La vulnerabilità del territorio di fronte all'impatto di precipitazioni sempre più intense e concentrate rivela quanto sia sottile, e spesso drammatico, il confine tra la prevenzione idraulica e la gestione dell'emergenza pura. Le recenti ondate di maltempo che hanno flagellato la Toscana rappresentano un banco di prova emblematico per il sistema pubblico: da un lato la macchina dei soccorsi chiamata a una corsa contro il tempo per ripristinare collegamenti viari e trarre in salvo intere comunità; dall'altro la tenuta delle grandi opere ingegneristiche e l'oscura, talvolta problematica, gestione delle infrastrutture di bonifica locale.

I numeri ufficiali delineano un quadro di severa criticità: oltre 420 segnalazioni di emergenza diffuse su ben 60 Comuni toscani. E sebbene la fase più acuta del fronte temporalesco sia passata, la guardia non può essere abbassata. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha infatti emesso un'ulteriore allerta gialla per la giornata di domenica 15 novembre, valida dalla mezzanotte fino alle ore 10:00. L'allerta riguarda il passaggio di una nuova linea di instabilità sul medio-basso versante tirrenico, con temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore nelle aree della Toscana meridionale, sia lungo la fascia costiera sia nelle zone interne.

Quando il terreno cede e la rete viaria principale viene spezzata da smottamenti e colate di fango, la prima linea di difesa risiede nella tempestività e nella forza logistica del fattore umano. Di fronte all'emergenza, il sistema regionale della Toscana ha dimostrato una capacita di risposta imponente: oltre 600 volontari di Protezione Civile sono stati attivati in tempi record, operando fianco a fianco con tecnici, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Consorzi di bonifica, Genio Civile e amministrazioni locali.

Approfondimenti La tempesta e la macchina dei soccorsi

Gli interventi in somma urgenza hanno dovuto affrontare scenari complessi, concentrati prevalentemente nelle aree nord-occidentali e montane della regione:

Bagni di Lucca : l'epicentro della criticità, dove gli allagamenti e le frane hanno colpito duro le frazioni di Fornoli e Ponte a Serraglio.

: l'epicentro della criticità, dove gli allagamenti e le frane hanno colpito duro le frazioni di Fornoli e Ponte a Serraglio. Garfagnana, Media Valle del Serchio e Lunigiana : con cantieri di emergenza aperti nei Comuni di Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Barga e Camporgiano per movimenti franosi che hanno compromesso le arterie di collegamento.

: con cantieri di emergenza aperti nei Comuni di Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Barga e Camporgiano per movimenti franosi che hanno compromesso le arterie di collegamento. Provincia di Massa-Carrara : interessata da cedimenti diffusi, dissesti del reticolo fluviale ed erosioni sponde.

: interessata da cedimenti diffusi, dissesti del reticolo fluviale ed erosioni sponde. Montagna Pistoiese e Valdinievole: dove i soccorritori hanno lavorato senza sosta per la messa in sicurezza delle tratte stradali a rischio isolamento.

Un esempio chiaro dell'efficacia sul campo si è avuto nel Pistoiese, lungo la via di Calabbiana. Qui una frana di ampie proporzioni aveva isolato circa 50 residenti: la prontezza delle squadre operative ha consentito di individuare, tracciare e rendere subito percorribile una viabilità alternativa, ricongiungendo la frazione ai servizi essenziali.

"Sono oltre 600 i volontari del sistema regionale di Protezione Civile attivati per fronteggiare questa emergenza insieme a operatori e tecnici. Gli interventi in somma urgenza proseguono senza sosta per assistere la popolazione, ripristinare i collegamenti e mettere in sicurezza le aree colpite. Dall'inizio dell'evento sono state registrate più di 420 segnalazioni di criticità su 60 Comuni, in grande parte risolte" dichiara Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana.

La risposta delle donne e degli uomini della Protezione Civile conferma un dato strutturale: di fronte al dissesto di un territorio fragile, la reattività della rete dei soccorsi rappresenta l'unico vero cuscinetto in grado di salvaguardare l'incolumità pubblica quando la terra cede.

Se l'intervento dei soccorritori gestisce l'impatto dell'emergenza sulle persone, è la grande ingegneria idraulica a prevenire la catastrofe sistemica. Durante il picco delle precipitazioni, i principali bacini della Toscana settentrionale e centrale hanno espresso una straordinaria capacita di tenuta: il fiume Arno è stato costantemente monitorato mantenendosi sempre all'interno delle soglie di sicurezza, mentre le piene dell'Ombrone Pistoiese e del Bisenzio sono sfilate verso valle senza provocare cedimenti arginali nei centri abitati.

Questo successo non è il frutto del caso o della buona sorte, ma dell'efficacia delle opere di laminazione realizzate sul territorio. In particolare, la protezione dei centri urbani è dipesa dal funzionamento impeccabile di due infrastrutture chiave:

La cassa di espansione di Ponte alle Vanne, posizionata lungo l'Ombrone Pistoiese. La cassa di espansione dell'Agnaccino, nel comune di Montemurlo.

Entrando in funzione durante la fase più acuta del maltempo, questi bacini hanno invasato ed erogato in modo controllato volumi enormi di acqua, riducendo la pressione idraulica sui tratti fluviali di fondovalle. È la dimostrazione scientifica e contabile che la prevenzione strutturale, quando viene progettata con visione ed eseguita con rigore, traccia la linea di demarcazione tra un evento meteorologico gestito e un disastro annunciato.

Da domani e per circa 5 giorni, il Centro trasfusionale del Ceppo, a Pistoia, sospenderà temporaneamente le proprie attività per consentire alcuni interventi di manutenzione straordinaria, resi necessari dalla presenza di infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell’edificio. Le donazioni proseguiranno a Quarrata. La situazione, legata alle piogge degli ultimi giorni, richiede verifiche tecniche e lavori per prevenire possibili conseguenze sugli impianti della struttura. Gli interventi prenderanno il via domani e proseguiranno nei giorni successivi.

Proprio mentre le grandi opere idrauliche mostravano il volto migliore dell'ingegneria pubblica, a poche decine di chilometri di distanza il collasso del reticolo minore portava alla luce un quadro ben diverso fatto di zone d'ombra, ritardi e rimpalli di responsabilità.

Mentre i grandi fiumi venivano messi in sicurezza dalle casse di espansione, la mattina di giovedì 12 novembre la frazione di Santa Maria a Colle si svegliava nell'allagamento: case sommerse, garage allagati e danni ingenti a causa dell'esondazione del Fosso Lobaco. Quanto accaduto sull'impianto di bonifica locale si è trasformato rapidamente in un vero e proprio "giallo" gestionale, mettendo in evidenza una netta spaccatura tra la versione delle istituzioni e le testimonianze del territorio.

Da un lato, i cittadini danneggiati e le denunce del Comitato Uniti per l'Oltreserchio delineano un quadro di gravi inefficienze operative. Secondo questa ricostruzione, fino alle ore 9:00 del mattino risultava azionata soltanto una pompa sulle tre disponibili presso l'impianto idrovoro deputato a sollevare le acque del Lobaco nel torrente Contesora. A questo si aggiungerebbe il mancato o ritardato azionamento della paratoia meccanica, la cui chiusura è indispensabile per impedire alle acque del Contesora in piena di riversarsi a ritroso nel Fosso Lobaco.

Dall'altro lato, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, ente preposto alla gestione dell'infrastruttura, ha liquidato la ricostruzione pubblicando sulla propria pagina Facebook una smentita perentoria, assicurando che tutte e tre le pompe erano regolarmente attive e operative.

Una contraddizione palese che ha spinto la consigliera del Consorzio 1 Toscana Nord, Maria Teresa Baldini, a presentare un'interrogazione urgente e circostanziata al presidente dell'ente, Dino Sodini. L'iniziativa ispettiva punta a fare luce su quesiti tecnici ed esecutivi ben precisi:

Risponde al vero che alcune pompe dell'impianto idrovoro non sono entrate subito in funzione?

A chi spetta la responsabilità operativa di gestire la paratoia e corrisponde al vero che non è stata chiusa immediatamente?

Quali sono state le cause precise del paventato malfunzionamento e quali le tempistiche esatte dell'intervento dei tecnici sul posto?

Con quale cadenza vengono eseguite le verifiche preventive sull'impianto e a quando risalgono l'ultimo controllo e l'ultima manutenzione ordinaria delle pompe dell'idrovora?

"I cambiamenti climatici ci pongono di fronte a fenomeni sempre più estremi, ma non possono diventare un alibi per nascondere eventuali inefficienze degli enti incaricati di tutelare il territorio. Al contrario, un clima che cambia richiede livelli di prevenzione ed efficienza ancora più elevati e la massima chiarezza e trasparenza sulle competenze e le eventuali criticità gestionali." afferma Maria Teresa Baldini, Consigliera del Consorzio 1 Toscana Nord.

Il caso del Fosso Lobaco apre una breccia fondamentale sul tema della responsabilità pubblica: la narrazione della "bomba d'acqua" o della crisi climatica non può trasformarsi in una scusa passe-partout per coprire ritardi operativi, deficit manutentivi o cortocircuiti di comunicazione da parte di enti finanziati direttamente dai consorziati per garantire la sicurezza del suolo.

Un errore di valutazione frequente nel dibattito pubblico riguarda la convinzione che la fine delle piogge coincida con il ritorno alla normalità. La realtà idrogeologica racconta una storia diversa: come sottolineato dai bollettini della Protezione Civile, la fase post-emergenziale presenta rischi residui persino più insidiosi delle precipitazioni stesse.

I terreni, completamente saturi d'acqua, continuano a subire spinte idrostatiche per molte ore – se non giorni – dopo il rasserenamento del cielo. In Toscana la situazione rimane delicata a causa di diversi fattori stabili di rischio:

Scivolamenti tardivi e smottamenti lungo i versanti montani e collinari.

Cedimenti strutturali del piano stradale causati dall'erosione sotterranea.

Allagamenti persistenti nelle depressioni naturali e nelle aree urbanizzate prive di sbocco idraulico.

Instabilità e sovraccarico del reticolo idrico minore.

A questo quadro si somma la fragilità del contesto meteorologico. Con la nuova allerta gialla prevista per domenica 15 novembre sulla Toscana meridionale (dalla mezzanotte alle 10:00 per temporali e rischio idrogeologico/idraulico), emerge con chiarezza come il territorio regionale viva in uno stato di perenne vulnerabilità. Questo impone di superare una volta per tutte la logica dell'intervento "a disastro avvenuto" per affermare un modello basato sul monitoraggio continuo e sulla manutenzione ordinaria e preventiva.

L'ultima ondata di maltempo ha mostrato i due volti della gestione del territorio in Toscana. Da un lato c'è la dimostrazione di eccellenza offerta dalla Protezione Civile e dalla grande ingegneria idraulica, impersonata dal successo delle casse di espansione dell'Ombrone e dell'Agnaccino. Dall'altro emergono ombre operative e informative che gravano sulla micro-difesa idraulica, dove impianti come quello del Fosso Lobaco rischiano di incepparsi per mancati controlli o errate manovre.

Mentre oltre 600 volontari e tecnici lavorano per riaprire le strade e ripulire le frazioni colpite, la vicenda di Santa Maria a Colle dimostra che la vera partita della transizione ecologica non si gioca soltanto sulla progettazione di opere imponenti, ma sulla disciplina quotidiana con cui vengono gestiti i piccoli presidi di bonifica.