserisce l'azione strutturale di GEST. Come evidenziato dall'Amministratore Delegato Denis Ratto, l'azienda promuove il progetto "SAFE ROAD", un'iniziativa sistemica che unisce enti pubblici, istituzioni scolastiche e gestori del trasporto per edificare comportamenti consapevoli fin dall'infanzia. Ratto sottolinea come educare alla mobilità responsabile risponda al preciso obiettivo di innalzare la qualità della vita urbana e la sicurezza dell'intera comunità.

Se supportati da infrastrutture efficienti e da una cultura diffusa della strada, i giovanissimi sono pronti a guidare la transizione oltre l'uso dell'auto privata.

Dopo oltre trent'anni, l'Italia si è trovata di fronte all'occasione storica di riscrivere il Codice della Strada per rimettere al centro la tutela della vita umana. Tuttavia, l'orientamento impresso dalla riforma rischia di segnare un drammatico passo indietro, proprio mentre i dati ISTAT del 2025 registrano ancora 237.822 feriti e 2.868 vittime sulle strade italiane — cifre inaccettabili che allontanano il Paese dall'obiettivo europeo di dimezzare i decessi entro il 2030, nell'ottica di traguardare "Vision Zero" (zero morti in strada).

La Rete Firenze30 e la rete nazionale Rete Italiana Mobilità Equa, che unisce 42 organizzazioni, hanno sintetizzato in 5 punti chiave i pericoli contenuti nel testo di riforma:

Declassamento di sicurezza, salute e ambiente: la salvaguardia della vita umana, la salute pubblica e la tutela ambientale perdono il ruolo di finalità primarie della legislazione stradale, venendo subordinate al principio della "libera circolazione delle merci e della produzione". Sovvertimento della precedenza ai pedoni: si introduce per i pedoni l'obbligo di accertarsi che i conducenti di veicoli a motore si siano accorti della loro presenza prima di attraversare. Questa norma trasforma una regola di prudenza personale nella de-facto cancellazione del diritto fondamentale di precedenza sulle strisce. Indebolimento della distanza di sorpasso per i ciclisti: la distanza di sicurezza minima di 1,5 metri da mantenere nel sorpassare una bicicletta viene condizionata dalla clausola "ove possibile", rendendo la norma del tutto inefficace e inapplicabile. Depotenziamento delle sanzioni per gli eccessi di velocità lievi: si riducono le sanzioni per i superamenti di velocità meno gravi nei centri urbani. Si tratta di una scelta pericolosa che azzera la funzione disincentivante della sanzione proprio dove si consuma il 70% degli scontri stradali e dove l'eccesso di velocità rappresenta la causa principale dei sinistri mortali. Ostacoli burocratici alle Zone 30 e limiti a 70 km/h in città: si introducono pesanti cavilli per impedire ai Comuni la creazione di Zone 30, permettendo al contempo l'innalzamento dei limiti di velocità fino a 70 km/h su strade urbane (un'eccezione regressiva unica in Europa).

Mentre le città provano a modernizzarsi, il quadro normativo rischia di penalizzare la mobilità attiva e ostacolare i sindaci, ponendosi in aperta contraddizione con le iniziative educative e di moderazione del traffico.

Oggi, in occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime della Strada, la Rete Firenze30 (promossa da FIAB Firenze Ciclabile APS, Associazione Gabriele Borgogni, Fondazione Lorenzo Guarnieri, Legambiente Firenze, Fridays for Future e BYCS) ha promosso un incisivo flash mob all'incrocio tra via De Sanctis e via Quintino Sella a Firenze, posizionandosi all'interno del quadro delle mobilitazioni nazionali coordinate da RIME.

Attivisti e cittadini hanno occupato pacificamente e a più riprese le strisce pedonali in gruppo: attraverso l'uso del proprio corpo, le persone hanno garantito fisicamente la precedenza a pedoni e ciclisti, rivendicando un diritto messo a rischio dall'orientamento delle nuove norme nazionali.

L'azione ha intrecciato la protesta con il dovere della memoria, dedicando la mobilitazione a Nicolò, un bambino di appena 7 anni travolto e ucciso a Torino mentre "voleva solo andare a scuola in bici", e a tutte le vittime di scontri stradali troppo a lungo archiviati con rassegnazione come fatalità inevitabili. La mobilitazione fiorentina ha riaffermato una verità fondamentale: l'unico numero accettabile di morti in strada è ZERO.

L'esperienza fiorentina evidenzia una profonda spaccatura etica e culturale: da un lato assistiamo alla vitalità di scuole, ragazzi, associazioni e istituzioni locali che investono sull'educazione, sui mezzi pubblici e sulla riappropriazione dello spazio pubblico; dall'altro rileviamo una forte rigidità legislativa nazionale che rischia di indebolire la protezione di chi cammina o pedala. Nessuna tecnologia e nessuna infrastruttura potranno salvare vite senza una precisa scelta di civiltà che metta l'incolumità delle persone al di sopra di ogni altro interesse commerciale o automobilistico.