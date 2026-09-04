Mercato immobiliare 2026: la Toscana tra crescita e inaccessibilità

Il primo semestre del 2026 delinea un mercato immobiliare italiano in costante tensione, caratterizzato da una crescita asimmetrica tra compravendite e locazioni. Secondo le analisi del Market Monitor di Immobiliare.it Insights, i prezzi di vendita hanno registrato un incremento del +4,3% su base annua, surclassando la dinamica dei canoni d'affitto, cresciuti del 2,9%.

A livello nazionale, i valori medi si sono attestati a 2.200 euro/mq per l'acquisto e 14,7 euro/mq per la locazione. Sotto il profilo analitico, emerge chiaramente come la solidità della domanda continui a scontrarsi con un'offerta strutturalmente limitata nel comparto delle compravendite, mantenendo i prezzi su una traiettoria ascendente nonostante la stagnazione dei redditi reali delle famiglie.

In questo scenario, la Toscana si conferma come la terza regione più cara d'Italia, con un prezzo medio di 2.633 euro/mq. Nonostante una sostanziale stabilità mensile registrata ad agosto (-0,1%), il tessuto regionale presenta dinamiche locali estremamente vivaci:

Arezzo: emerge come il capoluogo con la spinta di crescita più significativa, segnando un +1,7%.

emerge come il capoluogo con la spinta di crescita più significativa, segnando un +1,7%. Lucca: si consolida come un polo di eccellenza e prestigio; la sua provincia, con un valore di 3.873 euro/mq, si posiziona stabilmente come la terza più cara d'Italia, preceduta soltanto da Bolzano e Milano .

si consolida come un polo di eccellenza e prestigio; la sua provincia, con un valore di 3.873 euro/mq, si posiziona stabilmente come la terza più cara d'Italia, preceduta soltanto da e . Firenze: mantiene saldamente il primato regionale, distaccando nettamente gli altri centri per valore di mercato e attrattività.

Firenze rappresenta oggi il caso studio più critico del mercato metropolitano italiano. Con un prezzo medio di 4.793 euro/mq e una crescita del +3,5% nel primo semestre, la città si configura come un vero e proprio "mercato escludente". Quello che per gli investitori è un asset di prestigio, per i residenti è diventato una barriera d'accesso insormontabile.

L'analisi dell'affordability (accessibilità economica) condotta da Immobiliare.it Insights rivela dati drammatici: Firenze è il comune meno accessibile d'Italia in assoluto. La capacità di spesa dei cittadini è ormai totalmente disallineata rispetto ai valori immobiliari, creando un "muro abitativo" che colpisce duramente sia i single che i nuclei bireddito.

Mentre il Centro Italia guida il rincaro dei canoni a livello geografico con un deciso +5,6%, Firenze mostra timidi segnali di stabilizzazione, chiudendo il semestre con una lieve flessione del -0,2%. Questo dato, apparentemente in controtendenza, trova spiegazione nelle dinamiche dello stock.

Come sottolineato da Luke Brucato, Chief Strategy Officer di Immobiliare.it Insights, l'aumento significativo dello stock disponibile (+19,3% a livello nazionale) sta iniziando ad allentare la pressione della domanda. Tuttavia, il sollievo per i locatari è relativo: Firenze rimane la seconda città più cara d'Italia per gli affitti con 21,4 euro/mq, tallonando da vicino Milano (22,3 euro/mq).

L'analisi di lungo periodo del Gruppo Tecnocasa offre la prospettiva necessaria per comprendere l'attuale resilienza dei prezzi. Sebbene il dato nazionale a vent'anni segni un -24,1% (risentendo della crisi del 2007), l'ultimo decennio ha visto una ripresa del 16,7%, con un'accelerazione del 16% solo negli ultimi cinque anni.

Nel panorama delle grandi metropoli, Firenze mantiene una posizione di forza, posizionandosi stabilmente sul podio dei prezzi. Mentre Milano guida con valori tra 5.675 e 5.681 euro/mq, si registra un sorpasso significativo nella Capitale: Roma, con 3.826 euro/mq (+6,1%), ha ufficialmente superato Bologna (3.821 euro/mq), ma resta comunque sensibilmente più economica rispetto al capoluogo toscano.

Il mercato immobiliare si avvia verso la seconda metà del 2026 con una divergenza strutturale tra i comparti. La sfida principale resta il divario tra prezzi e redditi reali, una frattura che a Firenze assume i tratti di un'emergenza sociale.

Le prospettive per i prossimi mesi sono influenzate da trend opposti sul fronte dell'offerta: se nelle locazioni l'incremento dello stock disponibile (+19,3%) promette una stabilizzazione dei canoni, nel comparto delle compravendite la "tensione di mercato" è destinata a rimanere alta. Il calo dell'offerta nelle aree del Centro Italia (-2,4%) continuerà a sostenere i prezzi di vendita, rendendo necessaria una cautela estrema per acquirenti e investitori. Monitorare l'evoluzione di questi stock sarà la chiave per anticipare la tenuta della domanda nel breve periodo.