A Palazzo Vecchio è stato presentato il nuovo progetto educativo della Fondazione Lorenzo Guarnieri e della Fondazione Claudio Ciai per insegnare ai bambini la mobilità sicura e sostenibile, con il gioco didattico SICURAMENTE e il libro per l'infanzia Firenze con trasporto.

All'incontro hanno partecipato la sindaca Sara Funaro, l'assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, il presidente della Fondazione Lorenzo Guarnieri Stefano Guarnieri, il presidente onorario di At-Autolinee Toscane Gianni Bechelli e l'amministratore delegato di Gest Denis Ratto.

Il progetto porterà nelle scuole primarie della Città Metropolitana di Firenze 250 kit gratuiti, distribuiti da Giunti Scuola, finanziati dal Comune con il bando sicurezza stradale 2025, da GEST e da at-autolinee toscane. Per 15 classi è prevista anche l'assistenza di tutor qualificati della Fondazione Claudio Ciai. Ogni kit contiene una mappa illustrata della città e il libro Firenze con trasporto, per imparare a muoversi in sicurezza e a scegliere tramvia, autobus, bicicletta o spostamenti a piedi come scelte più sicure e meno inquinanti.

Il gioco SICURAMENTE, già proposto nel 2024 e andato esaurito in un mese, si basa su una metodologia partecipativa: si parte dalla domanda Cosa ci rende sicuri?, con schede mai e sempre, e si prosegue con un maxi-poster della città dove i bambini individuano mezzi pubblici, comportamenti corretti, infrazioni e situazioni pericolose, imparando che la strada appartiene a tutti e che vanno rispettati soprattutto i soggetti più vulnerabili, come pedoni, ciclisti, bambini e persone con disabilità. Il progetto è realizzato da Giunti Scuola e Giunti Iniziative Speciali con la Fondazione Lorenzo Guarnieri e la Fondazione Claudio Ciai, con la consulenza della Polizia Stradale e la supervisione scientifica del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma.

Le scuole possono richiedere il kit al link https://gscuola.it/sicuramenteFirenzeIl libro Firenze con trasporto, scritto da Beniamino Sidoti e illustrato da Stefano Tognetti, racconta in prima persona le avventure del cane Dieci e della famiglia Trambilla, arrivata da Milano a Firenze per il debutto della cugina Viola Vetturini, violoncellista del Maggio Musicale Fiorentino, e mostra come muoversi con i mezzi pubblici, in bici o a piedi sia facile, divertente e sostenibile.

Nel corso della presentazione la sindaca Funaro ha sottolineato che la sicurezza stradale si impara fin da piccoli, perché le strade sono uno spazio condiviso, l'assessore Giorgio ha ricordato l'importanza di partire dai bambini per cambiare le abitudini di mobilità, Stefano Guarnieri ha parlato della mobilità sicura come una questione di scelta, mentre Bechelli e Ratto hanno ribadito l'impegno di Autolinee Toscane e GEST nell'educazione dei più giovani alla sicurezza e alla sostenibilità.